Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Michael Wendler und Laura Müller – mal wieder. Aber dieses Mal mit einer besonders perfiden Frechheit. Die beiden haben sich nämlich, weil die Einnahmen aus ihren Kerngeschäften aufgrund seiner Schwurbelumtriebe immer noch ausbleiben, eine neue Verdienstquelle erschlossen: Sie haben eine Account auf „OnlyFans“ eröffnet, dieser Plattform für Pikanterien mit schwankendem Explizitätsgrad. Zahlt man knapp 35 Dollar im Monat, sieht man die beiden allerdings nicht, wie angenommen – und wie in einem Popopatschvideo als Ankündigung suggeriert – bei schwülen körperlichen Verrichtungen: Laura packt dort bislang einfach nur ihren ollen Adventskalender aus, der wie letztes Jahr mit Luxus-Tand befüllt ist. Dass die beiden einen so weit treiben, dass man tatsächlich fast schon optische Schlüpfrigkeiten mit Wendlerbeteiligung einfordern möchte – das macht mich wirklich sauer.

Wie fanden Sie denn Cathy Hummels’ Adventskranzunglück? Das Dekodings ging ja schon beim Abfackeln der ersten Kerze in Flammen auf.

Was einen jetzt nicht weiter verwundert, wenn man weiß, dass der Kranz aus Trockenblumen bestand. Ein Objekt aus denkbar leicht entflammbarem Material zu basteln, das mit echten, brennenden Kerzen in Berührung kommen wird, ist natürlich ähnlich schlau und zielführend wie eine Hundeleine aus aufgefädelten Wiener Würstchen. Glücklicherweise kam beim Hummelschen Kranzbrand aber niemand zu schaden, hoffentlich ist es anderen Berufs- und Dekogenossinnen von ihr eine Warnung. Vermaledeites Pampasgras!

Mit solch bürgerlichen Malaisen muss sich Rihanna nun wahrscheinlich nicht mehr herumschlagen. Ihr Heimatland Barbados ernannte sie offiziell zur Nationalheldin.

Ich habe natürlich alles über diese Ehrung gelesen, weil ganz am Rande auch meine geliebte britische Krone beteiligt war. Die Karibikinsel Barbados hat sich nämlich obendrein noch vom britischen Hoheitsgebiet emanzipiert und sich zur Republik erklärt. Und weil sie eben schon mal beim Feiern waren, haben Präsidentin Sandra Mason und Regierungschefin Mia Mottley gleich noch Rihanna mit diesem fantastischen Titel geehrt. Schade, dass es den bei uns nicht gibt, ich hätte gerne gesehen, wie Angela Merkel auf den letzten Drücker noch die No Angels zu Nationalheldinnen ernennt. „Daylight In Your Eyes“ beim Zapfenstreich, wie gut wäre es gewesen!

Das Gegenteil einer Ehrung wird gerade Will Smith und seiner Frau Jada Pinkett Smith zuteil: Ein genervter Mensch hat eine Petition gestartet, die Journalisten auffordert, die beiden doch bitte nicht mehr zu interviewen. Ein plausibles Anliegen?

Absolut. Die beiden sind ja derart plapperig, was ihr Privatleben angeht, dass es echt zuviel ist. Warum bitte weiß ich etwa, dass Will Smith nach der Trennung von einer anderen Freundin bei jedem Orgasmus unerträglichen Brechreiz verspürte, der daher rührte, dass seine seinerzeitige Dauerbumserei mit wechselnden Frauen einfach nicht seinem Naturell entspreche? Alles psychosomatisch, so seine These. Solche unerfreulichen Smith-Details sickern einem wie durch Osmose ins Hirn, sobald man das Internet anknipst. Vielleicht unterschreibe ich auch noch, als ich das letzte Mal nachschaute, hatten schon knapp 15.000 Menschen unterzeichnet.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Wie so oft weiß man es nicht genau, aber von gut unterrichteten Schlawinern habe gehört, dass sie gerade ein bisschen Raum für vorweihnachtliche Behaglichkeit schaffen soll. Dem Vernehmen nach kann sie vor allem beim Backen gut entspannen. 15 Bleche Brinzenhausener Gewürzeumel soll sie schon gebacken haben, geplant sind noch drei Tonnen von Hand modelliere Marzipan-Rosenkohlröschen und eine 1:1-Nachbildung ihres Hauses in Lebkuchen.

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.