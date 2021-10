Berlin - Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Achtung, anschnallen: Niemand. Ich habe nämlich überraschend erfolgreich eine Beschwichtigungstaktik angewendet, die laut eines neuen Enthüllungsbuchs auch Donald Trumps ärgste Zornschübe effektiv absoftete: Laut einer leitenden Pressefrau im Weißen Haus habe Trump nämlich einen eigenen „Music Man“ beschäftigt, der ihn, sobald es aggromäßig in ihm hochgrollte, mit ausgesuchter Sanftmusik beschallte. Besonders das Musical „Cats“ habe bei ihm gute Ergebnisse erzielt, heißt es in dem Buch „I'll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House“, und was soll ich sagen: Als ich spürte, wie zornig ich auf Michael Wendler wurde, weil ich einen Artikel darüber las, wie viel Geld er mit seiner Telegramwerbung für Dosenbrot und anderen Weltenende-Plunder verdient, habe ich einfach ein paar Tonleitern mit „Miau, Miau“-Tönen durchgesungen, und dann gings wieder.

Das ist ja schön. Ich hätte erwartet, dass Sie sich vielleicht über die Allgegenwart des jetzt schon ikonischen Koalierungsselfies von FDP und Grünen aufgeregt haben, dem man online vergangene Woche ja wirklich nicht entkommen konnte.

Gut, das ging mir zugegebenermaßen doch ziemlich auf die Nerven. Allerdings fand ich es auch sehr interessant, wie winzig inzwischen das Zeitfensterchen ist, in dem man solch ein kollektives Witzelobjekt lustig findet, bis man seiner überdrüssig ist. Viel interessanter fand ich tatsächlich ein anderes Viererfoto: Wie gut sahen bitte Prinz Charles, Herzogin Camilla, Prinz William und vor allem Herzogin Kate bei der Premiere des neuen Bond-Films aus! Kate trug ein goldenes, extrem glitzeroffensives Superheldinnenkleid mit Cape, das ich gerne mit den gesammelten Wickelpapierchen von fünf Tonnen Ferrero Rocher nachbasteln würde. Allerdings fehlt mir für solche Handarbeiten leider meist die Geduld. Anderntags trug Kate bei einem offiziellen Besuch in Nordirland übrigens einen fantastischen purpurfarbenen Anzug. Die Kunst des Powerdressings hat sie unbestritten wirklich drauf. Like a Queen!

Apropos Mode: Verfolgen Sie eigentlich den Fashioninfluencer Joe Laschet auf Instagram? Während sein Vater Armin es in seinen öffentlichen Äußerungen nach dem krachenden Wahl-Einbruch der CDU in Stilfragen ja nicht sonderlich gut hinkriegt, belehrt uns sein Sohn unverdrossen weiter über die Elemente klassischer Herrenmode.

Ich habe Joes Postings vergangene Woche tatsächlich besonders interessiert verfolgt, weil ich neugierig war, ob er darin versteckt Bezug auf die Niederlage seines Vaters nimmt, und tatsächlich: Unter einem Foto mit Lederjacke schreibt er, dass es diesem Kleidungsstück gar nichts ausmacht, wenn man darin mal gehörig in den Regen kommt, und empfiehlt es für „raues Wetter“. Das ist ja wohl eindeutig eine nur oberflächlich verklausulierte Botschaft! In seinem neuesten Post trägt er übrigens ein doppelreihiges weißes Dinnerjacket. Ich sehe das eindeutig als mittelsubtilen Appell, die weiße Fahne zu schwenken und in die zweite Reihe zurückzutreten. Ein diplomatisches Genie, dieser Joe.

Was sagen Sie als bekennende Tierfreundin zum schlimmen Erlebnis, das Shakira vergangene Woche in einem Park in Barcelona durchmachen musste? Wie sie auf Instagram erzählte, wurde sie von Wildschweinen angefallen.

Nature is healing, würde ich jetzt gerne einen geflügelten Pandemie-Spruch anbringen, aber das wäre natürlich herzlos. Glücklicherweise ist Shakira bei diesem Zusammentreffen aber ja nichts passiert, und sie konnte sogar ihre Handtasche retten, die ihr die Tiere rauben wollten. Vielleicht hatte sie darin ja ihren Trüffelvorrat transportiert, dann könnte man den Schweinen kaum einen Vorwurf machen.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Wie immer weiß ich persönlich nichts Gesichertes, aber angeblich gut informierte Kreise plapperten nun aus, dass sie schwanger sein soll. Anlässlich dieser Frohbotschaft friere ich meine Scherze an dieser Stelle bis nächste Woche ein und sage: Herzlichen Glückwunsch!

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.

