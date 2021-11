Berlin - Die US-amerikanische Esskultur hat Berlin längst erobert. Was vor einem Jahrzehnt kaum zu bekommen war, findet man heute an jeder Ecke. Chicagoer Barbecue-Rippchen, New Yorker Burger, Philly Cheesesteak – alles kein Problem. Doch was die Frühstückskultur betrifft, hat Berlin immer noch Nachholbedarf. Klar, es stimmt. Neue Trends zeichnen sich am Food-Horizont ab, wie etwa der Breakfast-Burrito, den mal in Kreuzberg bei The Neighborhood Berlin in einer Premiumversion bekommen kann. Doch das klassische Sandwich mit Ei und Speck, das die US-Amerikaner so lieben, findet man eher selten.

Stella Jaeger Das Reuben Sandwich von Masha‘s Bagels & Delicatessen

Wer mal in New York war, weiß, dass insbesondere der Bagel in der Frühstückssparte zum Standard-Repertoire gehört. Eine der legendärsten Bagel-Stationen ist dort ausgerechnet ein Fischladen: Russ & Daughters an der 179 East Houston Street in New York. Nirgendwo sonst kann man so gute Lachs-Bagels essen wie dort, mit sahnigem Cream Cheese, schottischem Lachs, Dill und Karpern. Unglaublich gut! Als Alternative gibt es nahezu in jedem Lebensmittelladen (bzw. Deli) den Breakfast-Bagel mit Rührei und Speck. Kein Kater lässt sich besser kurieren. Versprochen!

Stella Jaeger Der Shop

Vielleicht der beste Frühstücksbagel dieser Stadt

Eines Morgens hatte ich in Berlin einen Kater – und musste an die US-amerikanischen Breakfast Bagels denken. Meine Internet-Recherche führte zu keinem befriedigenden Ergebnis. Viele Bagel-Läden, aber keiner, der den Bagel als reines Frühstücksprodukt versteht. Doch ich wurde fündig! In einer Facebook-Gruppe bekam ich den Hinweis, dass es in Treptow (an der Grenze zu Neukölln) einen neuen Bagel-Laden gibt, der auch Frühstückbagels verkauft. Schon der Name klang verlockend: Masha‘s Bagels & Delicatessen. Yes!

Stella Jaeger Der Lachsbagel von

Ich bin in Geheimmission spontan hingefahren. Der Laden an sich (blau gestrichene Fassade, ein paar Stühle und Tische davor) ist unscheinbar, nahezu unprätentiös. Auch die Inneneinrichtung ist nicht gerade überzeugend. Aber die Karte? Die ist es sehr wohl! Man findet dort ein Who is Who der US-amerikanischen Frühstücksklassiker: von New York Classic Bagel über das Reuben Sandwich bis hin zum BLT (Bacon-Lettuce-Tomato).

Und außerdem auf der Karte: der Breakfast-Bagel, der hier „The BEC“ (4,80 Euro) heißt, also Bacon, Ei, Cheddar. Ich habe mich durch die Karte gegessen und kann sagen: der BEC-Bagel ist sagenhaft gut! 5 von 5 Punkten! Auf das Reuben-Sandwich hätte ich verzichten können. Der Lachs-Bagel (7,40 Euro) war okay, doch die Qualität der Lachsstreifen kann noch verbessert werden. Besonders herausragend war die Konsistenz der Bagels: bissfest, trotzdem weich, nicht zu trocken. Derart authentische US-amerikanische Bagels bekommen Sie wohl nirgendwo sonst in Berlin. Probieren Sie den Bagel mit Ei und Speck! Sie werden jedes Wochenende zu Masha‘s fahren wollen.

Wertung: 4 von 5 Punkten

Masha‘s Bagels & Delicatessen, Bouchéstraße 15, 12435 Berlin, mittwochs bis sonntags, 9:00 bis 16:00 Uhr.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.