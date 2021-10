Berlin - Nulltarif für alle! Das hört sich gut an. Ungefähr so wie: Freibier für alle! Nulltarif in Berlin, das klingt verlockend – vor allem für jene, die der Meinung sind, dass das Geld schon irgendwo herumliegen wird, man brauche es nur umzuverteilen. Doch hier wie dort muss die Zeche gezahlt werden.

Die Fahrpreise sind zu hoch: Das geben in Umfragen vor allem jene Menschen zu Protokoll, die nie oder so gut wie nie mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs sind. Sollen sie hier wirklich das Maß aller Dinge sein? Fragen wir also lieber jene, die sich auskennen: die Fahrgäste. Die regelmäßigen Kundenbefragungen in der Schweiz zeigen, dass ihnen andere Faktoren wichtiger als der Fahrpreis sind. Ist die Verbindung gut? Ist die Reise angenehm? In Deutschland ergab eine YouGov-Umfrage, dass Nutzern des Nahverkehrs Unpünktlichkeit, schlechte Luft in den Fahrzeugen, Überfüllungen und das schlechte Benehmen anderer Fahrgäste mehr auf die Nerven gehen als hohe Tarife.

Ein Beispiel aus der deutschen Geschichte: Ohne Zweifel waren in der DDR die Fahrpreise im Nahverkehr und in Personenzügen niedrig. Doch sobald der Trabant oder Wartburg vor der Tür stand, verloren die Reichsbahn mit ihren Plastiksitzen oder die Straßenbahn mit ihren altertümlichen Rekowagen deutlich an Anziehungskraft. Wie im Westen gingen die Fahrgastzahlen zurück.

Mobilitätswende nicht der Gnade von Politikern ausliefern

Das Zwischenergebnis lautet also: Der Fahrpreis ist nur einer von mehreren Entscheidungsfaktoren. Wenn es aber so ist, dass verbesserte Verbindungen und ein aufgewertetes Reiseumfeld mehr Neukunden anziehen würden als ein Nulltarif, dann muss man auch sicherstellen, dass Steigerungen der Qualität verlässlich finanziert werden können. Wenn Busse häufiger fahren, Fahrzeuge und Bahnhöfe modernisiert werden, kostet das Geld. Doch dieses Geld könnte weniger werden, wenn die Städte und Landkreise erst mal die Finanzlöcher füllen müssten, die ein Nulltarif aufreißen würde.

Die jährliche Rechnung für Berlin fiele auf jeden Fall zehnstellig aus. 2019, im letzten Jahr vor Corona, nahm die BVG rund 766 Millionen Euro von ihren Fahrgästen ein. Die S-Bahn Berlin, die auch nach Brandenburg fährt, verbuchte Fahrgeldeinnahmen in Höhe von zirka 455 Millionen Euro.

Ein wohlfeiler dicker Brocken, an dem Politiker trefflich herummeißeln könnten, wenn Berlin mal wieder in Finanznöte schlittert. Natürlich muss das Land heute schon Geld überweisen, aber diese Zahlungen decken nur die Hälfte der Kosten des Nahverkehrs. Ein staatsfinanzierter Nulltarif würde dagegen bedeuten, ein wichtiges Vehikel der Daseinsvorsorge und der Mobilitätswende zu 100 Prozent der Gnade von Parteien, Finanzpolitikern und Wahlbürgern, die meist lieber Auto fahren, auszuliefern.

Auch Auto-Fans und ÖPNV-Hasser müssten monatlich eine Abgabe zahlen

Jetzt kommt das Argument: Sollen doch die Bürger in Form von Steuern oder Abgaben zahlen – vor allem die Reichen! In der Tat sollte die neue Koalition über neue Finanzierungsquellen für den Nahverkehr nachdenken. Eine Studie des Beratungsunternehmens Ramboll im Auftrag des Senats hat gezeigt, dass ein allgemeiner ÖPNV-Beitrag, eine City-Maut und flächendeckende Parkgebühren wirksame Instrumente sein könnten.

Aber der politische Preis wäre bei den beiden ersten Werkzeugen gefährlich hoch. 2015 ließ die Piratenpartei ausrechnen, auf welche Summen sich ein allgemeiner ÖPNV-Beitrag summieren würde, den alle Berliner zwölfmal im Jahr ans Land abführen müssten - zusätzlich zu ihren Steuern. Das damalige Resultat: Wer studiert, eine Ausbildung absolviert, schwerbehindert, Hartz-IV-Bezieher oder Asylbewerber ist, überweist 15 Euro pro Monat. Alle anderen 47 bis 66 Euro – oder 42 bis 61 Euro, wenn Berlin auch noch eine City-Maut für Autos einführte. Alle müssten zahlen, auch die ÖPNV-Hasser und -Skeptiker, Auto- und Radfahrer. Das politisch durchzudrücken und für das Inkasso zu sorgen: Viel Spaß!

Nein, Berlin braucht eine andere Reform. So verpönt das gerade hier ist: Wichtiger ist, mehr als heute auf Marktmechanismen zu setzen. Viel stärker, als die jetzigen Verträge dies vorsehen, müssen die BVG sowie die S-Bahn (vor allem ihre Manager) ein direktes wirtschaftliches Interesse daran haben, dass die Fahrgastzahl steigt. Und das geht nur, wenn sie mit möglichst guten Leistungen um Kunden und deren Geld werben müssen.

Geld gegen Leistung – das sollte die Basis sein. Und nicht: den Nahverkehr komplett dem Staat auszuliefern.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.