Kiew - Liebe Leserinnen und Leser, ich muss etwas beichten: Ich war noch nie im Berghain. Ich kann das erklären: Berlins Party-Kathedrale war leider noch zu, als ich während der Pandemie aus England nach Berlin gezogen bin. Drei Tage nach meiner Ankunft in Kiew wurde sie wieder aufgemacht. Und was das Berghain für Berlin ist, ist der Club K41 für die ukrainische Hauptstadt. Ein guter Grund also, selbst herauszufinden, ob der Spruch „Kiew ist das neue Berlin“ wirklich so zutreffend ist.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 20./21. November 2021 im Blatt:

Unser China-Spezial: Der chinesische Botschafter in Deutschland äußert sich zur Zukunft der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit und plädiert dafür, „politische Korrektheiten“ beiseite zu lassen. Außerdem: Ein Interview mit der China-Spezialistin Genia Kostka



Lehrreich oder Voyeurismus: Was haben Touristen von einem Besuch in Tschernobyl?



Coronamonster im Hochbett: Wie es sich anfühlt, die eigene Familie in Gefahr zu bringen



Verhandlungen mit Lukaschenko: Warum Gespräche mit dem Diktator die Migrationskrise an der belarussisch-polnischen Grenze auch in Zukunft lösen könnten



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Das K41 also wie gesagt, der derzeit angesagteste Club von Kiew, heißt eigentlich gar nicht K41. Der Name des Clubs ist vielmehr ein mathematisches Symbol, das „Gibt es nicht“ bedeutet. Dieses Wochenende feiert der Club seinen zweiten Geburtstag und damit die Metamorphose von Kiews bestgehütetem Geheimnis zum „Berghain“ der Ukraine – was zum Teil damit zu tun hat, dass dieselben Architekten, die das Berghain ausgebaut haben, auch dem K41 als Innenarchitekten zur Seite standen. Also noch ein Grund, warum ich einfach herausfinden musste, was da so los ist.

Auch im K41 darf man keine Fotos machen

Aber zuerst musste ich die vielleicht berüchtigtste Eigenschaft der kleinen Berghain-Schwester überwinden – das „Face Control“. Der Kiewer Sven Marquardt ist eine junge blonde Frau, die an diesem Abend eine orange Wollmütze trug und mich, als ich auf sie zukam, freundlich fragte, wie es mir geht. Ich hatte den Eindruck, sie sah mich dort so in blauen Jeans und einem großen grünen Parka (es waren ja 0 Grad draußen) stehen und fragte sich, was ich überhaupt da zu suchen hatte. Aber ich hatte Glück. Dank meiner Kollegin Enya Mommsen und ihrer Partnerin, der DJ Tini, die ab 7 Uhr ein großartiges Programm im K41 spielen würde, stand ich auf der Gästeliste. „Gut, danke“, antwortete ich auf die Frage der Kiewer Swenja. „Ich bin übrigens auf der Liste.“ (Hammer, das hört sich ja geil an, dachte ich mir.) Ich musste nur mein frisches negatives Schnelltestergebnis ihrem kräftigen Kollegen zeigen, dann war ich drin.

Ich tauchte in eine Welt von pulsierenden Beats ein, die den Boden vibrieren ließen. Die Tanzfläche, die von Industrieziegeln, Lüftungsschächten und Ketten umgeben war, war voll mit hippen jungen Kiewern, die entweder ganz in Schwarz wie in Matrix, in klassischer 90er-Kleidung oder fast gar nichts gekleidet waren. Schweiß, Zigaretten- und Vape-Rauch lag in der Luft. Am Eingang wurden die Handykameras der Besucher mit regenbogenfarbenen Smiley-Aufklebern verdeckt, um sie daran zu hindern, Fotos im Inneren zu machen. Genauso wie im Berghain. Und genauso wie in Berlin gibt es Club Mate zu trinken.

Die vier Stunden, die ich dort verbrachte, vergingen wie im Flug. Es gab kein aggressives Drängeln und Schieben, wie ich es in anderen Clubs erlebt habe, sondern einfach nur Fremde, die fröhlich miteinander tanzten. Gegen 10 Uhr ging ein Mädchen an mir vorbei und aß Mikrowellen-Nudeln. Tanzen macht ja hungrig, und der Club würde noch viele Stunden lang geöffnet sein.

In Kiew geht Feiern um mehr als nur Beats

In der Wirklichkeit ist Feiern in Kiew aber nicht ohne Risiko. Am Wochenende vor meinem Besuch kündigten Mitglieder eines ultrakonservativen Kanals auf Telegram an, dass sie „Razzien“ im K41 und anderen Techno-Clubs durchführen würden, vor allem, um Drogen zu beschlagnahmen. Laut Freunden, die sich mit der Kiewer Clubszene besser auskennen als ich, heißt das in der Praxis, dass diese Schläger auftauchen und jeden verprügeln, der nicht in ihr enges Weltbild zu passen scheint. An diesem Abend lief es nicht so: Es war nur ein paar Anhänger des Kanals vor K41 erschienen, um die Partygäste zu beschimpfen und mit Eiern oder Mehl zu bewerfen. Aber so vergleichsweise harmlos geht das nicht immer zu.

Die rechten Schläger in Kiew wollten die Partygänger des K41 angreifen, weil der Club für das Gegenteil von dem steht, wofür sie stehen. Der Club will ein einladender Ort für alle sein. Der Slogan lautet: „No racism, no sexism, no homophobia, no transphobia“. Im Club erhält man Informationen über Safer Sex oder darüber, wie man sich an das Personal wenden kann, wenn man sich unsicher fühlt. Hier geht Feiern um mehr als nur Beats und Hedonismus. Der K41 hat mehr drauf als nur einen Hype zu sein und das ist etwas, was ihm auch ohne Vergleiche mit Berlin Respekt einbringen sollte.

Elizabeth Rushton ist Volontärin bei der Berliner Zeitung am Wochenende. Zwei Monate lang ist sie mit einem IJP-Stipendium Gastjournalistin in Kiew und schreibt von dort aus regelmäßig eine Kolumne.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.