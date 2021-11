Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Xavier Naidoo. Ich hatte den coronaleugnenden Problemknödler für längere Zeit tatsächlich vergessen, es war ganz wunderbar, und zuletzt auch meine bedauerliche Telegram-Sucht ganz gut in den Griff bekommen. Nun wollte ich gerade nur mal kurz nachschauen, wie die Stimmung bei den Schwurblern so ist, nachdem „das Militär“ uns – anders, als von ihnen gehofft – immer noch nicht „befreit“ hat, und prompt stolpere ich als erstes über eine öffentliche Sprachnachricht von Naidoo. Darin erklärt er, er arbeite sich gerade in das Genre der Zombiefilme ein und glaube, Hollywood schicke damit heimlich Botschaften: Womöglich bekäme man bei der Impfung etwas injiziert, dass einen in einen Zombie verwandelt. „Riecht mal da rein in die Thematik“, sagt er am Ende leutselig, und mir stinkt meine Inkonsequenz schon wieder komplett. Ich brauche wirklich eine Trottelsperre für mein Handy.

Andererseits ist es auch segensreich, dass Sie so viel am Smartphone hängen. Sonst hätten Sie womöglich die Instagram-Stories verpasst, in denen Laura Müller, Gattin des Naidoo-Raunebruders Michael Wendler, Teile ihrer Handtaschensammlung verkloppte.

Ja, da haben wir wirklich alle nochmal Glück gehabt. Ich habe ihre Stories tatsächlich so früh gesehen, dass ich vermutlich gute Chancen gehabt hätte, eine der gar nicht mal so schönen Louis-Vuitton-Handtaschen zu ergattern. Selbstverständlich gebe ich mein Geld aber lieber für die neue Kollektion einer australischen Windhundpulloverdesignerin aus, mein Tier fröstelt ja so leicht. Als aufmerksame Beobachterin der Wendler'schen Prasssucht habe ich auf Lauras Resterampe aber tatsächlich ein oder zwei Exemplare erkannt, die sie erst im vergangenen Jahr in ihrem, wie gemunkelt wird, eventuell nicht ganz fake-freien Adventskalender gefunden hatte. Und sowas ramscht man doch eigentlich nicht so nonchalant auf Social Media weg. Ein Indiz für übermäßige Reichtum und munter sprudelnden Cashflow ist diese Verkaufsaktion für mich jedenfalls nicht.

Bleiben wir bei fragwürdigem Gelderwerb: Schlagersängerin Beatrice Egli wurde von einer Betrügerbande als Lockvogel missbraucht.

Danke für das Wort „Lockvogel“, seit es „Vorsicht, Falle“ mit Eduard Zimmermann nicht mehr gibt, wird dieser schöne Begriff ja kaum mehr gebraucht, gleiches gilt für den Fachbegriff „Bauernfänger“. Jedenfalls: Tatsächlich wurden mindestes sieben Egli-Fans Opfer dieser Betrüger: Einer von ihnen überwies ihnen insgesamt 750.000 Euro, all sein angespartes Geld, weil die angebliche Beatrice ihn angeschrieben und um Hilfe gebeten habe. Sie sei in großer finanzieller Not, weil ihr Management ihr schon länger keine Gagen mehr ausbezahlen würde. Würde er ihr helfen, so das Versprechen, würde sich die klamme Beatrice nicht nur mit ihm treffen, sondern ihn eventuell auch heiraten, und das macht diesen Fall nun wirklich gleich auf mehreren Ebenen sehr traurig.

Sprechen wir mal wieder über die Royals, nämlich über Prinz Charles. Der packte auf seiner Jordanienreise 60 Liter Wasser ein, um sie mit nach England zu bringen – wie exzentrisch finden Sie das?

Gar nicht. Erstens, weil er das Wasser ja direkt aus dem Jordan schöpfen durfte, und dieses „Heilige Wasser“ wird eben traditionell als Weihwasser für königliche Taufen verwendet. Zweites habe auch ich immer noch ein kleines Kanisterchen mit abgezapftem Wunderwasser, das ich vor vielen Jahren mal bei einer Reise nach Lourdes an der dortigen Grotte abzapfte, man weiß ja nie. Mit 60 Litern Weihwasser könnte man allerdings gleich eine ganze Säuglingsstation wegtaufen. Falls der royale Wasservorrat dennoch knapp werden sollte: Ich helfe gerne aus, mein Lourdes-Depot riecht aber nicht mehr ganz frisch.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Wie immer weiß man das nicht gesichert, aber weil vergangene Woche der Kartenvorverkauf für ihre Tour 2023 startete, ist sie eventuell noch mit Rechenarbeiten beschäftigt. Ich helfe gern: Für ein Premium-Ticket zu 287 Euro bekommt sie genau 0,22 Laura-Handtaschen.

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.

