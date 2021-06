Berlin - Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Laura Wendler, die zuletzt latent lethargische Ehefrau des Schwurbelanten Michael Wendler. Lange sah man nichts mehr von ihr auf Instagram, das war durchaus erfreulich, während er auf seinem Telegram unverrottbares Apokalypsebrot und anderen Weltuntergangs-Klimbim verkloppte. Nun meldete sie sich aber mit einer neuen Story zurück, die mich instant entzürnte: Die Wendlerin präsentierte darin nämlich einen blutjungen Welpen, einen schwarzen Labrador namens Tiger (wenn diese klaffende Schere zwischen Farbe und Name ein humoristischer Twist sein soll, verstehe ich ihn ebenso wenig wie die kruden Beischlaf-Metaphern im musikalischen Œuvre ihres Gatten). Diese Form der Wiederkehr mit Welpen ist eines der abgeschmacktesten Social-Media-Manöver, um mit erkaufter Niedlichkeit von eigenen Nichtigkeiten abzulenken. Ich lasse hier einfach beispielhaft mal die Namen Hendrik Streeck und Markus Söder fallen, die sich beide zu strategisch schlauen Zeitpunkten ebenfalls beflauscht im Netz präsentieren.

Freuen Sie sich denn wenigstens über die vielen Samstagabende, die Sie und wir alle in Zukunft mit Florian Silbereisen verbringen dürfen? Gerüchtehalber soll er ja Dieter Bohlen als Chef der „Deutschland sucht den Superstar“-Jury ersetzen.

Ich fürchte leider, er ist zu diplomatisch für diesen Job. Außerdem hat er seine Lebensrolle für mich schon gefunden: Als leicht roboteriger Superkapitän Max Parger lenkt er die Geschicke des „Traumschiffs“ so berückend realitätsfern, dass einem im Kontrast dazu auch die bizarrsten Auftritte bei seinen diversen Schlagershows komplett lebensnah und ungekünstelt erscheinen.

Auch in der Jury des „Supertalents“ tut sich was: Angeblich soll RTL dafür mit Lukas Podolski verhandeln.

Für ihn habe ich tatsächlich schon immer einen Softspot, an trüben Tagen schaue ich mir gerne das YouTube-Video an, in dem seine seinerzeitigen Mitspieler vom FC Arsenal seinen charakteristischen „Aha!“-Laut nachahmen. RTL will außer der „Supertalent“-Jury ja auch die Moderationskräfte Daniel Hartwich und Victoria Swarovski austauschen. Bei all diesen Umbauarbeiten habe ich ein bisschen Angst, dass ich plötzlich als Präsentatorin vom großen RTL-Promi-Wurstschnappen berufen werde oder so.

Kurz mal weg vom Fernsehen und hin zur Literatur, die ja gemeinhin sowieso als kulturell wertvoller gilt, obwohl das nicht immer stimmt. So steht Enid Blyton, die Autorin von Kinderbuchreihen wie „Fünf Freunde“ und „Hanni und Nanni“ aktuell in der Kritik, weil die 1968 verstorbene Autorin in ihren Büchern rassistische und sexistische Klischees bedient haben soll.

Als ich davon gelesen habe, habe ich mir sofort vorgenommen, beim nächsten Elternbesuch meinen Blyton-Bestand daraufhin zu sichten – ich habe tatsächlich sämtliche „Hanni und Nanni“-Bände gelesen und kann mich noch sehr gut erinnern, wie enttäuscht ich war, als ich einmal eine der darin obligatorischen Mitternachtspartys nachspielte. Ich verzehrte dieselben Dinge wie die kecken Internatsschülerinnen, Ölsardinen und Dosenmilch nämlich, und fühlte mich danach recht blümerant.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Ausnahmsweise, und das finde ich jetzt fast ein bisschen schade, weiß man das tatsächlich ziemlich genau: Sie soll momentan an ihrem nächsten Album, großen TV-Shows und einer Tournee für 2021 arbeiten. Leider, leider habe ich momentan keine Euphoriekapazitäten mehr übrig, um mich gebührend darüber zu freuen – die sind in der vergangenen Woche nämlich komplett für die Ankündigung draufgegangen, dass der von mir sehr verehrte Roland Kaiser seine im vergangenen Jahr ausgefallenen „Kaisermania“-Konzerte am Dresdner Elbufer wohl schon in diesem Jahr nachholen wird. Da kann man zu Recht schon mal seine Sinne verlieren, in dem Fieber, das wie Feuer brennt.

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.

