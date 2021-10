Berlin - Nat King Cole besingt die „Love Letters“, ein Mann in der Gefängniszelle sortiert seine Kisten voller Liebesbriefe. Schon wieder dieses Thema? Erst vor zwei Wochen im Kölner „Tatort“ ging es um Frauen, die sich in Gewalttäter verlieben. Doch schnell wird klar, wem all diese Liebesbriefe gelten – der Kieler Fall ist eine Fortsetzung ganz anderer Art. Denn der Inhaftierte, dem fremde Frauen bescheinigen, er hätte so wunderschöne Augen – sie glauben fest an das Gute in ihm –, ist ja Kai Korthals, jener brutale Psychopath, der schon zweimal im Zentrum eines Kieler „Tatorts“ stand.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 2./3. Oktober 2021 im Blatt:

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Kommt jetzt für Berlin die Deutschland-Koalition?



Nach der rassistischen Springer-Kampagne gegen Nemi El-Hassan erlaubt der WDR ihr nicht, „Quarks“ zu moderieren. Das ist falsch



Sollte man Deutsch Wohnen wirklich enteignen? Unser Autor positioniert sich klar und doch kontrovers und sagt: „Lieber nicht!“



Wir haben getestet und entschieden: Das Saravanaa Bhavan ist das vielleicht beste indische Restaurant in Berlin



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Lars Eidinger sorgte zum ersten Mal 2012 für Schockmomente, als sich seine Figur als „Stiller Gast“ unbemerkt in Wohnungen von Frauen einnistete – ihre Zahnbürsten waren seine Trophäen. Nachdem Kai Korthals im ersten Fall entkommen durfte (was den „Tatort“-Erfinder Gunther Witte erboste), kehrte er 2016 zurück, beteuerte im Finale, er sei doch kein schlechter Mensch. Nun spielt Korthals in der Theater AG des Maßregelvollzugs zunächst den Frank Moor aus Schillers „Räubern“. Das Drama hat Lars Eidinger mal selbst an der Schaubühne inszeniert. Nach der Szene mit den markanten Zeilen „Herr muss ich sein, dass ich das mit Gewalt ertrotze, wozu mir die Liebenswürdigkeit gebricht!“ nutzt Korthals eine Konfusion zur Flucht. Kai springt wieder aus der Kiste raus – und tötet gleich zwei Menschen.

Wieder eine Polizistin im Visier des Psychopathen

Doch der Autor Sascha Arango, der schon die anderen beiden Drehbücher schrieb, nimmt den Titel „Borowski und der gute Mensch“ ernster als erwartet, fragt, ob dieser Mann nicht vielmehr ein getriebener, psychisch Kranker ist. Ja, der „Tatort“ wagt sogar eine fragile Liebesgeschichte zwischen Kai und einer blinden Telefonseelsorgerin (Sabine Timoteo). Spannend auch die Annäherung an Kommissar Borowski (Axel Milberg), den er seinen einzigen Freund nennt. Doch der „Tatort“-erfahrene Gucker weiß auch, was noch kommt. Schließlich hat sich Kai im ersten Fall Borowskis Kollegin Brandt (Sibel Kekilli) genähert, im zweiten Fall die Polizei-Psychologin Jung (Maren Eggert) eingesperrt. Folgerichtig nimmt er nun also seine Kollegin Sahin (Almila Bagriacik) ins Visier. Nach einem actionreichen, feurigen Auftakt setzt der Film des Regisseurs Ilker Catak weniger auf Thrill, mehr auf Drama – und alle Fans von Lars Eidinger kommen natürlich voll auf ihre Kosten.

Wertung: 4 von 5

Tatort: Borowski und der gute Mensch, Sonntag, 3. 10., 20.15 Uhr, ARD

Alle drei Kieler Folgen mit Lars Eidinger als Kai Korthals in der ARD Mediathek