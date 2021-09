Berlin - Zu Füßen der zwei kreideweißen, 24-geschossigen Wohntürme am Anton-Saefkow-Platz im Herzen Lichtenbergs spricht Klaus Lederer bei der zentralen Wahlveranstaltung der Linken in der warmen Septembersonne. Die beiden Bauten gelten als erste Zeugnisse jener Wohnbauoffensive zu Beginn der 70er-Jahre, die die gesamte DDR schließlich mit Platten überzog. Lederer versteht es, das Positive zu betonen. „Dieser Ort repräsentiert den dringend notwendigen sozialen Wohnungsbau der 1970er-Jahre“, ruft er einem durchmischten Publikum zu, darunter viele ältere Genossen, teils mit Gehhilfen, und einige sehr junge Sozialisten, oft mit bunten Frisuren.

Die Linke konzentriert sich in diesem Wahlkampf mit Lederer an der Spitze in allererster Linie auf das Thema Wohnen. Es ist das erste Kapitel im Wahlprogramm, die Vertreter des Volksentscheids „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ stehen hier mit auf der Bühne, und während andere Parteien auf ihren Plakaten von Hauptstadt und Metropole reden, geht es bei den Linken um „Dein Zuhause“. Das ist einerseits bemerkenswert, denn in der vergangenen Legislatur war die SPD bei dem Thema treibende Kraft. Von ihr stammte die Idee des Mietendeckels. Nur will Franziska Giffey davon, und vor allem von Enteignungen, nichts (mehr) wissen. Andererseits ist es nur konsequent von den Linken. Die Frage des Mietens und Wohnens treibt die Berliner mit Abstand am meisten um. 33 Prozent halten sie für die wichtigste Baustelle der Stadt. Mit 17 Prozent folgen Polizei und Sicherheit.

Berliner Zeitung Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 18./19. August 2021 im Blatt:

Rot-Grün-Rot hat laut Umfragen eine Mehrheit im Bundestag von 52 Prozent. Ist das ein linkes Schreckgespenst oder Rettung aus der Not?



Annalena hat wenig Chancen auf das Kanzleramt. Wird Robert Habeck in vier Jahren also der erste grüne Regierungschef? Wir haben ihn für unsere große Reportage getroffen



Wir haben Mitleid mit Carsten Maschmeyer, dem Drückerkönig und Zentrum der Maschsee-Connection. Denn er gibt tiefe Einblicke in sein Seelenleben.



Kolumne „Berlin Brutal“: Bye-bye, urbanes Paradies: Warum die Oderberger Straße eine Zumutung ist



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Der Fokus auf ein konkretes Thema mit idealistischen Ambitionen passt zum Pragmatiker Lederer. Der 47 Jahre alte, promovierte Jurist gilt geschickter Moderator verschiedener Strömungen seines Landesverbands. Der Partei des Demokratischen Sozialismus trat er 1992 bei. 13 Jahre später wurde er ihr Landeschef. Damals verhandelte er erfolgreich den Zusammenschluss mit der deutlich radikaleren WASG. Es ist seine zweite Spitzenkandidatur nach 2016. Als Kultur-und Europasenator machte er sich bei Künstlern und Musikern der Stadt beliebt. Jüngst erschien ein Wahlaufruf von einhundert Kulturschaffenden, die ihn als Michael Müllers Nachfolger sehen wollen. Darunter so prominente Namen wie Katharina Thalbach, Corinna Harfouch, Wladimir Kaminer und Norbert Bisky.

Eigentlich passt also alles: Ein bekannter und beliebter Spitzenkandidat, amtierender Senator mit Unterstützung der Kulturszene besetzt das brennendste Thema mit Alleinstellungsmerkmal und zugehöriger Volksinitiative, hinter ihm steht eine geeinte Landespartei. Doch wieso geht Lederer, der wohlgemerkt angetreten ist, um Regierender Bürgermeister zu werden, dann nicht durch die Decke, sondern die Linke sinkt in den Umfragen? Zuletzt lagen sie zwischen 12 und 15 Prozent.

Die Antwort scheint auch außerhalb der Stadt zu liegen. Die aktuellen Diskussionen über ein rot-grün-rotes Bündnis im Bund verdecken die eklatanten Schwächen der Partei auf Bundesebene. Bei 6 Prozent stehen sie dort in den Umfragen, zerrissen vom Streit um die Richtung der Partei. Während auf der einen Seite und an der Parteispitze mit Susanne Henning-Wellsow und Janine Wissler Ideologinnen stehen, die Identitätspolitik befeuern, musste das ehemalige Zugpferd und bekannteste Gesicht der Partei, Sahra Wagenknecht, kürzlich noch ein Parteiausschlussverfahren abwenden. Während Sozialdemokraten, selbst Grüne von Werten im Bund profitieren können, hält Lederer sich also wohl eher gegen den Trend im Spiel.

Auf dem kleinen Fest der Linken am Saefkow-Platz werden Kartoffelsuppe und Wiener kostenfrei ausgeteilt, Zirkuskünstler bespaßen die Kleinen. Die Ska- und Punkband Polkageist singt vom Sozialismus. Auch einen Bücherstand gibt es. Man kann sogar mit EC-Karte bezahlen. Am allerbesten gehen die Kinderbücher aus der ehemaligen DDR, sagt der Verkäufer. Aber bei den Sachbüchern liegt mit Abstand „Die Selbstgerechten“ von Sahra Wagenknecht vorn. Und Lederers eigenes Buch, das im April erschien? „Die Sterne über Berlin“ liegen irgendwo in der Mitte.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.