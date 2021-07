Berlin - Privatanleger sind anscheinend nicht die Einzigen, die seit dem Corona-Crash im März 2020 ihre Liebe zu Aktien entdeckt haben. Mit Aktien oder einem staatlichen Investmentfonds als Ergänzung zur umlagefinanzierten Rente machen Politiker jetzt auch ganz offen Wahlkampf. Vier von sechs der aktuell im Bundestag vertretenen Fraktionen sprechen sich in ihren Wahlprogrammen für eine kapitalgedeckte Rente aus.

Nur AfD und Linke setzen weiter auf das umlagefinanzierte staatliche Rentensystem. Die „nicht zufriedenstellende Riester-Rente“ wollen SPD und Grüne durch einen öffentlichen Bürgerfonds ersetzen. Dieser Fonds soll von einer öffentlichen Institution verwaltet werden und kapitalgedeckt arbeiten. Ob das Geld ganz oder teilweise in Aktien investiert wird, ist noch unklar, allerdings vermute ich, dass dies der Plan ist, wenn von Profiten „am Wertzuwachs der Wirtschaft“ die Rede ist. Ähnlich unkonkret ist das Konzept der Union, die prüfen möchte, wie man einen staatlichen Pensionsfonds ausgestalten kann. Konkreter wird die FDP in ihrem Vorschlag, zusätzlich zur umlagefinanzierten Rente zwei Prozent des Bruttoeinkommens (jeweils hälftig Arbeitgeber und -nehmer) in einen unabhängig verwalteten Aktienfonds zu investieren. Die von Olaf Scholz gefürchteten „Aktienlobbyisten“ dürfen sich über all diese Vorstöße freuen.