Berlin - Im Oktober und November 2021 durfte ich für die Berliner Zeitung am Wochenende eine Kolumne schreiben über meine Erfahrungen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Ich hatte ein Austauschstipendium für Journalisten und arbeitete von dort. Ich schrieb über Clubs, Cafés und über den Krieg im Osten des Landes. Wir nannten die Kolumne „Kiew Calling“. Als ich Ende November die letzte Folge schrieb, kamen die ersten Meldungen, dass eine Aufstockung russischer Truppen an der ukrainischen Grenze im Gange sei. Meine Kolumne endete damals mit diesem Gedanken: Die Orte und Menschen, die ich in Kiew kennengelernt habe, werden Zeuge sein, wie die Geschichte der Ukraine weitergeht – und wie sie ausgeht, wird ganz Europa betreffen. Jetzt wünschte ich mir, dass meine Vorahnung von damals nicht eingetreten wäre.

Als ich wieder zurückkam, behielten wir die Rubrik bei, aber wir wechselten jede Woche die Stadt: London Calling, Göteborg Calling, New York Calling. Jetzt schreibe ich diese erste neue Folge von Kiew Calling unter ganz anderen Umständen. Ich bin in Berlin, in der Ukraine ist Krieg. Russische Soldaten sind einmarschiert, etwas, das viele monatelang für unmöglich hielten. Es fällt mir immer noch schwer, kluge Worte oder eine elegante Analyse zur Beschreibung dieser Situation zu finden. Ich bin von einer tiefen Traurigkeit darüber erfüllt, weil die Menschen, die ich in der Ukraine kennengelernt habe und die nichts anderes als Frieden wollen, jetzt um ihr Leben und die Existenz ihres Landes fürchten.

Suchen sie Schutz vor russischen Raketen?

Ich schaue seit Beginn der Invasion ab und zu einer Live-Übertragung zu – mit Blick über den Maidan im Kiewer Stadtzentrum. Am Freitagmorgen, nachdem über Nacht russische Raketen auf die Stadt abgefeuert worden waren und laut Berichten russische Truppen sich der Stadt nähern, ist es fast totenstill – nur das Geräusch der wenigen Autos auf der Straße, dem zentralen Boulevard Chreschtschatyk, ist zu hören. Als ich in Kiew war, war der Chreschtschatyk ein lauter, geschäftiger Verkehrsknotenpunkt. Bis spät in die Nacht liefen die Menschen auf dem Bürgersteig entlang und holten sich Kaffee aus den vielen Kiosken, Straßenverkäufer verkauften Zuckerwatte und Kinderspielzeuge mit blinkenden LEDs, Jugendliche versammelten sich spontan, um zu dem neuesten ukrainischen Rap-Hit auf TikTok zu tanzen und zu singen.

Jetzt stelle ich mir vor, wie all diese Menschen wahrscheinlich Schutz vor russischen Raketen in den Kiewer Metrostationen suchen. Vielleicht stehen sie in den kilometerlangen Autowarteschlangen, um aus der Ukraine in die EU zu fliehen. Seit dem Kriegsrechtsbefehl, der allen ukrainischen Männern im Alter von 18 bis 60 Jahren das Verlassen des Landes verbietet, denke ich an den Barkeeper in einer Bar in der Nähe des Maidan, der mir und einer Kollegin wahnsinnig starke Cocktails zubereitet, und an den Taxifahrer, der mich anschließend nach Hause gefahren hatte. Jetzt könnten diese Männer gezwungen sein, eine Waffe in die Hand zu nehmen und zu kämpfen.

Ich erzählte allen begeistert von dieser Stadt

Ich komme mit solchen Bildern in meinem Kopf nicht klar. Ich lese Berichte über Raketeneinschläge und Panzer auf den Straßen, die ich kenne, und mir bleibt das Herz stehen. Ich fühle mich dabei ohnmächtig, aber auch wütend, vor allem beim Anblick des Hashtags „WorldWar3“, der gerade in den sozialen Medien trendet. Denn, wie der ukrainische Präsident Selenskyj spät am Donnerstag in einer Ansprache sagte, die Ukraine steht jetzt allein. Es kommt keine Unterstützung von der Nato – denn dann würde ein Weltkrieg drohen. Stattdessen wird nur die Ukraine leiden, und zwar, weil Wladimir Putin es so gewollt hat. Unter den 137 Ukrainern, die am ersten Tag des Krieges getötet wurden, sind auch Kinder. Die Bundesregierung kann sich immer noch nicht dazu durchringen, die schärfsten Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Kann mir jemand erklären, warum nicht?

Nachdem ich aus Kiew nach Berlin zurückgekehrt war, erzählte ich allen meinen Bekannten begeistert von dieser Stadt, die sie unbedingt besuchen sollten. Ich hatte mir überlegt, einen Sommerurlaub in einer anderen ukrainischen Stadt zu machen, vielleicht in Odessa an der Küste oder in Lviv im Westen. Vielleicht wurden Sie, liebe Leserinnen und Leser, durch meine Erzählungen über das Nachtleben oder die Kulturszene dazu inspiriert, dieses „neue Berlin“ selbst zu besuchen. Jetzt müssen diese Pläne erst einmal auf Eis gelegt werden. Aber ich bitte Sie trotzdem: Vergessen Sie die Ukraine und das ukrainische Volk nicht. Unterstützen Sie beide, wo immer Sie können. Gehen Sie auf die Straße, damit diejenigen, die es noch nicht wissen, verstehen, was nur zwei Flugstunden von Berlin entfernt gerade passiert. Das ist das Mindeste, was wir den Menschen in der Ukraine geben können.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.