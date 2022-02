Berlin - Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Daniel Hartwich. Allerdings hat er mich nicht direkt wütend gemacht, sondern traf bei mir eher die exakte Gefühlsmitte zwischen sentimental und genervt: Nach einigen gar nicht mal so subtilen Anspielungen während der gerade abmoderierten Dschungelcamp-Staffel gab er nun offiziell seinen Abschied vom Trash-TV-Flaggschiff bekannt, seitdem ploppten diverse Namen gerüchteweiser Nachfolger auf, die mich wirklich nicht hoffnungsfroh stimmen, was die Zukunft meiner ehemaligen Lieblingssendung angeht. Es wird einem in diesen Zeiten wirklich alles genommen.

Waren Sie trotzdem in der richtigen Stimmung, das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth würdig zu begehen?

Selbstverständlich, diesen festlichen Anlass konnte ich mir keinesfalls vermiesen lassen. Ich habe mich auch sehr über die offizielle Botschaft der Queen gefreut, in der sie sich wünschte, dass Herzogin Camilla einmal den Titel „Queen Consort“ tragen soll, sobald Prinz Charles König wird. Ich verbrachte vergangene Woche dann viel Zeit damit, zu vielen Menschen bei jeder kleinsten Smalltalkgelegenheit ungebeten, dafür aber sehr ausführlich zu erklären, was der Unterschied zwischen „Queen Consort“ und „Queen“ ist – darüber kann man durchaus länger schwadronieren, weil es eben keine deutsche Begrifflichkeit dafür gibt. Wenn es kurz sein soll, könnte man sagen: Eine Queen wird durch die Erbfolge zur herrschenden Monarchin, Queen Consort ist dagegen der traditionelle Titel einer Monarchengattin. Mich hat diese Nachricht gefreut, weil Camilla in der öffentlichen Meinung ja lange als Buhfrau herhalten musste, die angeblich die Ehe von Charles und Diana zerstört hätte – als ob die beiden ohne sie eine reelle Chance gehabt hätten, miteinander glücklich zu werden. Auch hierzu hätte ich jederzeit ein Kurzreferat im Köcher, bitte fragen Sie lieber nicht weiter nach.

Sprechen wir über eine deutlich unerfreulichere Royalperson: Prinz Andrew, der sich bald wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht verantworten muss, wurde nun auch von seiner ehemaligen Masseurin belastet.

Ja, und ihre Schilderungen klingen für mich durchaus glaubwürdig. Emma Gruenbaum sagte der Zeitung The Sun, Andrew habe sich bei ihren Behandlungen absolut unangemessen verhalten. „Eine richtige Sex-Plage“ sei er gewesen, habe ständig anzügliche Bemerkungen über ihren Körper gemacht und penetrant über Analsex sprechen wollen. Außerdem habe er versucht, sie anzufassen und sich rundherum komplett übergriffig aufgeführt. Nachdem sie den Prinzen in seine Schranken gewiesen hätte, habe er sie nicht mehr für weitere Behandlungen gebucht. Die Masseurin habe sich erst jetzt dazu entschieden, über diese Vorfälle von 2005 zu sprechen, um die Glaubwürdigkeit von Andrews möglichem Opfer im Gerichtsprozess zu stärken. Man muss keine Unke sein, um sich lebhaft vorstellen zu können, dass dies nicht die letzte Enthüllung zu Prinz Andrew sein dürfte.

Wenigstens Kim Kardashian geht es gut. Sie sendet uns vom Cover der amerikanischen März-Vogue die Nachricht: „Ich habe mich für mich entschieden.“

Ich finde diese Botschaft tatsächlich ganz ironiefrei sehr gut. Im dazugehörigen Interview sagt sie, sie habe einfach zu viel Zeit damit zugebracht, andere Menschen glücklich zu machen. „Und ich denke, in den letzten beiden Jahren habe ich entschieden, mich selbst glücklich zu machen“, sagte sie weiter, und daraus kann sich nun jeder selbst zusammenreimen, was diese Entwicklung möglicherweise mit ihrer Trennung von Kanye West zu tun hat. Ihre Vierziger will sie nun ganz dem „Team Me“ widmen, und diese Entscheidung begrüße ich als Langzeitmitglied dieser Mannschaft sehr.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Wie so oft weiß man das nicht genau, aber ich gehe stark davon aus, dass sie gerade mitten in der Konzeption einer neuen TV-Show steckt. Nachdem gerade zur Wochenend-Primetime Sendungen passieren, in denen prominente Menschen mit Murmeln spielen, sich gegenseitig fangen und um die Wette Dinge stapeln, ist der Weg frei zum großen „Topfschlagen mit Helene“-TV-Event.

Die Fragen stellte Christian Seidl.

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung am Wochenende beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.