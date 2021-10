Kiew - Was meinen die Leute damit, wenn sie sagen, Kiew sei „das neue Berlin“? Meinen sie die blühende Techno-Szene, die während der Zeit der geschlossenen Berliner Clubs Partymacher aus ganz Europa angelockt hat? Oder meinen sie die aufstrebende Tech- und Startup-Szene, die vom berühmten Bürgermeister Vitali Klitschko kräftig gefördert wird?

Das Berlin-Label haben sich nicht Travel-Blogger ausgedacht, sondern es wird von ganz oben eingeführt: Vor einem Jahr sprach der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskij in einem Werbefilm für sein Land auch von Kiew als einem „neuen Berlin“ – ein Vergleich, der nicht jedem hier gefällt. Denn der Spruch hat anderen Städten nie wirklich Glück gebracht, zumindest nicht den anderen osteuropäischen Metropolen, die diesen Titel schon getragen haben, wie Leipzig, Budapest oder Krakau.

Ist Kiew auch „arm, aber sexy“?

Was haben diese Städte gemeinsam? Sie gehörten einst zum Ostblock, haben eine aufstrebende Kulturszene und sind für wohlhabende westeuropäische Besucher relativ günstig – und das macht sie irgendwie „cool“. Das war’s, mehr ist nicht nötig. Man könnte meinen, es brauche nur etwas „arm, aber sexy“, um den dubiosen Titel des „neuen Berlins“ zu gewinnen, als ob jetzt noch 2003 wäre und Wowereit noch Berlins Bürgermeister. Nein, der Vergleich wurde inzwischen so oft verwendet, dass er seine Bedeutung verloren hat.

Andererseits: Kiew hat alles, was eine Stadt „cool“ macht. In fast jeder Straße gibt es hippe Kaffeeläden, in denen die Kaffeebohnen für den Flat White aus ukrainischen Röstereien stammen und in denen junge Menschen in sehr modischer Kleidung hinter ihren Apple-Laptops arbeiten. Ihre Arbeit hat oft etwas mit Programmieren oder einem Start-up zu tun. Und ja, genau wie in Berlin ist hier die Vergangenheit ein ständiger Begleiter: Sei es am Bogen der russisch-ukrainischen Freundschaft aus der Sowjetzeit, der die Skyline der Stadt überragt, oder auf den Informationstafeln, die überall in der Stadt an den 80. Jahrestag des Massakers von Babin Yar erinnern.

Auch Kiew prägt eine besondere Erinnerungskultur

Bei einem Spaziergang durch das Stadtzentrum wird man durch die vielen Gedenkstätten für die Gefallenen der Revolution der Würde von 2014, auch bekannt als der „Euromaidan“, ständig daran erinnert, dass dies eine Stadt ist, die lange mit dem Einfluss von außen zu kämpfen hatte – aber jetzt sind die Menschen entschlossen, die Dinge anders zu machen. In den letzten Jahren hat die ukrainische Sprache einen Aufschwung erlebt, und die aufstrebenden Stars der Kiewer kulinarischen Szene zelebrieren die Traditionen der ukrainischen Küche, anstatt sich von Trends anderswo leiten zu lassen.

Kiewer wollen nicht, dass ihre Stadt nur als „cool“ bezeichnet ist. Wer allein deshalb herkommt, verpasst, was diese Stadt sonst noch zu bieten hat. Paradoxerweise ist das wahrscheinlich auch etwas, was man über Berlin sagen kann. Beide Städte haben ihre eigene Identität, und beide mussten dafür durch schwere Zeiten gehen. Die Einzigartigkeit Berlins ist mehr als der vergebliche Versuch, ins Berghain zu kommen, so gilt das auch für Kiew. Also, vergesst die Suche nach dem „neuen Berlin“ – Offenheit für neue, andere Erfahrungen und Entdeckungen ist immer lohnender als eine billige Kopie, wie in Kiew bewiesen wird.

Elizabeth Rushton ist Volontärin bei der Berliner Zeitung am Wochenende. Zwei Monate lang ist sie mit einem IJP-Stipendium Gastjournalistin in Kiew und schreibt von dort aus regelmäßig eine Kolumne.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.