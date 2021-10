Berlin - Falls irgendwo die Forderung auftaucht, etwas könne doch oder müsse sogar kostenlos sein, ist meist die Frage nicht weit: Und wer soll das alles bezahlen? Dann folgt nicht selten ein mit Schnappatmung angereicherter Eigenreflex: Ich etwa? Dazu seien folgende Gegenfragen erlaubt: Ja, warum denn nicht du? Warum nicht wir alle? Warum zum Beispiel könnten wir nicht alle ein bisschen dazu beitragen, dass der öffentliche Nahverkehr umsonst ist? Oder ticketfrei, weil sich das weniger bedrohlich anhört.

Die Idee, Fahrten mit Bussen und Bahnen zum Nulltarif anzubieten, ist nicht neu, sie wird seit Jahren hier und dort in Modellprojekten ausprobiert, mit wechselhaftem Erfolg. In Templin etwa, wo der öffentliche Nahverkehr zwischen 1998 und 2002 umsonst war, stand nicht nur der Umweltschutz im Vordergrund. Klar, die Brandenburger wollten Abgase und Lärm reduzieren, die Staus in der Innenstadt auflösen, aber eben auch den Tourismus stärken, die Einwohner insgesamt mobiler machen.

Das funktionierte zunächst ganz gut. Die alte Fahrzeugflotte wurde aufgerüstet, die Taktung verdichtet, die Passagierzahlen stiegen. Doch schon bald sagte der damalige Bürgermeister: „Bei Regen sind die Kinder aus Langeweile Bus gefahren.“ Männergruppen mit Bierkästen waren ein anderes Phänomen, man sprach von „Spaßfahrten“ in Templin. Jedenfalls stiegen dann auch die Kosten, die nicht wie erwartet mit Werbung oder Sponsoren gegenfinanziert werden konnten. Das Projekt wurde also eingestellt. Der Versuch war es trotzdem wert. Ein günstiges Monatsticket ist immerhin geblieben.

Und dann ist da Tallin, die estnische Hauptstadt, wo die Einwohner seit 2013 die Ühiskaar nutzen, eine Chipkarte, mit der sie sich beim Betreten von Bussen oder Bahnen registrieren. Auch in Tallin war der Klimawandel nicht der Grund für die Gratispolitik. Die Finanzkrise hatte die Armen noch ärmer gemacht, sie konnten sich keine Fahrtickets leisten. Das Ziel, die Mobilität von Arbeitslosen oder prekär Beschäftigten zu erhöhen, wurde erreicht. Der Autoverkehr nahm aber nicht ab. Inzwischen gibt es immer mehr Stimmen, die den auch in anderen Regionen eingeführten Nulltarif kritisieren, als Wahlgeschenk der Regierung, als sinnlose Steuerlast bezeichnen. Denn ja, der Begriff „umsonst“ ist letztlich immer ein Versprechen mit doppeltem Boden.

Dass die Menschen im Angesicht einer drohenden Klimakatastrophe lieber Auto fahren, liegt nicht an teuren Bahntickets oder – um uns langsam Berlin zu nähern – einer notorischen Unzuverlässigkeit der örtlichen Verkehrsbetriebe. Man fährt Auto, weil es oftmals schneller, bequemer ist. Das gilt vor allem für den Arbeitsweg, der sich in Deutschland seit 1976 von acht auf 16 Kilometer verdoppelt hat. Die Bedeutung des Pendlerverkehrs für den Klimaschutz ist damit kaum zu überschätzen. Pendler verursachen etwa ein Fünftel der Treibhausgasemissionen. Und 2019 standen sie bei Stadtfahrten durchschnittlich 46 Stunden im Stau.

Nur die Linke fordert den kostenlosen Nahverkehr

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Zeitverluste im öffentlichen Nahverkehr sich auf rund 50 Stunden pro Jahr summierten: warten, umsteigen, lange Fußwege zu den Stationen, plötzlich Schienenersatzverkehr. Im ländlichen Raum stiegen die Werte sogar auf das Doppelte oder Dreifache. Wenn die Menschen also wirklich umsteigen sollen, müssen alle Maßnahmen möglichst so effektiv verzahnt werden, dass ein immer größerer finanzieller Schmerz beim Autofahren durch einen Ausbau bei den öffentlichen Verkehrsmitteln gelindert werden kann.

In der Theorie klingt das einfach. In der Praxis stehen sich allerdings noch zu viele Einzelinteressen unversöhnlich gegenüber. Und dass von den großen Parteien nur die Linke einen kostenlosen Nahverkehr für alle fordert, in drei Phasen, zu Kosten von mehr als 40 Milliarden Euro, das sagt auch einiges über den Debattenstand aus.

Es ist eben eine Utopie, Deutschland oder Berlin gegen das Gewohnheitsrecht der Autofahrer zu verändern. Und es ist ein Problem der Utopisten, ihre Ideen so zu vermarkten, dass sie sich am Ende nicht in Finanzierungsdetails oder Verteilungskämpfe verstricken, sondern ein Zukunftsbild entwerfen, in dem sich möglichst viele zurechtfinden. Dazu braucht es Mut und einen politischen Willen. Und die Einsicht, dass es Dinge nur dann umsonst geben kann, wenn sie woanders als Kosten wieder auftauchen. Ja, das kann auch zu Schnappatmung führen.

