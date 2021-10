Berlin - Da sind sie also wieder. Nicht ohne den gewohnten Rumms, mit dem es auch sonst in die digitale Öffentlichkeit platzt, kehrt das Zentrum für Politische Schönheit zurück auf seine selbstgezimmerte Bühne der politischen Aktionskunst. Am Dienstag bekannte sich das Kollektiv in einem Video zum wohl größten Klau der Wahlkampf-Wochen. Fünf Millionen Flyer will die Gruppe der AfD abgegraben und gebunkert haben. Berichten zufolge stehen die Container mit den 75 Tonnen Wahlmaterial jetzt in der Berliner Holzmarktstraße.

In einem zweiten Video im völlig überdrehten Influencer-Stil erklärt eine Aktivistin: Auf einer Homepage habe man die fiktive Firma präsentiert, die dort mit „unschlagbaren Preisen“ wirbt. Mehrere Verbände der Partei haben nach Angaben des ZPS der Firma „Flyerservice Hahn“ 85 Aufträge zum Flyer-Verteilen zugestellt. Daneben tausende Plakate, Fähnchen und Feuerzeuge. „Wahlplakate abreißen war gestern“, sagt die Off-Stimme dazu.

Täuschung durch falsche Kunden: FDP und DHL

Der Tenor der Inszenierung: Wie konnte die Partei, die vier Jahre nach ihrem ersten Einzug in den Bundestag nicht Wenige offen als faschistisch bezeichnen, die sich selbst wiederum gern als großes Opfer dieser Darstellung betrachten möchte, wie konnte die Partei – Pardon – so dumm sein, ihren Wahlkampf in die Hände einer offensichtlichen Scheinfirma zu geben? Einer Firma ohne auch nur einen anderen Kunden, ohne Eintrag im Handelsregister?

Ein Journalist machte indes öffentlich, dass eine Reihe angeblicher Kunden – darunter etwa DHL und die FDP – vor Veröffentlichung des Bekennervideos noch auf der Homepage zu sehen gewesen waren. Die Falle sei also viel weniger offensichtlich gewesen, als vom ZPS präsentiert. Die entscheidenden Fragen lauten aber doch: Ist ein Flyer-Klau in diesem Stil anti-demokratische Sabotage? Sind hier die Grenzen der Kunstfreiheit erreicht? Spielt man so der Opfer-Erzählung der Partei in die Hände?

Das ZPS spielt mit den Grenzen von Moral und Recht

Ja, sobald der erste Lacher überstanden ist, muss man sich diese Fragen stellen. Umso erleichternder die Antwort: Nein.

Die Kritik am ZPS ist kein Geheimnis und kommt aus vielen Richtungen: Die Überinszenierung des als Kopf des Kollektivs geltenden Philipp Ruch, die Provokation entlang moralischer und rechtlicher Grenzen bei vorherigen Aktionen. Etwa, als die Aktivistinnen Asche von im Holocaust Ermordeter ins Regierungsviertel überführten. Man kann auch die eigene Hochstilisierung des ZPS als einzig wahre Helden des Antifaschismus ätzend finden. Und manche wundern sich: Ist das wirklich Kunst?

Ja, das ZPS spielt mit den Grenzen der politischen Höflichkeit und sicher auch des Strafrechts. Doch das steht auf einem anderen Blatt. Der Demokratie gilt ihr Angriff nicht, zielen die Aktionen doch auf das Gegenteil: Die klaffenden Wunden der Demokratie zu zeigen. Wie der Munitionsklau bei der Bundeswehr, die brutale Abschottung am Mittelmeer. Die es diesmal traf, gelten in großen Teilen als rechtsextrem, Mitglieder haben nachweisbare Verbindungen in neonazistische Milieus und gelten selbst als Faschisten. Sie spielen nicht mit demokratischen Regeln. Wieso nach ihren Regeln spielen?

Das ZPS hat die Summe, die es nun für Anwaltskosten und zum „Recycling“ der 75 Tonnen AfD-Werbung erwartet, binnen weniger Stunden über Crowdfunding gesammelt. Die Bereitschaft, für Amüsement-Antifaschismus zu bezahlen, scheint zu existieren. Im nächsten Schritt muss das bedeuten, die zu unterstützen, die den Kampf gegen Rechts tagtäglich führen. Mit weit weniger Pauken und Trompeten.

