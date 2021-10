Berlin - Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Kevin Yanik, eventuell bekannt aus dem Trash-TV-Format „Are You The One?“ – wer noch nie davon gehört hat, bekommt von mir hiermit offiziell das Zertifikat, mindestens ein paar Mal im Leben richtig abgebogen zu sein. Besagter Kevin also postete vergangene Woche ein Foto von seinem Arm mit Infusionsnadel in seiner Insta-Story, um zu illustrieren, dass er gerade im Krankenhaus ist – das Problem dabei war nur, dass es sich gar nicht um seinen Arm handelte, sondern um die anonyme Extremität auf einem frei im Internet verfügbaren Stockfoto, wie eine seiner Followerinnen fix erkannte und publik machte. Als Beleg für seine tatsächliche Maladität postete Krankenhaus-Kevin dann seinen Aufnahmebericht, allerdings ist der in Zeiten reicheltschen Scheidungsurkunden-DIYs nun auch nicht wirklich das „handfeste Beweisstück“, als das der Influencer den Schrieb bezeichnet.

Tom Hanks crashte vergangene Woche an einem kalifornischen Strand die Hochzeitsfeierlichkeiten eines Paares. Würden Sie sich über so etwas freuen?

Es käme bei mir sehr darauf an, wer da unpassenderweise in die Feierlichkeit birst – die Zahl der Promis, die ich wirklich sympathisch finde, ist so überschaubar, dass alle problemlos im Trauzimmer einer durchschnittlichen Kleinstadt Platz fänden. Bei Tom Hanks wäre es aber wahrscheinlich okay, denn wie man hört, ist er tatsächlich ein riesiger Fan von Hochzeiten allgemein, und es rührt mich ja immer sehr, wenn Leute sich mit kindlicher Begeisterung sehr für absurde Dinge erwärmen können. Tom Hanks kam also zufällig vorbei, als sich Diciembre und Tashia Farries am Strand von Santa Monica das Jawort gaben, und fragte die beiden Frauen semi-sozialgeschmeidig erst einmal, wo denn der Bräutigam stecke. Als er seinen Faux-Pas bemerkte, soll er anschließend aber sehr nett gewesen sein, habe einige Minuten mit dem Paar geplaudert und für Selfies posiert. Spätestens bei den Liebestipps, die Hanks dann noch auspackte, hätte ich vermutlich dankend abgewunken, aber eine gewisse Expertise kann man ihm da wahrscheinlich nicht abstreiten: Mit seiner Ehefrau Rita Wilson ist Tom Hanks seit 33 Jahren verheiratet.

Passiert gerade eigentlich irgendwas Spannendes bei Harry und Meghan? Wir haben länger nichts mehr von den abtrünnigen Royals gehört.

Vielleicht musizieren sie in ihrer Freizeit als Blechbläser-Duo, sind Laubbläser-Ultras oder gehen anderweitig lärmintensiven Beschäftigungen nach. Denn der nächste Nachbar in Sussex-Nähe veräußert sein Anwesen jetzt: Für etwa 63 Millionen Euro kann man sich also in ihre Nachbarschaft in Montecito einkaufen. Ich wäre ja durchaus bereit, als Megxit-Korrespondentin umzusiedeln, nach ersten überschlagsmäßigen Gegen-Kalkulationen mit den zu erwartenden Honoraren wird es sich allerdings wohl knapp nicht rechnen.

Snoop Dogg und Eminem haben sich versöhnt und damit eine der großen Fehden im Rap-Biz beendet – sind Sie darüber froh oder traurig?

Mir gefällt daran das Lapidare: Erst wurde der Streit zwischen den beiden lange künstlich aufgebauscht, kindische Diss-Tracks inklusive, und dann nahm Snoop einfach das Telefon in die Hand, bimmelte kurz bei Eminem durch und sagte: „Ich lag falsch, Bruder. Verzeihst du mir?“ Das finde ich angenehm umspektakulär. Der Streit war entbrannt, nachdem Snoop in einem Interview gesagt hatte, er glaube nicht, dass Eminem zu den zehn besten Rappern aller Zeiten gehöre.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Wie immer weiß man es nicht genau, aber ich denke mal, sie brütet bereits über der Frage nach einem geeigneten Wetteinsatz – sie ist ja nächste Woche bei der Wiederauflage von „Wetten, dass ..?“ zu Gast. Persönlich würde ich ja gerne sehen, dass sie versucht, eine Wärmflasche aufzupusten, bis diese platzt, wenn sie ihre Wette verliert, es wäre auch eine schöne Hommage an diese Traditionssendung. Ich fürchte aber, es läuft darauf hinaus, dass sie – passend zu ihrem aktuellen Albumtitel – auf irgend einem Weihnachtsmarkt als Rauschgoldengel herumlungern wird.

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.