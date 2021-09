Berlin - Wenn Sie morgen in einer Fernsehsendung aufwachen und fortan Ihr Leben dort verbringen müssten – welche wäre das? Sollte Ihre präferierte Show dem Sitcom-Genre angehören, sollten Sie Ihre Wahl vielleicht noch einmal überdenken. Umso mehr, wenn Sie eine Frau sind. Denn gerade in entsprechenden Produktionen aus den 90er- und 2000er-Jahren fristen die Gattinnen ein ziemlich trauriges Dasein – auch wenn das bei dem rasanten Tempo, der lebhaften Farbgebung und dem durchgängigen Gag-Feuerwerk, das den Formaten zu eigen ist, durchaus untergehen kann.

Die achtteilige Serie „Kevin Can F** Himself“ rechnet nun mit dem undankbaren Frauenbild von Publikumslieblingen wie „Hör mal, wer da hämmert“ ab. Bissig, aber nicht verbissen zeigt die von Valerie Armstrong kreierte AMC-Produktion auf, was es bedeutet, an der Seite eines infantilen und egozentrischen Ehemanns, der dank seines augenzwinkernd-humorvollen Auftretens aber keinerlei Kritik befürchten muss, zu existieren.