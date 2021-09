Berlin - Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche geärgert?

Nicki Minaj. Die Rapperin twitterte eine Warnung vor der Corona-Impfung: Sie habe einen Cousin in Trinidad und der wiederum einen Freund, der durch seine Impfung impotent geworden sei. Obendrein seien seine Hoden angeschwollen, woraufhin seine Verlobte sogleich die Hochzeit abgesagt habe. Für mich klingt das, alles zusammengenommen, eher mäßig plausibel, der Fall schlug allerdings sofort höchste politische Wellen: Eine Sprecherin des Weißen Hauses bot Minaj an, mit einem Gesundheitsexperten der Regierung zu reden, um ihre Unsicherheiten zu besprechen. Auch der Gesundheitsminister von Trinidad und Tobago meldete sich ärgerlich zu Wort: Ihm sei kein solcher Fall bekannt, und mit der Suche nach dem Betroffenen des Hodendilemmas habe man unnötig Zeit verplempert. Mit Zeitverplempern kenne ich mich freilich aus, und so habe ich ein gutes Weilchen damit zugebracht, Laienpredigern auf Telegram dabei zuzuhören, wie sie in ihren Sprachnachrichten an ihre Fans versuchen, den Namen „Nicki Minaj“ auszusprechen. Man muss auch die kleinen Schönheiten im großen Schlamassel sehen.