Kirche am Südstern: Kreuzberg ist nicht Köln!

Der Kölner Dom ist das hässlichste Wahrzeichen Deutschlands. Mit dieser höchst subjektiven und durchaus polemisch formulierten Aussage habe ich mir in meinem Leben nicht nur Freunde gemacht. Beziehungsweise: bestehende Freundschaften strapaziert. Ich kenne viele Leute, die in und um Köln aufgewachsen sind. Und die – trotz eines sonstigen Desinteresses an allem, was mit Kirche und Kirchgang zu tun hat – immer wieder die angebliche Schönheit dieses Bauwerks besingen. Für mich ist es einfach ein Paradebeispiel römisch-katholischer Gigantomanie, protzig, düster und unheimlich dreckig. In etwa so wie die Kirche am Südstern, die ich als etwas weniger aufdringliche kleine Schwester des Kölner Doms begreife.

Zwischen 1894 und 1897 als evangelische Kirche im neugotischen Stil errichtet, zitiert sie ja schon den Baustil ihrer großen Schwester, den der Gotik nämlich. Und den empfinde ich einfach als unangenehm einengend und bedrohlich, Mittelalter halt, da rieche ich beim Anblick gleich die Essensreste und Fäkalien, die das Kopfsteinpflaster runterrauschen. Nun ist das mit dem Uringeruch, betrachtet man Kreuzberg mal als Ganzes, ja gar nicht so furchtbar unpassend: Zwischen Schlesi, Görli und Kotti tummeln sich ja allzu gern die deftig durchgesoffenen Wildpinkler. Aber doch am Südstern nicht! In unmittelbarer Nähe zum Bergmannkiez herrschen hier eher Prenzlauer-Berg-ähnliche Zustände. Kitas, Kinder, Kegel – ein freundlicher Backstein-Kirchenbau wäre da viel passender.

Nun steht sie da aber, die Kirche am Südstern, und wird so schnell wohl auch nicht weichen. Befindet sich als freikirchliches „Christliches Zentrum Berlin“ auch noch im mehr oder weniger normalen Bet-Betrieb. Abreißen – so was würde ich natürlich nie empfehlen! Wenigstens mal ordentlich die Fassade feudeln ist aber auch nicht ganz so einfach, und seit der Künstler Christo verstorben ist, scheint jede Chance vertan, dass mal jemand das Gebäude fachgerecht und formschön einpacken könnte. Für ein „aus den Augen, aus dem Sinn“ bliebe mir nur, mich möglichst wenig, am besten gar nicht mehr in dieser gottlosen Gegend aufzuhalten. Unglücklicherweise aber wohnt genau dort eine sehr gute Freundin von mir. Sie kommt übrigens aus der Nähe von Köln. Manuel Almeida Vergara

Klaus H. Ernst Eine Jugendherberge? Ein Parkhaus mit Wetterstation?

Christus-Kirche in Kreuzberg: Jugendherberge mit Glockenturm

Die Kreuzberger Hornstraße ist ein Traum. Geplant von Peter Joseph Lenné und 1862 im Hobrecht-Plan festgelegt, ist sie heute eine Sackgasse voll wunderbarer Altbauten aus dem 19. Jahrhundert, in denen nur Wohnungen frei werden, wenn jemand das Zeitliche gesegnet hat. Wer hier wohnt, geht nicht freiwillig weg. In der Mitte der Straße stehen Bäume und am östlichen Ende grenzt die Yorckstraße mit dem legendären Biergarten des berühmten Yorckschlösschens an die Hornstraße. So weit, so idyllisch.

Wäre da nicht, so ziemlich in der Mitte der Straße, nicht dieser hässliche graubraune Flachbau, der aussieht, als ob er die beiden angrenzenden Bauten stützen müsste. Daran klebt ein irgendwie unpassender, aber recht aparter Turm mit einem Kreuz. Aber was ist das? Eine sozialistische Jugendherberge mit Glockenturm? Ein christliches Parkhaus? Es ist die Christus-Kirche in der Hornstraße 78, ein Gebäude aus den Sechzigern, als die Kirchen sich offenbar noch sehr sicher waren, dass die Gläubigen in Strömen kommen würden, ganz egal wie abschreckend die Gestaltung ihrer Gotteshäuser auch ist.

Die Christus-Kirche stand ursprünglich in der benachbarten Wartburgstraße und wurde im Zweiten Weltkrieg vollständig zerstört. Da Berlin aber andere Pläne mit dem Gelände hatte, musste ein neuer Standort für die Christus-Kirche gefunden werden, und so entstand der Bau an der jetzigen Stelle in einer Baulücke der Hornstraße. Und genau so sieht sie auch aus, wie die Notlösung für eine Brache, für deren Nutzung keine anderen Ideen vorhanden waren.

Zurzeit wird der triste Kasten wohl saniert, denn seit geraumer Zeit ist die Front eingerüstet. Vielleicht aber, so meine Hoffnung, wird das Ganze auch irgendwie umgewidmet und ein Club zieht in die Räumlichkeiten, groß genug wäre der Innenraum und man könnte darin sogar ganz unchristlich feiern, mit Abstand und Lebensfreude. Das wäre etwas ganz Neues, denn eines verströmt der in die Jahre gekommene schäbige Bau sicher nicht: Lebenslust. Typisch Protestantismus! Marcus Weingärtner

Imago Martin-Luther-Gedächtniskirche in Hennigsdorf: Sympathisch ist anders.

Martin-Luther-Kirche in Henningsdorf: Man kennt sie als „Nazikirche“

Es soll ja in Dresden Stollenbäcker geben, die stolz auf jede Packung „Seit 1933“ schreiben. Dabei ist das Jahr der Machtergreifung Hitlers nun wirklich keines, auf das irgendjemand stolz sein sollte. Nun ist die Martin-Luther-Gedächtniskirche in Hennigsdorf aber genau in jenem Jahr gebaut worden. Und nicht nur deswegen heißt sie bis heute im Volksmund „Nazikirche“. Der Architekt Curt Steinberg plante die Kirche schon 1929, aber da war (#Weltwirtschaftskrise) in Deutschland niemand wirklich reich.

Später identifizierte er sich mit den Nazis etwas zu sehr, und das ist bis heute zu sehen: Es gibt einen Lampenschirm in Form des Eisernen Kreuzes, eine Büste des damaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg und einen Spruch in Frakturschrift, der im Nazizusammenhang martialisch klingt: „Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen“. Eine Hitlerbüste wurde entfernt, ebenso wie diverse Hakenkreuze. Aber an vielen Stellen sieht man heute noch, aus welcher Zeit diese Kirche stammt.

Vielleicht ergibt sich damit auch schon eine Funktion nach einer möglichen Umwidmung: Es könnte ein Ort der Meditation sein, wie sehr Kirche und Staat verknüpft sein sollten. In einer Ausstellung könnte erklärt werden, wie weit der Laizismus in Frankreich geht und warum der Staat in Deutschland noch im Jahr 2021 die Kirchensteuer eintreibt. In Wechselausstellungen könnten sich Gastausstellungen aus Tel Aviv, den Niederlanden und Polen an der düsteren Architektur abarbeiten. Und wenn irgendwann ein leichtes Surren ertönt, dann einfach ignorieren. Das ist nur ein Nazi-Architekt, der im Grab rotiert. Sören Kittel

Imago Eigentlich ganz schön. Muss trotzdem weg.

Zwölf-Apostel-Kirche in Schöneberg: Gentrifiziert endlich durch!

Erst einmal: Ich finde diese kleine Backsteinkirche in der Kurfürstenstraße eigentlich ganz schön. Nach 1945, als das Baumaterial knapp war, hat man statt eines neuen bunten Kirchenfensters einfach Gin-Flaschen im Fensterrahmen übereinander gestapelt und somit einen heute noch bezaubernd zarten grünen Glow ins Mittelschiff der Kirche gebracht. Aber wie der Gin-Hype bald in Köpenick und Gütersloh verglühen wird und die deutschen dann vielleicht für zwei Jahre Ramazotti hypen werden, muss sich auch das Viertel um die Zwölf Apostelkirche und die Kirche selbst verändern.

Auch wenn Sie jetzt einwenden werden, dass die Gemeinde, die Kirche und das Konzept doch so unglaublich modern und weltoffen sind. Stimmt schon, der Pfarrer Burkhard Bornemann ist schwul, trägt Lederoutfit komplett in der Kirche, hat einen Mops Namens Paula und kümmert sich um die Prostituierten der Gegend. Das ist gut, auch wenn Bornemann vor kurzem in der B.Z. zugab: „Wir sind nicht diejenigen, die die Prostitution abschaffen können.“ Da hat er Recht.

Was aber die Prostitution abschaffen wird, sind die vielen tollen glitzernden Neubauten, die in der Kurfürstenstraße derzeit entstehen und die die Segnungen des modernen Fortschritts in dieses Viertel bringen werden. Und damit das Ensemble Kurfürstenstraße komplettiert wird, muss auch die Kirche eingeebnet werden und die große Baulücke mit einer mediterranen Fassade, Säulen und lichten Stahlbalkonen gefüllt werden. Ja, sie haben Recht, einen großen Prozentsatz der Erdgeschossfläche werden Tiefgarageneinfahrten einnehmen, aber es wird auch genug Platz für Geschäfte und teure Restaurants bleiben. Und das ist sicher eine Aufwertung des ganzen Viertels.

Wo gehobelt wird, lieber Leser, da fallen auch Späne. Das war bei der Umgestaltung von Paris durch Georges-Eugène Haussmann schließlich auch nicht anders. Ganze Viertel (und Kirchen) wurden Ende des 19. Jahrhunderts dem Erdboden gleich gemacht. Kritik gab es damals auch. Und heute? Ist Paris die Stadt der Liebe! Jacques Ritzel

