Berlin - Kiffen macht blöd. Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Und wenn das Zeug erst mal legal ist, wird auch der Konsum steigen. Also noch mehr Blödsinn. Noch mehr Abhängigkeit. Diskussion zu Ende. Da helfen auch keine Gegenargumente oder Studien. Wer das Scheitern der staatlichen Repressionspolitik nicht sehen will, schaut eben weg, macht es sich einfach, wo es kompliziert ist. So wie die legalisierungsunfreundliche CDU und ihr verbotsüberzeugter Nochparteichef Armin Laschet, der spätestens nach der Wahl in eine Parallelwelt abgedriftet ist, obwohl er doch nach eigener Aussage noch nie im Leben an einem Joint gezogen hat. Damit kann sein Lachflash im Flutkatastrophengebiet also auch nicht erklärt werden.

Jamaika wird es sehr wahrscheinlich nicht geben in Deutschland, dafür sondieren die Grünen, Gelben und Roten zu entschlossen an einer harmonischen Ampelschaltung. Und auch wenn die Legalisierung von Cannabis mit Sicherheit nicht zu den wichtigsten Tagesordnungspunkten zählt, gibt es da draußen ziemlich viele Leute, die auf eine Einigung hoffen, schon sehr lange auf sie warten. Die grüne Sondierungsteilnehmerin und stellvertretende Parteivorsitzende Ricarda Lang ließ ihre Twittergemeinde daher wissen: „Um die tausenden Mails in meinem Postfach zu befriedigen: ich denke ganz fest an die Legalisierung von Cannabis, versprochen.“

Seit Tagen macht die Szene mobil, sind Cannabisfreunde aufgeregt, denn sie wähnen sich fast am Ziel. Legalize it! Gebt das Hanf frei! Endlich könnte es eine parlamentarische Mehrheit in Deutschland geben, die das Kiffen entkriminalisiert. Jetzt muss nur noch das, was bereits als Vorschlag oder Versprechen in den Wahlprogrammen der drei Sondierungsparteien auftaucht, als Kompromiss in einen möglichen Koalitionsvertrag überführt werden.

Was steht in den Wahlprogrammen von SPD, FDP und der Grünen?

Zur Erinnerung: Die eher vorsichtige SPD hält zwar in ihrem „Zukunftsprogramm“ fest, dass Verbote und Kriminalisierung den Cannabiskonsum nicht gesenkt haben, dass effektive Suchtprävention nicht funktioniert, Jugendschutz nicht greift, dass die aktuelle Rechtspraxis „enorme Ressourcen“ bei Justiz und Polizei bindet. Es heißt auch: „Wie Alkohol ist auch Cannabis eine gesellschaftliche Realität, mit der wir einen adäquaten politischen Umgang finden müssen.“ Trotzdem ist die SPD gegen eine komplette Legalisierung, sie strebt eine „regulierte Abgabe von Cannabis (...) in Modellprojekten von Ländern und Kommunen" an.

Im Wahlprogramm der Grünen ist von einer „verantwortungsvollen Drogen- und Suchtpolitik" die Rede, diese basiert auf vier Säulen: Prävention, Hilfe, Schadensminimierung, Regulierung. Zum Thema Legalisierung heißt es, dass ein „regulierter Verkauf von Cannabis in lizensierten Fachgeschäften" auf der Grundlage eines strikten Jugend- und Verbraucherschutzes ermöglicht werden soll. Die Partei ist zuletzt vor einem Jahr mit ihrem zuerst 2015 entworfenen Cannabiskontrollgesetz im Gesundheitsausschuss gescheitert. Union, SPD und AfD lehnten den Entwurf ab, die FDP enthielt sich, nur dir Linke war dafür.

Die FDP spricht sich für einen staatlich kontrollierten Anbau von Cannabis aus und rechnet mit Steuereinnahmen in Höhe von einer Milliarde Euro. Neben wirtschaftlichen Aspekten geht es der Partei auch um die Gesundheit der Konsumenten. Nur über den Verkauf in lizenzierten Geschäften könne die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert werden, heißt es im Wahlprogramm. Wie die SPD schreibt auch die FDP: „Das Verbot von Cannabis kriminalisiert unzählige Menschen und bindet immense Polizeiressourcen.“ In der letzten Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestags vor der Wahl diskutierten die Fachpolitiker der Parteien und die zugeschalteten Sachverständigen über Vorschläge einer veränderten Drogenpolitik. Den Antrag hatte die FDP eingebracht. Und noch mal zurück zur Union: In dem 140 Seiten starken des Wahlprogramms von CDU und CSU findet sich das Wort „Cannabis“ genau kein einziges Mal.

Vier Millionen Deutsche konsumieren regelmäßig Cannabis

Der fünfzig Jahre andauernde „Krieg gegen Drogen“ scheint sich also einem Ende zu nähern. Zumindest gilt die Verbotspolitik als gescheitert. Weder die Nachfrage noch das Angebot sind verschwunden. Und während der Pandemie hat der Konsum sogar noch zugenommen, zur Freude der Schwarzmarktverkäufer. Experten schätzen den Umsatz mit illegalen Drogen in Europa auf 30 Milliarden Euro. Cannabis ist auch weltweit die beliebteste Droge, mit weitem Abstand. Trotz aller Restriktionen haben der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht zufolge fast 30 Prozent der erwachsenen Europäer in ihrem Leben mindestens einmal gekifft, und mehr als ein Vierter aller Deutschen, die zwischen 15 und 64 Jahr alt sind. Vier Millionen sollen regelmäßig Cannabis konsumieren. Kiffen ist also kein Nischenphänomen, Kiffer werden nicht mehr von der Gesellschaft geächtet. Cannabis ist eine Volksdroge.

Gegen die Verbotspolitik stellen sich inzwischen auch Strafrechtler, Kriminologen, Polizisten und Sozialarbeiter. An der Spitze der Bewegung findet sich Andreas Müller, Jugendrichter beim Amtsgericht Bernau und Mitglied des Hanfverbands, der sagt: „Wer heute noch sagt, Cannabis sei eine Einstiegsdroge, muss ausgelacht werden.“ Und: „Wenn wir Probleme haben mit jungen Leuten, die Cannabis übermäßig benutzen, müssen wir anders vorgehen." Es geht nicht darum, die gerade für Jugendliche nachgewiesenen gesundheitlichen Risiken zu leugnen. Es geht um einen offenen Umgang mit dem Thema, darum, den Konsum nicht mehr zu stigmatisieren. Schutz ist wichtiger als Bestrafung. Doch gerade beim Schutz sieht etwa Ulrich Preuß, Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin e.V., noch Lücken in den Konzepten der Sondierungsparteien. Ihm fehlen klare Ansätze für Therapie und Forschung.

Die rechtliche Situation in Deutschland ist eigentlich eindeutig, zumindest auf den ersten Blick. Beim zweiten kann es zu Irritationen führen. Der Anbau und der Handel, der Erwerb und der Besitz von Cannabis sind strafbar, so steht es im Betäubungsmittelgesetz. Erlaubt ist nur der Konsum. Berechtigte Frage: Wie soll ich kiffen können, wenn ich kein Cannabis kaufen darf? Antwort: Seit 1994 gibt es eine bundesweite Regelung, wonach der der Besitz von Kleinstmengen nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden soll. Doch was ist eine Kleinstmenge?

Jedes Bundesland bestimmt für sich, wie viel Cannabis es toleriert

Auch da muss man absichtlich schielen, um halbwegs klar sehen zu können. Denn das Ganze ist lediglich eine Toleranzregelung, strafrechtlich kann auf jeden Fund eine Anzeige folgen. Vorbestrafte oder Mehrfacherwischte wissen Bescheid. Und außerdem bestimmt jedes Bundesland für sich, wie viel Cannabis es toleriert. Am liberalsten ist Berlin, wo 15 Gramm als Eigenbedarf durchgehen, am strengsten sind Bayern, Hamburg und Sachsen, wo es sechs Gramm erlaubt sind. Und gerade, wenn man das Gefühl hat, etwas durchblickt zu haben, wischt der Gesetzgeber wieder Schlieren auf die Scheibe. Denn jedes Bundesland greift unterschiedlich hart durch, wenn die Grenze überschritten wird.

Es gibt, was die jeweiligen Verfügungen angeht, eine Unterscheidung zwischen kann und soll. In manchen Ländern soll von einer Strafverfolgung abgesehen werden, in anderen darf es egal sein. Nicht unter diese eindeutig zweifelhafte Praxis fallen übrigens das medizinische und verschreibungspflichtige Cannabis, genauso cannabisbasierte Medikamente.

Zwei Dinge vielleicht noch: Cannabis ist aus medizinischer Sicht keine harmlose Substanz. Aber es gibt weltweit keinen bekannten Todesfall, der auf den Konsum von natürlichem Cannabis zurückführt. Was es gibt sind Drogenhändler, die den Stoff mit hochgefährlichen synthetischen Cannabinoiden versetzen, wie in Ungarn, wo im Sommer 20 Menschen starben. Und: Eine drogenfreie, vollkommen abstinente Gesellschaft ist eine Fiktion, und wünschenswert ist sie eigentlich auch nicht.