Berlin - Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Mal wieder ein klassischer Kreislaufhochtreiber: Attila Hildmann. Ich hatte mich aus Selbstschutz längere Zeit von Telegram ferngehalten, wo er ja regelmäßig seine Hassbotschaften in die Welt plärrt, weil ich da dann meist viel zu lange festklebe und danach viel zu schlechte Laune habe. Aber jetzt habe ich also doch mal wieder reingeschaut, und prompt verkündete Hildmann, er sei sich sicher, dass DIE DA OBEN die Corona-Impfungen dafür nutzen, uns genetisch zu Mischwesen aus verschiedenen Arten umzubauen. Die Chancen stünden also gut, dass uns bald Hundeschnauzen wachsen. Das machte mich erst froh, weil ich ja Hunde sehr liebe und denke, dass die meisten Menschen optisch sehr davon profitieren würden. Und dann ziemlich sauer, weil das – wie immer auf Telegram – wohl doch in Wahrheit nur schillernder Blödsinn ist.