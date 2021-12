Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Robert Atzorn. Der soll, so erzählt es Uschi Glas, bei einer gemeinsamen Theaterprobe komplett die Nerven verloren haben, weil er einen Corona-Test machen sollte. „Ich lass mich doch nicht testen!“, soll der 76-Jährige gezetert haben und dann gegenüber der Regisseurin und Uschi Glas ausfällig geworden sein. Die beiden hatten ihn zu dem Test aufgefordert, weil es auf der Bühne ja nicht immer so gut klappt mit dem gebührenden Abstandhalten. Ich muss gerade wirklich die am Ende dieses abermals zermürbenden Jahres extrem mickrigen Reste meiner Willensstärke zusammenkratzen, um an dieser Stelle nicht irgendwas über Altersstarrsinn anzumerken. Was ist mit diesen Leuten? Uschi Glas, 77, erwies sich immerhin als Ehrenseniorin und verkündete, nun nicht mehr mit Atzorn arbeiten zu wollen.

Ich verstehe Ihre Mattheit, momentan fällt es tatsächlich nicht leicht, unverdrossen nach vorne zu schauen. Dabei hält 2022 schon mal mindestens eine gute Sache für uns bereit: Der Song „Sk8r Boi“ von Avril Lavigne wird 20 Jahre alt.

Ja, juhu! Und ich liebe ihn natürlich sehr. Tatsächlich habe ich alleine deshalb versucht, meinem Hund Skateboardfahren beizubringen, um die Geschichte aus diesem Lied in einem kleinen Video mit Hunden nachzuspielen. Wir erinnern uns: Ein Skaterboy ist verliebt in ein Preppymädchen aus gutem Hause, sie eigentlich auch in ihn – aber sie hält sich für was Besseres, darum wird nichts draus, was das Girl Jahre später aber bereut, weil der Boy es überraschend zum Star gebracht hat. Ich hatte mir vorgestellt, dass mein Hund – als ehemaliger Straßenstreuner prädestiniert für die Rolle des Underdogs – an einer auftoupierten Goldendoodle-Hündin vorbeiskatet, aber er war leider nicht kooperativ. Mich tröstet, dass Avril Lavigne vergangene Woche in einem Podcast angekündigt hat, ihren Hit zur Feier des Jubiläums tatsächlich verfilmen zu lassen – die Geschichte hat ja auch wirklich das Zeug zu einer prächtigen Klassismus-Komödie. Noch hat Avril nicht explizit ausgeschlossen, dass sie Tiere als Darsteller casten wird, da ist also noch eine kleine Chance.

Billie Eilish sprach vergangene Woche über eine ganz andere Art von Filmen: Sie bereute in einem Interview ihren übermäßigen Pornokonsum in sehr jungen Jahren.

Nach eigener Aussage hat sie damit tatsächlich schon mit elf Jahren angefangen, das ist natürlich wirklich heftig. Anfangs habe sie sich das auch nur angeschaut, weil sie cool sein wollte, sagte sie, aber dann habe sich das Ganze fast zu einer Sucht entwickelt und ihr „Gehirn zerstört“, sagt sie. Besonders traurig finde ich, dass die vielen, meist auch ziemlich brutalen Pornos auch Einfluss auf Billies ganz reales Sexleben hatten: Bei ihren ersten Erlebnissen habe sie bestimmte Dinge nur deshalb zugelassen, weil sie dachte, das gehöre eben dazu. Außerdem erzählte sie von ihrer heftigen Corona-Erkrankung, an der sie im Sommer fast zwei Monate laborierte: Sie sei sicher, dass nur die Impfung sie vor einem tödlichen Verlauf bewahrt habe, sagte sie – und es ist dann doch tröstlich, dass es für jeden zeternden Atzorn eben auch eine aufgeräumte Eilish gibt.

Ich will Sie nun nicht auf dumme Gedanken bringen, aber: Haben Sie gesehen, dass die Queen eine neue Gartenfachkraft für die Parkanlagen rund um Schloss Windsor sucht?

Selbstverständlich, ich habe einen entsprechenden Google-Alarm für royale Stellenanzeigen und den ausgeschriebenen Gärtnerjob sofort ausführlich studiert. Prinzipiell halte ich mich für durchaus qualifiziert, aber es gibt einen Haken: Das Jahresgehalt beträgt knausrige 22.800 Euro, dafür ist der Lebensstil meines Hundes leider zu gehoben.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Sie eröffnete ganz neues Potenzial – und erzählte, sie habe gelegentlich schon mal zornige Postings für Social Media verfasst, dann aber doch nicht abgeschickt. Der Umstand, dass es da einen wutdampfenden Helene’schen Entwürfeordner gibt, nur einen ausgiebigen Schwips von seiner übersprungshandlungsmäßigen Veröffentlichung entfernt – das macht mir wirklich Hoffnung für 2022.

Die Fragen stellte Christian Seidl.

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.

