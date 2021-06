Berlin - Alle wollen jetzt so schnell wie möglich zurück in die Normalität. Die eine Freundin ist sofort nach Kreta geflogen, auch wenn sie gar nicht nach Kreta wollte, Hauptsache fliegen, raus. Eine Bekannte postet ein Bild von sich mit 15 Freunden im Biergarten. In der Kita-Gruppe meiner Tochter prahlt ein Fünfjähriger, dass er nach Griechenland in den Urlaub fährt. Ein anderer sagt: „Ich fahre nach Mallorca.“ Ich spüre einen gewissen Druck im Hals. Muss ich auch schnell was buchen: Mallorca statt Ostsee? Sonst #Rabenmutter?

Eine Freundin lud mich zu ihrer runden Geburtstagsparty im Juli ein und ich bekam Schweißausbrüche. Wie begrüßt man sich, wenn man sich wieder trifft? Darf man sich wieder umarmen? Händeschütteln? Oder hat sich diese Gettofaust etabliert, die ich früher nur aus der Kita von der Begrüßung der Vierjährigen untereinander kannte? Und dann die Feier selbst, ich wüsste gar nicht, worüber ich mich mit den anderen Gästen unterhalten sollte.

Ich erschrak über meine eigenen Gedanken. Das amerikanische Magazin New Yorker nennt das Gefühl „Re-Opening Anxiety“, das könnte man mit Öffnungsangst oder Normalitätspanik beschreiben.

In dem Text kommt die schöne Formulierung von den sozialen Muskeln vor, die während der Pandemie verkümmert seien. Ein Jahr lang haben wir trainiert, dass Innenräume, Großraumbüros und Kontakte eine Gefahr darstellen. Eigentlich wäre es auch eine Chance, neu zu überlegen, wie man arbeiten will, wie man leben will. Müssen es wirklich wieder Großraumbüros sein, die sich doch in allen Studien als Gift für die Produktivität bewiesen haben? Muss man wirklich bei dem Freizeitstress mitmachen, jede freie Minute zu verplanen? Aber es war auch eine Unsicherheit darüber, nicht mehr zu wissen, wie man sich verhält.

Neulich hatte ich ein Interview, nicht per Zoom, sondern in echt. Was zieht man zu offiziellen Terminen an? Als ich ankam, trug die Pressesprecherin ein schickes Designerkleid und High Heels, der Interviewpartner steckte in einem Anzug. Ich kam mir im Baumwollkleid und Espadrilles deplatziert vor.

Die Sache mit dem Pandemiehirn

Danach ging ich mit einer Kollegin eine Kleinigkeit essen. Ich saß am Tisch mit ihr und war von einer seltsamen Unruhe befallen. Es schien mir, als hätte ich es verlernt, ein Gespräch in nächster Nähe zu führen, einen Rhythmus zu finden, zwischen selbst reden, zuhören, Pausen aushalten. Ich unterdrückte den Impuls, schnell mal mein Handy zu checken.

Ich nehme an, dass das von den Videokonferenzen kommt, bei denen man ja meist nur mit einem Ohr zuhört, während man nebenher auf dem anderen Kanal mit einem anderen Kollegen chattet, eine Anfrage stellt und die Preise für Flüge nach Kreta checkt. Alles gleichzeitig. Multitasking ist ein anderes Wort für Konzentrationsschwäche, las ich neulich irgendwo.

Ich bin durch die Pandemie unkonzentrierter geworden. Neulich habe ich eine halbe Stunde gebraucht, bis mir das Wort „Nudelsieb“ einfiel. Ich habe manchmal den Eindruck, es geht nicht nur mir so. Im Fernsehen sah ich kürzlich den Buchkritiker Dennis Scheck, der mit der Schriftstellerin Juli Zeh durch die Landschaft ritt. Nicht einmal die Literaturkritiker können sich mehr eine Stunde am Stück auf ein ungestörtes Gespräch konzentrieren. Kommt das wieder?

In dem Artikel aus dem New Yorker empfehlen Psychotherapeuten, sich seinen Normalitätsängsten zu stellen. Ich habe mir vorgenommen, am Sonntag in einen Biergarten zu gehen.

