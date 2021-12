Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Ich habe beschlossen, mein zwar auch zum Jahresende hin immer noch opulent ausgestattetes Zornkontingent in der Vorweihnachtszeit etwas runterzufahren – vielleicht auch ein schöner Tipp für den einen oder die andere leicht Entzürnliche da draußen. Darum sage ich lieber, wer mich mild, nicht wild gemacht hat: Irina Schlauch nämlich, die diesjährige „Princess Charming“ im wirklich sehr guten, gleichnamigen lesbischen Dating-TV-Format. Recht schnell nach dem Finale wurde klar, dass sie nicht mehr mit ihrer Auserwählten Lou zusammen ist, nun postete sie bei Instagram ein gemeinsames Bikinifoto mit Ricarda Hofmann, die den LGBTIQ+-Podcast „Busenfreundinnen“ produziert und moderiert – und sowohl Lou als auch andere „Princess Charming“-Kandidatinnen kommentierten diese augenscheinliche Beziehungsverkündung mit sehr viel aufrichtig klingender Liebe. Das ist extrem ungewöhnlich im Trash-TV-Wesen, wo die nachträgliche öffentliche Beharkung leider die gängige Umgangsform ist, deshalb: schmelz!

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Die Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erscheint jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 11./12. Dezember 2021 im Blatt:

Wie kommen wir durch die Feiertage, ohne Corona-Streit mit denen anzufangen, die wir doch lieben? Fünf persönliche Geschichten und ein Interview mit einer Expertin



100.000 Soldaten an der Grenze: Greift Putin nach der Ukraine? Und was wird aus Nord Stream 2?



„Ich bin Patient null“: Unser Kollege brachte Omikron aus den Ferien mit nach Berlin



Silvester ohne Böller? Unsere Autoren streiten, ob das sinnvoll ist



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Apropos vorweihnachtliche Milde und Großzügigkeit: Gwyneth Paltrow hat auf der Seite ihres Wunderlich-Webshops Goop ihren alljährlichen Geschenke-Guide präsentiert, und wie immer enttäuscht er nicht, wenn man etwas exzentrischere Gaben bevorzugt. Ist was für Sie dabei?

Na, aber selbstverständlich. Sie könnten mir gerne direkt das ganze Sortiment aus der Abteilung „Ridiculous but awesome“ – lächerlich, aber super – einpacken: einen Chanel-Schlitten für 10.500 Dollar, elf besonders süße Erdbeeren für 50 Dollar, eine geführte Badewannenmeditation für 68 Dollar, das kann ich alles kein bisschen gebrauchen, also wären das exzellente Geschenke. In einem Video empfiehlt Gwyneth außerdem passende Gaben für bestimmte Promis: Der Satiriker Stephen Colbert würde sich demnach über eine parfümierte Kerze in der Duftnote „Orgasmus“ freuen, den frisch verturtelten Kim Kardashian und Pete Davidson empfiehlt sie Wolverine-Krallen zum Anklipsen – nicht zum zeitsparenden Gartenumgraben, sondern für anderweitige Schürf- und Schorf-Aktivitäten, zwinkerzwinker.

Schnell an was anderes denken. Man kann anderen Menschen ja manchmal auch schon mit einem komplett kostenlosen Tweet eine Freude machen. So wie die Sängerin Shakira es vergangene Woche mit Prinzessin Charlotte gelang.

Ich habe mich direkt mitgefreut. Prinz William hatte in einem Podcast erzählt, dass seine Tochter Prinzessin Charlotte gerne Shakira-Songs hört und dazu gern in ihren Ballettsachen tanzt. „Ich freue mich so, dass du meine Musik magst, Prinzessin Charlotte“, schrieb daraufhin Shakira bei Twitter, das ist doch wirklich nett. Prinz William erzählte dann noch, dass er selbst gerne „Thunderstruck“ von AC/DC höre, vor allem am Montagmorgen, um sich nach einem anstrengenden Wochenende wieder für neue Aufgaben in Form zu peitschen.

Das ist einigermaßen überraschend. Die musikalischen Sympathien von Pietro Lombardi sind dagegen bestürzend erwartbar: Er wünschte sich bei einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram, dass Dieter Bohlen in die Jury von „Deutschland. sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“ zurückkehren solle. Ohne ihn seien diese beiden Shows einfach nicht dasselbe.

Ich fand an diesem Wunsch vor allem die Wortwahl kurios. „Ich hoffe, dass RTL das bemerkt und ihn zurückholt – nach Hause. Dieter muss wieder zurück nach Hause!“, sagte Pietro, als sei Bohlen ein entlaufenes Schäflein. Na ja, okay: oder ein orientierungsloser Bock.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Wie immer weiß man es nicht genau. Ich glaube auf jeden Fall wirklich nicht daran, dass an dem Gerücht was dran sein könnte, sie habe einen mobilen DJ mit leistungsstarkem Beschallungswagen für ein erkleckliches Sümmchen damit beauftragt, mehrmals täglich sehr langsam mit einer maximal aufgedrehten Greatest-Hits-Mix-CD ihrer Lebenswerk-Highlights vor dem Londoner Kensington Palast hin- und herzufahren, in dem zufällig Prinz William, Herzogin Catherine und ihre beiden Kinder wohnen. Das klingt wirklich extrem ausgedacht. (Die Fragen stellte Christian Seidl.)

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.