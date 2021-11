Berlin - In Prenzlauer Berg gibt es seit einiger Zeit eine neue Weinbar. Sie heißt Konträr. Das klingt rebellisch, aber eben auch ein bisschen nach Studentenkneipe. Der Zeit-Journalist (und ehemalige Volontär der Berliner Zeitung) Henning Sußebach prägte 2007 in seinem viel beachteten und überaus lesenswerten Essay über Prenzlauer Berg den Begriff des „Bionade-Biedermeier“. Sußebach schrieb damals über den Stadtteil: „Alle fühlen sich subversiv wie Pippi [Langstrumpf], sind aber so blond und brav wie Thomas und wie Annika.“ Das war genauso gemein wie präzise.

Nun trinkt heutzutage kaum noch jemand Bionade. Mir ist auch gar nicht bekannt, wo man sie noch kaufen kann, außer in der Lounge der Deutschen Bahn wird sie nirgendwo ausgeschenkt. Warum das so ist? Als die auf Lebensmittelskandale spezialisierte NGO Foodwatch im Jahr 2008 herausfand, dass die Bionade Litschi gar nicht zu 100 Prozent bio sei, weil es gar nicht genügend biologisch angebaute Litschis gibt, um daraus Saft zu machen, war nicht nur ich tief erschüttert. Dazu kamen die Übernahmegerüchte: Coca-Cola zeigte sich an Bionade interessiert. Unsere schöne Bionade in den Händen der US-Imperialisten von der Ostküste? Das ging nun wirklich nicht! Was also trinken? Im Konträr würde man wohl antworten: Naturwein.

Die Begrüßung am Abend des Besuchs verläuft etwas holprig, denn ich habe nicht reserviert. Der junge Gastwirt erklärt mir, er habe Hüftprobleme und außerdem sei das heute Abend eher eine private Veranstaltung, mit einem Platz im Restaurant sei es deshalb etwas schwierig. Nach einigem Hin und Her bekomme ich doch noch einen Platz am Tresen. So weit, so gut. Die Stimmung entspannt sich schnell, an der Bar kann man den Köchen bei ihrer Arbeit zusehen und das macht durchaus viel Spaß. Die Speisekarte besteht hauptsächlich aus Snacks, die zum Wein passen. Ich bestelle einen Radicchio-Salat mit Parmesan und Yuzu-Dressing, dazu Kräuterseitlinge in Beurre Blanc und rohen Grünkohl. Damit ernähre ich mich heute also fast vegan (abgesehen vom Parmesan, der Butter und dem in den Grünkohl gemischten Lardo).

Soll ich zum Vegetarier werden? Nein, lieber nicht

Die Gerichte sind zum Teilen gedacht. Im Radicchio-Salat überwiegt die feine Bitterkeit des Radicchio, die Yuzu-Aromen treten dabei weit in den Hintergrund, trotzdem überzeugt der Salat. Der rohe Grünkohl ist frisch, aber gleichzeitig wunderbar salzig – ein richtig gut durchdachter Snack für eine Bar. Mein Favorit ist jedoch der fast ein wenig fleischig schmeckende Kräuterseitling in der fetten Beurre Blanc. Für ein paar Sekunden überlege ich, ob ich nicht doch Vegetarier werden könnte. Dazu gibt es einen recht geradlinigen Riesling vom Weingut Gröhl. Die Weinkarte ist überschaubar, aber der Wirt verrät mir, dass es eine größere Auswahl jenseits der Karte gibt, darunter auch viele Naturweine. Aha!

Bewertung: 3 von 5

Konträr, Winsstraße 53, 10405 Berlin, Montag bis Freitag 18-24 Uhr, Sonntag 18-24 Uhr.

