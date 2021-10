Berlin - Der am Mittwoch veröffentlichte Väterreport des Bundesfamilienministeriums liefert trotz aller Fortschrittsbekundungen im Einführungstext („Viele Väter kümmerten sich mehr als je zuvor um die Bildung und Betreuung ihrer Kinder.“) vor allem bittere Erkenntnisse. Zwar wünscht sich die Mehrheit der Väter, die Hälfte der Kinderbetreuung zu übernehmen, fast genauso viele wollen auch eine gleichberechtigte Aufgabenverteilung von Lohn- und Sorgearbeit innerhalb der Familie. Doch gleichzeitig weigert sich mehr als jeder zweite Vater überhaupt Elternzeit zu nehmen, ein Viertel dieser sich Weigernden gab sogar freimütig als Begründung an, dass sie einfach keine Betreuungszeit nehmen wollten. Heißt übersetzt: Sie hatten keinen Bock, sich um die Kinder oder das Kind zu kümmern.

Bitter auch der Wortlaut aus dem Bundesministerium, im Väterreport wird an verschiedenen Stellen vom „Leitbild der aktiven Väter“ gesprochen. Gibt es eigentlich auch aktive Mütter oder sind das dann einfach nur Mütter? Oder gar „berufstätige Mütter“? Diese „aktiven“ Väter kümmern sich, anders als die passiven in den 90er-Jahren, unter der Woche nämlich ganze drei Stunden um ihre eigenen Kinder. Innerhalb der vergangenen 30 Jahre wurden Väter um eine gute Stunde „aktiver“, noch 1993 beschäftigten sie sich nur 1,9 Stunden mit dem Nachwuchs. Ja, das ist ein (minimaler) Zuwachs; der „Trend der neuen Vätergeneration“, wie es im Bericht heißt, ist es hoffentlich aber nicht. Denn aktuell drei Wochenstunden und ein Zuwachs eines Stündchens innerhalb von knapp drei Jahrzehnten, das ist nun wahrlich kein Fortschritt.

Ausruhen sollten wir uns als Gesellschaft auf diesen Minischritten nicht. Immerhin, auch das hat der Väterreport gezeigt, jeder dritte Vater bevorzugt das „traditionelle“ Familienmodell: Er in Vollzeit, seine Frau in Teilzeit mit unbezahlter Haushaltsarbeit obendrauf. Vom Staat wird diese Zuarbeit obendrein – sollten beide verheiratet sein – steuerlich mit dem Ehegattensplitting belohnt, Frauen mit Altersarmut bestraft. Wer kaum oder wenig arbeitet, zahlt entsprechend auch nur dürftig in die eigene Rentenkasse ein.

Gezeigt hat der Väterreport vor allem aber, dass Väter in Deutschland vielleicht progressiv denken, aber kaum nach dieser Prämisse leben. Auch, weil die Politik es seit Jahren versäumt, Betreuungsmöglichkeiten für Kinder zu schaffen und Väter mehr in die Pflicht zu nehmen. Was spricht gegen verpflichtende Vätermonate wie in Skandinavien? Warum wird es Männern, die Kinder wollen, weiterhin so extrem einfach gemacht, sich aus der (Betreuungs-) Verantwortung zu stehlen? Es ist für Mütter, die für die Betreuung der Kinder länger aus dem Beruf aussteigen, fast unmöglich, nach Jahren der Betreuungszeit wieder in volle Erwerbsarbeitszeit einzusteigen. Müssten sich Väter und Mütter wenigstens die 14 Monate Elternzeit gleich teilen, wäre immerhin in dieser Anfangszeit für etwas Fairness gesorgt.

Von mehr gleichberechtigter Teilhabe am (bezahlten) Arbeitsleben profitieren im Übrigen nicht nur Mütter (und Väter), sondern auch der Rest des Landes: Studien bestätigen seit Jahren immer wieder, dass bei einer Abschaffung des ungleichberechtigten Ehegattensplittings, das besonders Frauen in schlecht bezahlte Minijobs drängt, eine halbe Million Vollzeitstellen geschaffen und das Bruttoinlandsprodukt um 1,5 % wachsen könnte. Was hindert die Politik also?

Am bittersten vielleicht die Erkenntnis, dass sich eigentlich, trotz aller „aktiver Vaterschaft“-Parolen aus dem Ministerium, seit Jahren kaum etwas ändert. Obwohl Männer in der Coronazeit ihre Betreuungszeit um knapp 90 % steigern konnten, machten sie selbst dann aber noch deutlich weniger als ihre Partnerinnen. Die kamen während Lockdown und Co. auf insgesamt fast zehn Stunden Betreuungszeit – pro Tag. Väter auf knapp die Hälfte.

Am Ende gilt in Deutschland nämlich noch immer, dass Frauen vor allem Mütter und Hausfrauen sind, Männer ihnen im Haushalt und mit den Kindern „helfen“. Es fehlt politischer Willen, an diesen Geschlechterrollen wirklich etwas zu verändern. Denn ohne ausreichend staatliche Betreuungsmöglichkeiten muss immer ein Elternteil zu Hause bleiben, ändert sich am Rollenverständnis nichts, wird das die Frau bleiben.

