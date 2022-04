Ganz Litauen schwimmt derzeit in einem einzigen gelbblauen Farbenmeer. Die ukrainischen Landesfarben prangen auf riesigen Plakaten an der Autobahn, leuchten von Fassaden und in Schaufenstern, sogar die Betpulte in den Kirchen sind entsprechend drapiert. Nahezu alle öffentlichen sowie zahllose private Gebäude und Fahrzeuge sind beflaggt. Die Farben finden sich auch in der Alltagskleidung der Passanten wider, werden auf T-Shirts, Schals oder Ansteckern getragen. Bisweilen wirkt das Phänomen leicht bizarr. So bieten derzeit einige Modehäuser hochpreisige gelbblaue Kombinationen an, auf großen digitalen Displays in den Hauptstraßen werden Werbefilme für Waffenlieferungen gezeigt.

Einigen der Hauptstädter wird diese überbordende Huldigung schon etwas unheimlich. Nicht etwa, weil sie sich der Solidarität verweigern würden, ganz im Gegenteil. Vielleicht aber, so die Bedenken, könne die Welle der Begeisterung bald zu einer gewissen Gleichgültigkeit abflachen. Denn was bis zum Überfluss präsent sei, laufe Gefahr, irgendwann nicht mehr richtig wahrgenommen zu werden. Ewig lasse sich das ja nicht durchhalten.

Gegenwärtig allerdings gibt es keinerlei Zweifel oder Ermüdungserscheinungen an der kollektiven Empörung der Litauerinnen und Litauer über die russische Aggression. Die immense Solidarisierung mit dem ukrainischen Volk entspringt authentischen, unmittelbaren Impulsen. Es braucht nur wenige Minuten, um den immensen Qualitätsunterschied der Anteilnahme im Vergleich etwa zu Deutschland wahrzunehmen. Hier ist nichts zu spüren vom bei uns teilweise obwaltenden Verlautbarungscharakter, hier kommt der Protest ohne Wenn und Aber zum Tragen; jedenfalls auf den ersten Blick.

Die Diktaturen rücken plötzlich wieder in bedrohliche Nähe

Die gegenwärtige Verbundenheit zwischen Vilnius und Kiew wurzelt in der Vergangenheit, sie reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Ein gemeinsames, später zwischen Preußen und Russland zerriebenes litauisch-polnisch-ukrainisches Großreich erstreckte sich im 16. Jahrhundert vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer. Infolge des Ersten Weltkriegs kam es 1918 zur Gründung eines demokratischen Staatswesens mit Kaunas als Hauptstadt. (Vilnius gehörte damals zu Polen.) 1990 war Litauen dann die erste sowjetische Teilrepublik, die sich die 1940 verlorene Eigenständigkeit zurückerkämpfte.

Seither hat das kleine Land mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern einen ungeheuren Modernisierungsschub erlebt. Litauen streifte offensiv die realsozialistische Vergangenheit ab, betonte lieber seine Nähe zu Skandinavien als die gemeinsamen Erfahrungen in den Zwangsverbünden UdSSR, RGW und Warschauer Pakt. Durch den gegenwärtigen Krieg wird Litauen nun von der Vergangenheit eingeholt. Eben wähnte man sich noch in seinen Entscheidungen autonom; Moskau und Minsk erschienen mental weiter entfernt als London oder Berlin. Nun rücken die Diktaturen im Süden und im Nordwesten plötzlich wieder in bedrohliche Nähe. Über 400 Kilometer lang sind die gemeinsamen Grenzen mit den autoritär regierten Nachbarländern. Von Vilnius bis zum Oblast Kaliningrad/Königsberg sind es nur 200 Straßenkilometer.

Die historischen Verwerfungen spiegeln sich auch im aktuellen Kulturleben, mithin auch in der Filmkunst. Das Internationale Filmfestival Vilnius gibt es seit 1995 – es handelt sich um ein typisches Kind der Unabhängigkeit. Sein Name „Kino Pavasaris“ (Kino-Frühling) spricht noch vom damaligen Gefühl des Aufbruchs und der Hoffnung. Bis 2017 bot des Festival unter der Überschrift „New Europa, New Names“ eine eigenständige Sektion mit Beiträgen aus dem einstigen Einflussbereich Moskaus an. Hier liefen die interessantesten aktuellen Produktionen u.a. aus Polen, Russland oder vom Balkan. Um die Orientierung Richtung Westen zu betonen, wurde dieses wichtige Angebot leider abgeschafft: Man wollte mit dem aktuellen Programm nicht länger an die einstigen, unfreiwilligen Zusammenhänge anknüpfen, stattdessen offensiver auf die europäische Zukunft verweisen.

Filme mit russischer Finanzierung wurden gestrichen

Die Invasion von Putins Armee erfolgte vier Wochen vor Festivalbeginn, zu einem Zeitpunkt also, da das Programm bereits abgeschlossen, die Kataloge in der Endredaktion und die Ehrengäste eingeladen waren. Dennoch war klar, dass sofort und drastisch reagiert werden musste. Festivaldirektor Algirdas Ramaska und sein Team entschlossen sich zu zwei miteinander korrespondierenden Schritten. Die erste, nach außen hin spektakulärste Maßnahme bestand im Schulterschluss zur Blockade gegenwärtiger russischer Staatskunst. Der zweite, zwar unscheinbarere, aber viel nachhaltigere Schritt formulierte sich in direkter Unterstützung für das ukrainische Volk und seine Kultur, somit auch für die Kinematografie.

Über den Boykott ist inzwischen viel debattiert und auch spekuliert worden. Dem soll hier nicht allzu viel hinzugefügt werden. Außer vielleicht die Anmerkung, dass sich westliche Wertmaßstäbe nur bedingt für eine Beurteilung der gegenwärtigen Situation eignen. Wer keine Diktatur erlitten hat, möge sich glücklich schätzen, sich aber mit schlauen Kommentaren zurückhalten. Ja, es ist de facto ungerecht, Kunstwerke und deren Urheber vom internationalen kulturellen Transfer auszuschließen, „nur“ weil das System, unter dem die betreffende Kunst entstanden ist, sich „plötzlich“ als aggressiv und imperial erweist. Zumal, wenn die betreffenden Künstler sich und ihre Werke eben noch als oppositionell oder zumindest staatsfern verstanden haben. Doch Russland ist spätestens seit dem 24. Februar kein normales Land mehr.

Es geht, wie gesagt, um den Boykott von russischer Staatskunst, in diesem Fall um Filme, die als kulturelles Feigenblatt von der russischen Regierung eben noch großzügig finanziert wurden – gerade so lang, wie dies ihrem Image dienlich erschien. Das Festival „Kino Pavasaris“, das pandemiebedingt zwei Jahre lang ausfiel, hat mit seiner schnellen Boykott-Entscheidung Klarheit und Mut bewiesen. Ja, es ist auch schade, dass der als russische Co-Produktion entstandene Spielfilm „Compartment No. 6“ des finnischen Regisseurs Juho Kuosmanen wieder ausgeladen wurde. Aber es ist besser so. Keinem ukrainischen Filmemacher sollte zugemutet werden, neben den künstlerischen Alibis der Putin-Diktatur als Statist auftreten zu müssen.

Auch „House Arrest“ von Aleksey German Jr. – eine bittere Parabel auf Fake News und Korruption – wurde gecancelt. Beide Regisseure signalisierten übrigens Verständnis für die Entscheidungen des Festivals. Später passen ihre Filme sicher wieder in den internationalen Kulturaustausch. Jetzt, in Zeichen des Krieges, passen sie nicht; zumindest nicht im Nachbarland des Aggressors.

Kino Pavasaris Auch der Eröffnungsabend des Festivals stand ganz im Zeichen der Verbundenheit mit der Ukraine.

Großer Zustrom für ukrainische Filme

Wie aber kann nun ein Festival wie das von Vilnius konstruktiv auf die aktuelle Situation und die damit einhergehenden seelischen, materiellen und kulturellen Zerstörungen reagieren? Zunächst wurde dem ukrainischen Kino ein ganzer Tag gewidmet. 24 Stunden vor der eigentlichen Eröffnung bot das kleine, in der Altstadt von Vilnius gelegene Kino „Pasaka“ sechs Termine mit aktuellen, in der Ukraine entstandenen Produktionen an. Der Zustrom war groß. 250 Zuschauer zahlten zirka 1500 Euro Eintritt – alle Einnahmen gingen direkt an Hilfsfonds. Die Filme selbst zeigten einmal mehr die Potenzen des jungen ukrainischen Kinos. Und sie führten bitter vor Augen, dass dieses gerade im Entstehen begriffene nationale Filmwunder mitten im Aufblühen brutal abgewürgt wurde.

Im Programm waren u.a. die beiden erfolgreichsten Spielfilme der jüngsten Zeit, die auf das weite Spektrum zwischen Komödie und Dystopie verweisen. In „My Thoughts Are Silent“ von Antonio Lukich macht sich Vadim, ein junger Toningenieur und Musiker, auf den Weg nach Transkarpatien (also jener ganz im Südwesten des Landes gelegenen Region, die bis 1939 zur Tschechoslowakei gehörte), um hier die Balzlaute der legendären Rachiw-Stockente aufzunehmen. Leider kommt ihm bei dieser Suche immer wieder die eigene Mutter in den Weg.

Mit „Atlantis“ hat Valentyn Vasyanovych einen der beklemmendsten Vorahnungen des Krieges als Spielfilm inszeniert. Das Geschehen setzt 2025 ein, ein Jahr nach dem Ende des Kriegs Russlands gegen die Ukraine. In einem offiziell als unbewohnbar eingestuften, weil durch Bomben kontaminierten Gebiet, arbeitet Sergiy als Freiwilliger in einem Exhumierungskommando. Leichname beider Kriegsparteien werden geborgen, identifiziert und bestattet. Der Film mutet den Zuschauern einiges zu. Doch inmitten des Grauens geschieht das Unvorstellbare: die Liebe keimt auf und setzt Zeichen der Hoffnung.

Am nachfolgenden Abend wurde dann das Festival offiziell eröffnet. Auch dieser Festakt im etwas peripher gelegenen Kinocenter „Forum Cinemas Vingis“ stand ganz im Zeichen der Verbundenheit mit der Ukraine, floss über von Emotionen. Als Ehrengast stand die Theater- und TV-Schauspielerin Karina Chernyavskaya auf der Bühne, die gerade aus Kiew nach Vilnius geflohen war. Sie berichtete von ihren Erlebnissen, den Raketen und Bomben, den Nächten im Keller und von der Entwurzelung durch die Flucht. Die anwesenden Zuschauer erhoben sich von den Plätzen, brachten ihre Anteilnahme durch Zurufe, Applaus und Tränen zum Ausdruck. Spürbar war dabei auch ein gewisses Maß an Hilflosigkeit sowie die Frage, was ein Filmfestival denn schon gegen die brachiale Gewalt eines Krieges ausrichten könne.

Konkrete Hilfe

Es blieb in Vilnius indes nicht bei Ergriffenheit und Gesten. Neben der Organisation weiterer Spendenaktionen machten sich die Organisatoren sofort an die Einbindung von nach Litauen Geflohenen in den laufenden Festivalbetrieb. Für Familien wurden kostenlose Kindervorstellungen angeboten. Karina Chernyavskaya sprach bei der Aufführung des japanischen Anime „Belle“ von Mamoru Hosoda die Dialoge live auf Ukrainisch ein.

Hier deutet sich eine weitere praktische Hilfe für nach Litauen geflohene Filmschaffende an. Die litauische Filmindustrie (die viel kleiner ist als die ukrainische) bemüht sich schon jetzt um die möglichst schnelle und unkomplizierte Einbindung ihrer Kolleginnen und Kollegen in laufende einheimische Produktionen. Auch in der Ukraine begonnene, nun kriegsbedingt angebrochene Projekte, sollen, soweit dies möglich ist, hier abgeschlossen werden.

Kristi Films Szene aus „Bad Roads“ von Natalija Woroshby

Dies betrifft zum Beispiel die jüngste Arbeit von Natalija Woroshbyt (Jahrgang 1975), eine der begabtesten ukrainischen Theater- und Filmregisseurinnen („Bad Roads“), die auch schon am Berliner Maxim-Gorki-Theater gearbeitet hat. Sie befand sich am 24. Februar 2022 in der ostukrainischen Stadt Myrhorod, drehte hier an den letzten Szenen ihres neuen Spielfilms „Demon“. Dann fielen die Bomben. Im Film geht es um eine komplizierte Liebesgeschichte zwischen einem jungen Russen und einer zwanzig Jahre älteren Ukrainerin. Das ungleiche Paar weiß nicht, was sie eigentlich zusammenhält. Dennoch finden die beiden zueinander.

