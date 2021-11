Kiew - Wenn es etwas gibt, das ich aus meinen zwei Monaten in Kiew zurück nach Berlin mitnehmen will, dann ist es die Fähigkeit, angesichts einer möglicherweise gefährlichen Krise ruhig zu bleiben. Seit nunmehr zehn Tagen wird berichtet, dass Russland Artillerie und Truppen an der Grenze zur Ukraine und dem Donbass, wo seit mehr als sieben Jahren ein blutiger Separatistenkrieg tobt, gerade aufstellt. Einige ausländische Kommentatoren sind davon überzeugt, Russland hat eine Invasion vor.

Ich kann mir gut vorstellen, welche Reaktionen dies anderswo hervorrufen könnte. Während der Corona-Pandemie haben wir ja gesehen, wie schon die geringste Erwähnung eines möglichen Lockdowns zu Hamsterkäufen führte. Aber in Kiew sind die Supermarktregale immer noch voll mit Klopapier und Nudeln. Und alle Kiewer, die ich kenne, gehen durch das Leben, als wäre alles normal.

Als Zeichen des Protests wird die russische Sprache abgelehnt

Das heißt aber nicht, dass der Krieg hier vergessen wird. Ganz im Gegenteil. Zwei meiner Mitbewohner mussten vor sieben Jahren mit ihren Familien aus ihrer Heimat im ostukrainischen Kriegsgebiet fliehen. Sie gehören zu den ungefähr 1,5 Millionen Menschen, die als Binnenvertriebene dieses Konflikts gelten. Wie praktisch alle Ukrainer können sie sowohl Ukrainisch als auch Russisch – aber wie nicht wenige andere mit ihrem Hintergrund, verweigern sie sich, Russisch zu sprechen. Mein Ukrainisch reicht nur aus, um einen Kaffee zu bestellen, wir reden also miteinander auf Englisch. Um die Ecke von unserer Wohnung steht das Ukrainische Museum für Militärische Geschichte, auf dessen Frontfassade ein Riesenplakat hängt mit den Bildern, Namen und Todesdaten einiger der 4.500 ukrainischen Soldaten, die bisher im Donbass-Krieg gestorben sind. Der Platz reicht längst nicht aus, um sie alle zu zeigen. Man spürt, was der Krieg mit diesem Land gemacht hat.

Elizabeth Rushton Auf den Frontfassade des Museums gibt es nur ausreichend Platz, um die ukrainischen Soldaten zu ehren, die zwischen März 2014 und Oktober 2016 im Donbass starben.

Die Aktualität des Krieges prägte auch die Feierlichkeiten am vergangenen Sonntag, dem 8. Jahrestag des Anfangs der Euromaidan-Revolution (oder die Revolution der Würde, wie die Ukrainer sagen). Vor allem in der Hruschewskiy Straße, wo ich wohne, war dieser Tag ein sehr präsenter – diese lange Straße im Kiewer Regierungsviertel wurde im Februar 2014 zum Brennpunkt der Revolution und noch heute sind unzählige improvisierten Gedenkorte entlang der Straße zu sehen. In der Straße der Hundert Himmlischen Helden – so werden die Gestorbenen der Revolution genannt – sammelten sich am Jahrestag Hunderte Menschen vor dem offiziellen Denkmal, nur wenige Meter von dem Maidan-Platz entfernt. Viele trugen Militäruniformen, es wurden patriotische Lieder gesungen. Es wird nicht vergessen, dass die Revolution von Russland zum Anlass genommen wurde, die Separatisten im Donbass zu unterstützen und die Krim zu annektieren – es war also für die Ukrainer umso wichtiger, die Revolution und ihre Opfer zu ehren, denn sie glauben, dadurch wurde trotz aller Verluste die Würde ihres Landes gerettet.

Elizabeth Rushton Am achten Jahrestag des Anfangs der Revolution der Würde brachten Kiewer Blumen zu dem offiziellen Denkmal für die Protestanten, die „für die Freiheit und Würde der Ukrainer“ starben.

Elizabeth Rushton Ein improvisiertes Denkmal in der Straße der Hundert Himmlischen Helden für einige der Getöteten der Revolution der Würde - komplett mit Tschechenigel.

Auch im Fußballstadion wird an den Krieg erinnert

Zwei Tage später war ich im Kiewer Olympiastadion, um das Fußballspiel zwischen dem FC Bayern und den lokalen Helden von Dynamo Kiew zu schauen. Nach dem Spiel blieb mir eine Sache im Kopf, vielleicht sogar mehr als der unglaubliche Fallrückzieher von Robert Lewandowski. Nach dem Abpfiff wurde über den Lautsprecher angekündigt, alle Zuschauer sollten sich bitte zum Ausgang begeben. Diese kurze Botschaft endete mit den Worten „Slawa Ukrajini“ (Ruhm der Ukraine), worauf die Fans im Stadion mit „Herojam slawa“ (Ruhm den Helden) antworteten. Solche kleinen Zeichen des Patriotismus kommen mir oft fremd vor, ich bin einfach nicht an sie gewöhnt. Aber die Fußballfans wussten, womit ihr Land seit mehr als sieben Jahren zu kämpfen hat – und Zeichen wie diese bedeuten ihnen viel. Es sind oft die kleinen Gesten, die ganz viel sagen.

Elizabeth Rushton ist Volontärin bei der Berliner Zeitung am Wochenende. Zwei Monate lang ist sie mit einem IJP-Stipendium Gastjournalistin in Kiew und schreibt von dort aus regelmäßig eine Kolumne.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.

Noch mehr „Kiew Calling“-Kolumnen: