Palma de Mallorca - Ich bin das erste Mal in meinem Leben auf Mallorca. Unser Gastgeber Felix Hanika, der für die Berliner Zeitung am Wochenende seine besten Rezepte aufschreibt, lebt seit einem Jahr hier und kennt sich natürlich schon bestens aus. Sein Lieblingsrestaurant ist die Vermutería La Rosa. In guter deutscher (er ist in Deutschland aufgewachsen, aber eigentlich Italiener) Voraussicht hat er uns einen Tisch reserviert. Und so drängen wir uns vorbei an den hungrigen Touristen, für die der Wirt heute leider keine Rose beziehungsweise kein Plätzchen anzubieten hat.

Mit großen Augen, wie Kinder in der Spielwarenabteilung, werden wir an den hohen Regalen voll mit Fischkonserven und Wermutflaschen vorbeigeführt und setzen uns an unseren Tisch. Die Vorfreude ist zwar groß, aber wir wissen auch: Alles können wir leider nicht probieren. Wir lassen uns zum (mal wieder eiskalten) Bier zwei hervorragende Fischkonserven kommen: Babymakrele für 12,50 Euro und Thunfisch für 4,30 Euro. Der ölige Fisch ist schmackhafter als Katzenessen und die beste Grundlage. Denn wir wollen nicht nur essen, sondern auch viel trinken. So war es verabredet.

Und weil Dosenfisch keine Erfrischung ist, sind dann die Guillardeau-Austern für stolze 4,10 Euro das Stück und ein großzügiger Schluck süßer Cava der eigentliche Auftakt für unser Wochenende „Mallorca mal anders“. Und wir haben nicht nur einen echten Spitzenkoch dabei, sondern machen beim Bestellen – weiter geht’s mit warmen Muscheln, gegrilltem Oktopus und butterzartem Seehecht – keine Fehler.

Anders als die vielen Touristen – wir sind natürlich eigentlich auch welche – um uns herum. Vor allem die Engländer – Stylecheck: Sorte Irish Traveller, krebsrot in Tanktop – tappen in jedes Fettnäpfchen. Denn statt die besten kleinen Venusmuscheln der Insel zu bestellen, ordern sie fast ausschließlich sehr üppige Portionen Calamari fritti (eigentlich ein italienisches Gericht) und dicke spanische Kroketten mit Aioli.

Aus Höflichkeit lassen wir die Briten zunächst in dem Glauben, hier ein echt hochwertiges Gericht bestellt zu haben. Doch unser Koch klärt auf. Weltweit sei die Nachfrage nach diesen Gummiringen so hoch, dass es doch gar nicht genügend von diesen Tierchen gebe, um alle glücklich zu machen. Calamari-Ringe im Backteig seien oft – wenn man Pech habe – nicht maritimen Ursprungs, sondern vielmehr nur gebleachte und in Ringe geschnittene Schweineenddärme.

Doch wir sind zu empathisch (und nach einem Negroni für 8,50 Euro zu betrunken), um unseren Wissensvorsprung für uns zu behalten. Zumal die Tischnachbarn aus Sheffield stammen und der eine eine Zeit in Dortmund gearbeitet hat und ein bisschen Deutsch spricht. Die Neuigkeit – da sind die Briten pragmatisch – wird sehr sportlich aufgenommen. Calamari fritti seien wunderbar, außerdem möchte man noch anmerken, wie sauber und präzise man im Zweiten Weltkrieg Dortmund, Berlin und halb Deutschland bombardiert habe. Ach so! Für den Rest des Abends sind wir froh, dass seit 76 Jahren Frieden herrscht und uns im La Rosa eine dünne Plexiglasscheibe vom Nebentisch trennt.

Und so können wir uns ruhig den Hauptspeisen widmen und winken für die Bestellung den sehr tüchtigen iPad-Boy herbei, der dank modernster Technik keine unserer Bestellungen vergisst, und bestellen einen Kutteleintopf mit Kichererbsen, ein wunderbares Secreto vom Pata-Negra-Schweinchen mit Kirschsoße und rassig gebratenes Kalbsbries mit sehr knusprigen Pommes. Dazu gibt es eine Flasche schwersten Rioja. Was soll man sagen, besser geht es nicht.

Mit einem Espresso-Martini tanken wir noch ein bisschen Energie für den Abschluss: Zur Nachspeise soll es noch ein Cardinal de Lloseta sein, ein mallorquinisches Baiser-Meringue-Schnittchen, und ein großes Glas Süßwein. Am Ende sind wir dankbar und froh, dass uns das sugar high noch ein paar Kilometer durch die Altstadt nach Hause trägt. Morgen ist schließlich auch noch ein Tag. Und da wollen wir fischen gehen.

Bewertung: 5 von 5 Sternen

La Rosa Vermutería & Colmado, Carrer de la Rosa, 5, 07003 Palma, Illes Balears, Spanien, täglich 12 bis 21 Uhr.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.