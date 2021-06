Berlin - Die Fußballeuropameisterschaft der Männer geht mit einem Jahr Verspätung an den Start. Erstmals verteilt sich der Wettbewerb auf elf europäische Länder und erstmals in der über 60-jährigen Männer-EM-Geschichte gibt es im deutschen Fernsehen eine Frau als TV-Expertin. Nationaltorhüterin Almuth Schult gehört mit Kevin-Prince Boateng und dem U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz zur prominenten Dreierkette der ARD.

Nach Claudia Neumann, der ersten Kommentatorin bei einer Männer-EM 2016, ist die Welttorhüterin von 2014, Olympiasiegerin, Europameisterin, mehrfache deutsche Meisterin und Pokalsiegerin Schult nun also die nächste Pionierin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ob sie weiß, worauf sie sich eingelassen hat? „Das ist der nächste Schritt: dass eine Frau über den Männerfußball urteilt. Das gab es so in Deutschland noch nicht. Da könnte ich mir vorstellen, dass wieder sehr, sehr viel Gegenwind kommt“, sagte die 30-Jährige dem NDR in einem Interview.

Wir erinnern uns: Als Claudia Neumann als erste und bisher einzige Frau für das ZDF bei der bisher letzten EM das Spielverhalten der Männer aus dem Off kommentierte, gab es einen sexistischen Shitstorm in den sozialen Medien. Ihre Frauenstimme störe den Fußballguckgenuss der männlichen Zuschauer, viele wollten „Ohrenkrebs“ beim Zuhören dieser „Kampflesbe“ bekommen haben. Man(n) empfahl Neumann, statt Männerfußball doch bitte Kunstturnen oder rhythmische Sportgymnastik zu kommentieren, einige stellten auch tatsächlich die Frage, ob es Neumann erlaubt sei, sich außerhalb der Küche aufzuhalten. Ob heute – fünf Jahre später – die Fußballwelt bereiter ist für eine Frau? Es kann nur bezweifelt werden.

Fußball. Es scheint der letzte Zufluchtsort traditioneller Männlichkeit zu sein. Wo Mann noch so richtig Mann sein kann. Wo raus kann, was raus muss und was im „feminisierten Alltag“ längst nicht mehr raus darf. Hort heterosexueller Maskulinität, starker Alphatypen. Gegnerische Profis, die sich in dieser Arena verletzen, „kriechen wie Mädchen vom Spielfeld“.

Aber Stadien, in denen man(n) „Eier braucht“, wie Bayernlegende Oliver Kahn 2003 schon in fast realsatirischem Bonmot festhielt, sind eben keine Orte für Frauen. Hier werden keine Expertinnen oder Kommentatorinnen mit „Frauenstimmen“ gebraucht. Dennoch meint TV-Expertin Almuth Schult: „Ich glaube, viele Männer haben noch im Kopf, dass Frauen keine Ahnung vom Fußball haben“, und hofft, dass es schön wäre, „dieses Vorurteil aufzubrechen“.

Das ist genauso ehrlich wie naiv. Denn wie der Shirtstorm vor fünf Jahren gezeigt hat, geht es bei der Kritik an Frauen, die in Männerwelten vordringen, nie um ihre Expertise, ihr Wissen oder ihr Können. Sondern immer und einzig allein um ihr Geschlecht, dass sie angreifbar macht. Bibiana Steinhaus, erste und bisher einzige Schiedsrichterin der 1. und 2. Bundesliga der Männer, wurde als vierte Offizielle von Bayerns Trainer Pep Guardiola 2015 am Spielfeldrand belästigt, als er mit ihrer Entscheidung nicht einverstanden war. Nie hat man gesehen, wie der Katalane einen männlichen Unparteiischen an der Seitenlinie angrabscht. Nachdem Steinhaus den Düsseldorfer Profi Demirbay im selben Jahr vom Platz schickte, befand dieser, dass „Frauen im Männerfußball nichts zu suchen“ hätten.

Dass es Frauen wie Almuth Schult gibt, die sich trauen, mutig zuzugreifen, wohlwissend, was sie erwarten wird, ist wichtig. Dass eine Frau aber besonders mutig sein muss, zeigt, wie sehr das patriarchale System immer noch krankt.

