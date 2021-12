Auf Bundesebene wurde das Gesundheitsministerium wie eine heiße Kartoffel herumgereicht. Keine der Ampelparteien wollte es haben. Am Ende war die SPD quasi gezwungen zuzugreifen. Man kann den Widerwillen gut verstehen, denn mit dem Ressort lässt sich in der Pandemie nur verlieren. Covid ist und bleibt unberechenbar. Selbst die besten Experten müssen ihre Erkenntnisse der Realität anpassen. Wer zu wenig Restriktion erlässt, woraufhin Infektionszahlen steigen, wird als verantwortungsloser Menschenfeind gescholten. Und wer hingegen alles schließt, dem rücken die Freiheitsfreunde auf den Leib. In der Politik kann man es nie allen recht machen – aber doch meist manchen. Nur Gesundheitsminister machen es während Corona mittlerweile immer falsch.

Trotzdem haben die Berliner Grünen die Senatsverwaltung für Gesundheit beansprucht. Und nicht nur das. Aus Kreisen der Berliner SPD und der Berliner Linken heißt es, Bettina Jarasch selbst werde das Ressort übernehmen. Die Grünen wollen zwar keine Personalien bestätigen, das werde erst Mitte Dezember geschehen. Aber es spricht doch einiges für die ehemalige Spitzenkandidatin. Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung soll künftig mit dem Wissenschaftsressort zusammengelegt werden. Das verantwortete bisher stets der Regierende Bürgermeister mit. Doch auch aufgrund von Franziska Giffeys Problemen mit ihrer Doktorarbeit kam das dieses Mal nicht mehr infrage.

Jarasch hat in den Koalitionsverhandlungen erkennen lassen, dass ihr besonders an Wissenschaftsthemen liegt. Auch bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags sprach sie ausführlich über den Bereich. Ihr soll die Hochschulfinanzierung, die viel stärkere Vergütungen für den akademischen Mittelbau vorsieht und in einer Hau-Ruck-Aktion in der Nacht vor der Abgeordnetenhauswahl verabschiedet wurde, ein großes Interesse gewesen sein. Nur, wieso halsen die Grünen, wieso halst sich womöglich Jarasch selbst diesen politischen Schleudersitz auf? Als Spitzenkandidatin hatte sie doch erste Zugriffsrecht, sie hätte Verkehr oder Finanzen nehmen können, zwei Ressorts, die die Grünen ebenfalls besetzen.

Verantwortung oder die Früchte der Pandemiebekämpfung?

Bei den Grünen selbst heißt es, man zeige mit der Entscheidung für die Gesundheit, dass man bereit sei, Verantwortung zu übernehmen. „Wahnwitz“ nennen die Entscheidung Leute aus anderen Parteien. Wer sich weiter umhört, stößt aber auch auf Spekulationen, es solle um die Früchte der Pandemiebekämpfung gehen, die im kommenden Frühjahr zu ernten seien. Dann, also nach Durchseuchung und Impfpflicht, könnte die Pandemie ja vorbei sein. Und wer zum richtigen Zeitpunkt das Amt bekleidet, werde als Covid-Bezwinger(in) gesehen. Im Anschluss ließe sich auf die positiven und harmloseren Themen der Wissenschaft umschwenken. Das wäre eine riskante Rechnung.

Unberechenbar sind viele Dinge geworden. Selbst die Freien Demokraten unterstützen neuerdings, ganz anders als im Wahlkampf, eine allgemeine Impfpflicht. Wer weiß – siehe die Omikron-Variante, die diese Woche auch Berlin erreicht hat –, was als Nächstes passiert. Vier Monate sind eine lange Zeit im Coronawinter. Währenddessen hätte die Verantwortliche im Gesundheitsressort von Kita- und Schulschließungen bis hin zu Maskenpflichten und Lockdowns alles zu verantworten.

„Es wird in dieser Pandemie keine Impfflicht geben" - plötzlich nun doch

Das wird im neuen Senat auch viel stärker auf das Gesundheitsressort zurückfallen. Allein da es, anders als bisher, nicht mehr bei der gleichen Partei wie das Rote Rathaus liegt. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci konnte sich bisher zumindest mit ihrem Parteikollegen Michael Müller absprechen und die Verantwortung ein Stück weit teilen. Ganz so gut wäre das zwischen den Konkurrentinnen Jarasch und Giffey eher nicht. Und selbst Kalayci, der ein respektables Krisenmanagement in Sachen Corona auch über Parteigrenzen hinweg bescheinigt wird, vermochte keinen Blumentopf zu gewinnen. Frühzeitig ließ sie wissen, sie stehe für eine weitere Verwendung nicht zur Verfügung.

Wer sich den Werdegang von Jens Spahn noch einmal vor Augen führt, sieht deutlich, wie die Pandemie die Karrieren von Gesundheitsministern frisst. Heute liegt Spahn mit einem Wert von -0,9 auf dem letzten Platz des Politikerrankings der Forschungsgruppe Wahlen. Ihm haftet das für Politiker besonders toxische Adjektiv „umstritten“ an.

Dabei ist es gar nicht lange her, da war das Gegenteil der Fall. Spahn lief 2017 als Shootingstar der CDU auf. Medial versiert, kritisch in der Flüchtlingspolitik und getragen von der Parteibasis musste Angela Merkel ihm nach dem schwachen Ergebnis bei der Bundestagswahl einen Posten im Kabinett zugestehen – obwohl sie das gar nicht wollte. So wurde er Gesundheitsminister. Als junger, homosexueller, verheirateter Konservativer setzte er Akzente, ob bei Organspende oder Sterbehilfe.

Dann kam Corona, und nach einer Phase der Exekutive, in der alle sich nach dem Schutz des Staates sehnten, der Absturz. Dessen vorläufigen Tiefpunkt erreichte Spahn vergangene Woche. Er musste sein Wort brechen. Immer wieder hatte er bis dahin unterstrichen: „Es wird in dieser Pandemie keine Impfflicht geben.“ Plötzlich nun doch. Was die Bundesregierung stets als keine Option abgetan hatte, tritt also ein. Dieser brutale Vertrauensbruch wird für Spahn schwer zu kitten sein. Merkel sagte es in ihrer wohl letzten öffentlichen Rede beim Großen Zapfenstreich im Bendlerblock am Donnerstagabend so: „Vertrauen, dessen war ich mir immer bewusst, ist das wichtigste Kapital in der Politik.“

Berliner Zeitung/Markus Wächter Versammelte Kompetenz: Rot-Grün-Rot für Berlin.

Dabei hatten Merkel und Scholz und andere auch gesagt, es würde keine Impfflicht geben. Aber der Gesundheitsminister ist und bleibt bei dieser Frage nun mal erste Anlaufstelle. Wäre Spahn nicht nur noch geschäftsführend im Amt, Rücktrittsforderungen kämen zuhauf. Und von der politischen Karriere einmal abgesehen, bringt das Amt auch persönliche Härten hinzu. Kein Kabinettsmitglied bekam so viele Drohungen wie Jens Spahn, keiner wurde öffentlich, teils handgreiflich, so bedrängt wie er.

Auch in den Ländern wird es für die Minister für Gesundheit oft unangenehm. Die bayrische Vertreterin Melanie Huml musste nach verpatzten Tests für Reiserückkehrer und einer schleppend angelaufenen Impfkampagne Anfang des Jahres gehen. Der Nordrhein-Westfale Karl-Josef Laumann wurde wahlweise als Versager und Opportunist gescholten.

Als erstes Staatsamt gleich den Endgegner

Jarasch hat weder auf dem Gebiet der Gesundheits – noch auf dem Feld der Wissenschaftspolitik größere Erfahrung vorzuweisen. Mit Verkehr und Umwelt hingegen hat sie sich qua Mitgliedschaft bei den Grünen schon intensiver auseinandergesetzt. Was die mögliche Wahl des Gesundheitsressorts dann noch etwas bemerkenswerter erscheinen lassen würde. In jedem Falle wäre es das erste Staatsamt für die 53 Jahre alte Frau. Auch in ihrer Fraktion hatte sie bisher keine herausgehobene Position inne.

Böse Zungen vermuten daher, dass es den Grünen bei dem Ressort denn auch nicht um den Teil Gesundheit, sondern um den Teil Wissenschaft gehe. Und um den nur, weil er bisher stets vom Regierenden besetzt worden war. So könne man sich quasi als Neben-Regierende inszenieren. Aber wie die Grünen auch entscheiden werden, es liegen anspruchsvolle Monate vor der- oder demjenigen, die oder der die Berliner Gesundheitsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung übernimmt.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.