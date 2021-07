Berlin - Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche geärgert?

Alle die unverfrorenen Influencer und Influencerinnen, die bei der Überschwemmungskatastrophe selbst extrem glimpflich davonkamen und sich trotzdem in schrillsten Tönen über ihren aufgeweichten Monatsvorrat an Frühstücksbowltoppings echauffierten, als gäbe es nichts Schlimmeres zu beklagen. Glücklicherweise sind diese Menschen nur in einer extrem spitzen Zielgruppe wirklich prominent und nur Legionen von Acht- bis Elfjährigen und mir namentlich bekannt.