Berlin - Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Gary Barlow. Allerdings nicht wütend, sondern erst euphorisch und dann sehr traurig: Ich verehre ihn und seine Band Take That ja sehr, und darum war ich extrem aus dem Häuschen, als er vergangene Woche verkündete, jetzt auch seinen eigenen Wein zu verkaufen. Ich malte mir schon herrliche Verkostungen in Kombination mit dem sehr guten Käse aus der Produktion von Alex James aus, der früher den Bass bei Blur spielte, ebenfalls eine meiner Lieblingsbands – bis ich merkte, dass der Wein nicht nach Deutschland verschickt wird. Wütend haben mich also jene Menschen gemacht, die den Brexit durchgesetzt und mich um meinen Garywein gebracht haben.

Verständlich, das ist ja auch frech. Wahrscheinlich haben Sie als Hundemensch sich dafür aber gefreut, dass „Cats“-Komponist Andrew Lloyd Webber sich jetzt paradoxerweise auch einen Hund angeschafft hat.

Ja, diese ironische Volte gefällt mir sehr gut. Besonders schön finde ich, dass er auch die immensen therapeutischen Qualitäten erkannt hat, die in diesen feinen Tiere stecken. Und darum, erklärte er jetzt dem Magazin Variety, ging er also los und kaufte sich zum Trost einen Hund, als er 2019 von der Verfilmung von „Cats“ komplett entsetzt war. Die Filmversion wurde damals in sämtlichen Kritiken schonungslos verrissen, sie war ja auch völlig verhunzt – oder verhundst, wie man jetzt vielleicht treffender sagen sollte. Er entschied sich für einen Havaneser, eine patent-kompakte Wuschelrasse, den er auch mit ins Flugzeug nimmt. Er habe der Fluggesellschaft geschrieben, das Tier sei sein Therapiehund, sagte Webber. Als die Fluggesellschaft Bescheinigungen dafür verlangte, habe er nur zurückgeschrieben: „Schauen Sie sich an, was Hollywood meinem Musical ,Cats’ angetan hat.“ Daraufhin sei der Hund problemlos durchgewunken worden. Meine Tiefenrecherchen haben ergeben, dass er Mojito heißt und Andrew Lloyd Webber auch zu Proben ins Theater begleitet – auf einem Foto sitzt er passenderweise in der königlichen Loge.

Wie stehen Sie eigentlich zu Dolly Parton, Country-Sängerin und funkelndes Gesamtkunstwerk? Von ihr war vergangene Woche zu lesen, dass sie kleine Narben auf ihrem Körper gerne mit pastellfarbenen Schmetterlings-Tätowierungen kaschiert, wäre das auch was für Sie?

Ich liebe Dolly sehr und glaube, dass sie wirklich ein herzensguter, kluger und engagierter Mensch ist. Einer ihrer engsten Mitarbeiter ließ beispielsweise irgendwann all ihren Klunker, von denen sie ja gerne reichlich trägt, durch billigen Modeschmuck ersetzen – weil sie die echten, wertvollen Stücke immer direkt abgenommen und spontan verschenkt hat, wenn jemand ihr ein Kompliment dafür machte. Wie nett ist das bitte! Schmetterlingstattoos sind allerdings nicht direkt mein Style. Nach meiner Take-That-Fantätowierung wird meine nächste wohl ein brennender Fernseher sein.

Justin Bieber hat eine neue Erwerbsquelle gefunden: Er verkauft jetzt zusammen mit einer Partnerfirma Joints und sagt, er wollte damit auch die Vorurteile gegen die Droge beseitigen, denn Cannabis könnte nach seiner Ansicht bei psychischen Problemen helfen. Werden Sie Kundin?

Nein, da versuche ich tatsächlich lieber weiter, irgendwie doch noch an Gary Barlows Wein zu kommen. Die Geschäftsidee finde ich allerdings clever gewählt und eigentlich auch nur konsequent, denn er besingt es ja schon in seinem Hit „Peaches“, den ich als alte Boomerin natürlich vor allem als unerträglich durchgenudelte Hintergrundmusik in jeder zweiten Influencer-Instagramstory kenne: „I got my peaches out in Georgia / I get my weed from California“, singt er da. Wenn er jetzt noch einen pfirsichlastigen Obstsalat auf den Markt bringt, hat er das Vermarktungsgame wirklich verstanden.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Wie meistens weiß man es nicht ganz genau, aber als alte Perfektionistin probt sie sicher schon täglich 20 Stunden für ihre Show „Helene Fischer – Ein Abend im Rausch“, die im November bei Sat1 zu sehen sein wird und für die sie mit Stefan Raab zusammenarbeitet. Benannt ist die Show nach dem neuen Fischer-Album „Rausch“, das nächste Woche erscheint – aber ich wäre extrem enttäuscht, wenn sie bei diesem Titel nicht auch noch einen Gastauftritt oder zumindest ein kurzes Grußwort von Justin Bieber eintüten würde.

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.