Berlin - Rohbetonplatten an den Wänden, offene Metallkonstruktion und Neonröhren an der Decke – Balenciaga zitiert im Haus Cumberland die östliche Zwischennutzungsästhetik der Neunziger, die hier am Kudamm so exotisch wirkt wie ein russischer Panzer auf einer Porsche-Schau. Wir schreiben den Dezember des Jahres 2021 und der erste Berliner Balenciaga-Store der Geschichte hat gerade eröffnet. Dass dieser nicht wie eine gängige Luxusboutique mit Samtpolstern, Teppich und blank polierten Chrom-Regalen ausgestattet wurde, ist nur folgerichtig, denn das entspräche nicht der Richtung, die das in Paris ansässige Modehaus unter seinem Kreativdirektor Demna Gvasalia eingeschlagen hat. Dieser ist ja für eine eher rauere Gangart und die Fusion von Clubwear und Couture bekannt. Der Kontrast zwischen dem hundertjährigen Repräsentativbau am Kudamm und dem darin eingepflanzten Beton-Salon ist jedenfalls beeindruckend. Eine Besichtigung lohnt sich, auch ohne zwingende Kaufabsichten.

BALENCIAGA Schuhe anprobieren oder chillen: Auf diesen Polstern geht theoretisch beides. Der in Berlin ansässige Niklas Bildstein Zaar hat den Raum gestaltet.

Die Berliner Balenciaga-Dependance ist, nach der (ebenfalls kürzlich) in der Sloane Street in London eröffneten, die zweite, die im Brutalismus-Look gestaltet wurde. Dahinter steht der in der deutschen Hauptstadt ansässige Niklas Bildstein Zaar, der auch als Set-Designer für die meisten Shows der Marke verantwortlich zeichnet. Neben München ist Berlin jetzt die zweite deutsche Stadt mit Balenciaga-Store.

Demna Gvasalia möchte nur noch „Demna“ genannt werden

Und noch mehr Balenciaga-News gibt es in dieser Woche zu vermelden. Mit einem bemerkenswerten Kurzfilm des Kids-Regisseurs Harmony Korine, der eine fiktive Modenschau in den 90er-Jahren dokumentiert, begibt sich die Luxusmarke nach der unorthodox inszenierten Paris-Show im Herbst erneut auf die Metaebene und macht die Fashion-Show als solche zum historischen Ereignis. Abgefilmt von Korine, sodann im eigenen Fundus wiederentdeckt und als The Lost Tape an Balenciaga geschickt – auch das ist Teil der Inszenierung. Wieder scheint die Mode (die Kollektion für den Herbst 2022) eher Beiwerk und „nur“ das Kostüm der Darsteller. Im Zuge der Veröffentlichung des Videos verkündete Balenciaga, Demna Gvasalia wolle im Zusammenhang mit seiner Arbeit ab jetzt nur noch „Demna“ genannt werden. Die Erschaffung einer künstlerischen Persona als ein weiterer Schritt in Richtung Popstar? Vielleicht erwartet uns bald die erste Techno-Single auf Vinyl. „Lost my B-Jacket in the club“ von Demna? Wäre eine Idee. Wir bleiben dran!

Balenciaga Früher wurden die Looks der Models für Modenschauen auf Polaroid festgehalten. Die Fotos im Retro-Stil sind Bestandteil von „The Lost Tape“, einem Film von Harmony Korine, der die 2022er Herbst-Kollektion von Balenciaga in einer fiktiven Neunziger-Show inszeniert.

Balenciaga Auch Schnappschüsse, die im Backstage-Bereich entstanden, wurden für „The Lost Tape“ nachgestellt.

Der Balenciaga-Store befindet sich am Kurfürstendamm 193–194, 10707 Berlin-Charlottenburg, Öffnungszeiten: Mo–Fr 10 bis 19 Uhr, Sa 10 bis 18 Uhr, weitere Infos unter www.balenciaga.com