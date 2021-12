Berliner Zeitung am Wochenende: Frau Kiziltepe, zum ersten Mal seit 1998 gibt es wieder ein eigenständiges Ministerium für Bauen und Wohnen. Wie funktioniert das eigentlich praktisch, müssen Sie jetzt selbst bauen?

Cansel Kiziltepe: So ist es. Das neue Ministerium bauen wir jetzt. Aber erstmal ist es doch super, dass wir überhaupt ein eigenständiges Ministerium haben. Eine der drängendsten Fragen unserer Zeit wurde in den vergangenen Jahren äußerst stiefmütterlich behandelt, sie hat ein stummes Dasein im Bundesinnenministerium gefristet. Und mit der neuen Eigenständigkeit ist natürlich auch eine Aufwertung verbunden. Uns ist bewusst, dass viele Menschen von Verdrängung bedroht und betroffen sind.

Sind Sie selbst von dem Thema betroffen?

Kiziltepe: Ja, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Meine Eltern suchen beispielsweise seit zwei Jahren eine neue Wohnung. Seit 1972 leben sie in Kreuzberg, haben da ihre Wurzeln geschlagen, ihre sozialen Kontakte. Ich kann meinen Eltern nicht zumuten in dieser Phase ihres Lebens in eine komplett neue Gegend zu ziehen. Doch gleichzeitig ist der Wohnungsmarkt in Berlin und insbesondere Kreuzberg so aufgeheizt, dass ich nichts Adäquates für sie finde. So werden Nachbarschaften und soziale Räume massiv unter Druck gesetzt. Dieses Schicksal teilen viele Menschen und es betrifft auch nicht mehr nur Geringverdienerinnen und Geringverdiener, sondern auch mittlere Einkommensschichten. Familien können nicht mehr umziehen, auch wenn sie wachsen.

Berlin ist eines der Epizentren der Wohnungsnot. Seit zehn Jahren wird der Wohnraum immer knapper. Dabei weiß man aber mindestens genausolang, dass es immer mehr Menschen in die Städte zieht. Dennoch wurde kaum vorgesorgt. Hätte man den Zuzug nicht ahnen und dafür auch baulich planen müssen?

Kiziltepe: Berlin hat eine turbulente Geschichte. Berlin ist jetzt eine beliebte Metropole, europaweit, weltweit, das war nicht immer so. Berlin war deswegen lange relativ günstig. Außerdem hat Berlin eine der höchsten Mieterquoten. Über 80 Prozent der Menschen wohnen zur Miete. Auf Grund der Mietenexplosion ist eine Mietenbewegung entstanden, die großen öffentlichen und politischen Druck macht. Das war wichtig und deswegen haben wir in den vergangenen Jahren schon einiges erreicht, aber vieles liegt noch vor uns.

Welche Aufgaben sehen Sie bei den Wohnungsbaugesellschaften, denen in den vergangenen Jahren ja der Vorwurf gemacht wurde, dass sie Wohnungsbau eher verhindert hätten?

Kiziltepe: Wir können froh sein, dass wir sechs Wohnungsbaugesellschaften in Berlin haben. Mich haben, nachdem bekannt wurde, dass ich Staatssekretärin werde, auch einige Kolleginnen angeschrieben und meinten: Du musst mal zu uns in den Wahlkreis kommen, wir haben da keine Wohnungsbaugesellschaft, die muss gegründet werden. Wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass viel privatisiert und in Ballungsgebieten nicht genug gebaut wurde. Deswegen ist der Druck auf den Bestand riesig. Langfristig brauch wir mehr bezahlbaren Wohnraum. Wir haben im Wahlkampf gesagt, wir möchten pro Jahr 400.000 Wohnungen, davon 100.000 öffentlich geförderte bauen. Im Moment werden nur 30.000 pro Jahr öffentlich geförderte gebaut. Das wäre also eine Verdreifachung.

Sie sprechen von Wohnen und Bauen. Wie sind die Zuständigkeiten innerhalb Ihres Ministeriums aufgeteilt? Werden Sie auch für Neubau zuständig sein, oder nur für den Bestand?

Kiziltepe: Wir sind da noch in den Anfängen. Wir sind jetzt dabei, die bestehenden Abteilungen in das neue Ministerium zu integrieren, aber es wird auch neue Abteilungen geben. Der Zuschnitt ist noch nicht festgelegt, aber wir tun alles dafür, dass wir im nächsten Jahr schnell anfangen können effektiv zu arbeiten.

Gibt es denn schon etwas, was Sie im ersten Jahr erreichen wollen?

Kiziltepe: Wir haben im Koalitionsvertrag einen umfassenden Arbeitsauftrag. Den werden wir natürlich anpacken. Ich würde mich freuen, wenn wir das Vorkaufsrecht schnell rechtssicher machen können. Andere Maßnahmen werden länger dauern und auch eine umfangreiche Beteiligung, etwa der Zivilgesellschaft, erfordern. Hier wird es vor allem darum gehen, dass wir den Startschuss schnell setzen.

Das bedeutet, dass über einen bestimmten Zeitraum die Mieten nur in Höhe der Inflation erhöht werden können, bis der Markt sich entspannt und neuer Wohnraum entstanden ist. Cansel Kiziltepe

Im Wahlprogramm der SPD wurde ein Bauministerium nicht gefordert. Nun müssen Sie die Abteilungen noch zuschneiden, Personal aufstocken und das Gebäude steht auch noch nicht. Ist das Ganze etwas übers Knie gebrochen worden?

Kiziltepe: Nein, es gibt ja schon sehr lange Kritik daran, dass die Bauabteilung, zuletzt im Innenministerium, davor im Verkehrsministerium und im Umweltministerium zu kurz gekommen ist. Aber wir wollen jetzt zeigen: Der Staat engagiert sich stärker für bezahlbaren Wohnraum und wird dafür auch politische Lösungen finden. Wir haben im Koalitionsvertrag einen ganz, ganz wichtigen Erfolg erreicht, nämlich führen wir bei Wohnungen die Gemeinnützigkeit wieder ein. Auch dafür brauchen wir ein eigenständiges Bundesministerium.

Sie hatten sich ja auch für die Kampagne zur Enteignung von Deutsche Wohnen und Co. starkgemacht. Bedeutet das einen Konflikt in Ihrer neuen Rolle?

Kiziltepe: Ich mache keinen Hehl aus meiner Unterstützung für den Volksentscheid. Sie müssen sehen, dass die Kampagne auch aus einem Gefühl der Ohnmacht entstanden ist. Die Menschen wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Wohnen ist eine Existenzfrage. Die eigenen vier Wände, das eigene Dach über dem Kopf, das ist grundsätzlich. Daher war die Zustimmung auch so groß. In Berlin wurde nun der Kompromiss gefunden, eine Expertenkommission einzusetzen, die sich mit dem Thema befasst. Und die muss sich erst einmal an die Arbeit machen. Die Empfehlungen werden dann von dem Berliner Senat, vom Abgeordnetenhaus bewertet werden müssen.

Der Mietendeckel war auch eine Idee, die an den Grundfesten des Eigentums rüttelt. Im April ist sie am Verfassungsgericht gescheitert, da die Länder hier nicht zuständig sind. Danach hieß es, sollte die SPD im Bund gewinnen, käme das Thema wieder auf die Tagesordnung. Nun steht dazu nichts im Koalitionsvertrag. Wird es einen neuen Anlauf geben?

Kiziltepe: Wir haben auf Bundesebene gesagt, wir möchten ein Mietmoratorium für angespannte Wohnungsmärkte. Das bedeutet, dass über einen bestimmten Zeitraum die Mieten nur in Höhe der Inflation erhöht werden können, bis der Markt sich entspannt und neuer Wohnraum entstanden ist. Wir haben in den Koalitionsverhandlungen erreicht, dass es eine abgeschwächte Form dieses Moratoriums gibt. Die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen innerhalb von 3 Jahren wird von 15 auf elf Prozent abgesenkt. Natürlich hätte ich mir einen geringeren Prozentsatz gewünscht, gar keine Frage.

In einem Interview mit der taz sagten Sie kürzlich, dass man aber auch noch mal über das hinausgehen könnte, was im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist.

Kiziltepe: Der Vertrag ist schon 178 Seiten dick und man kann nicht alles reinschreiben. Natürlich wird jede Fraktion versuchen, eigene Punkte nochmal auf die Agenda zu setzen und zu verhandeln. Und da schauen wir mal, was im kommenden Jahr passiert.

Wenn man einen Schritt zurücktritt und Themen betrachtet, für die Sie sich persönlich eingesetzt haben: Mieten deckeln, Wohnkonzerne enteignen, aber auch das Paritätsgesetz wie in Brandenburg. Allesamt Ansätze, die von Verfassungsgerichten gestoppt wurden oder verfassungsrechtlich fraglich sind. Lässt sich hier ein Muster erkennen, dass für Sie drängende Probleme nicht mehr im Rahmen des Grundgesetzes zu lösen sind?

Kiziltepe: Die Idee des Mietendeckels stammt aus der SPD und wir bedauern es zutiefst, dass das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung so gefällt hat. Es ist aber nicht am Grundgesetz gescheitert, sondern an einer Frage der Zuständigkeit. Wir haben versucht, im Wahlkampf eine Mehrheit im Bund dafür zu gewinnen, ein Mietmoratorium einführen zu können. Die politischen Mehrheiten sind aber so wie sie sind. Auch ich hätte mir ein progressiveres Bündnis gewünscht. In den Kompromissen im Koalitionsvertrag ist jetzt eine abgeschwächte Version davon zu finden.

Und die verfassungswidrigen Paritätsgesetze?

Kiziltepe: Eine der Hauptaufgaben der Sozialdemokratie ist es, Ungerechtigkeit zu beseitigen. Wir erleben eine Preisexplosion auf dem Mietmarkt und haben versucht, eine Begrenzung zu bekommen. Und genauso verhält es sich bei der Teilhabe von Frauen in der Politik. Ich kämpfe dafür, dass wir in Deutschland auch auf Bundesebene ein Paritätsgesetz bekommen. Wir hatten nun in Brandenburg und Thüringen Paritätsgesetze, die von den Verfassungsgerichtshöfen gekippt wurden. Seitdem merkt man, dass andere Bundesländer zögern, Paritätsgesetze zu verabschieden. Es gibt auch ein anhängiges Verfahren beim Bundesverfassungsgericht. Prof. Silke Laskowski ist Beschwerdeführerin. Sie ist der Überzeugung, dass das Grundgesetz nicht eingehalten wird, da die tatsächliche Gleichberechtigung von Mann und Frau, wie in Artikel 3 Absatz 2 vorgesehen, nicht durchgesetzt wird. Diese Ansicht teile ich.

Sie bekleiden seit wenigen Tagen ein hohes Staatsamt. Als Kind von Gastarbeitern ist Ihnen in nur einer Generation ein eindrucksvoller sozialer Aufstieg gelungen. Wie haben Sie das geschafft?

Kiziltepe: Meine Eltern haben sehr großen Wert auf Bildung gelegt. Abitur war wichtig. Studieren war wichtig. Und sie wollten natürlich, was alle Eltern wollen, ein besseres Leben für ihre Kinder. Dann hatte ich Glück bei meinen Lehrern. Ich hatte einen Mathelehrer an der Grundschule, der mich sehr stark gefördert hat. Später habe ich bei einem Professor studiert, der mich sehr unterstützt hat. Er hat mich auch motiviert, in die SPD einzutreten.

Und wie haben Ihre Eltern auf die Ernennung reagiert?

Kiziltepe: Meine Eltern kamen in den 60er Jahren hierher und wir haben jedes Jahr vor den Sommerferien zu hören bekommen: Ein Jahr arbeiten wir noch, aber dann gehen wir zurück in die Türkei. Mittlerweile leben sie seit über 60 Jahren hier und man schlägt Wurzeln. Jetzt können sie nicht mehr weg, weil ihre Enkelkinder hier sind. Aber in einem fremden Land diesen Aufstieg für ihre Kinder zu erleben, ist schon etwas Besonderes. Ich bin 2013 in den Deutschen Bundestag eingezogen. Damals haben meine Eltern das bewusst mitbekommen. Meine Mutter heute auch. Aber ich bin ein bisschen traurig, dass mein Vater das nicht mehr so bewusst mitbekommt, dass ich Staatssekretärin geworden bin. Er wäre wirklich sehr stolz.

