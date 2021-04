Berlin - Schalmeienkapellen und Arbeiterlieder, brave Formationen von Arbeiterinnen und Arbeitern, die sich fahnenschwenkend unter freiem Himmel versammeln und den Worten ihrer Gewerkschaftsvorsitzenden lauschen, sahen uralt aus gegen die aggressive, vitale Energie, die am 1. Mai 1987 in Kreuzberg ausgebrochen war. Genauer gesagt in S0 36. Denn nur hier gab es diese Mischung aus Punks, Ex-Hausbesetzern, Arbeitslosen, Säufern, Sozialhilfebeziehern und Autonomen, die diesen riot zustande brachten. In Kreuzberg 61, rund um die Bergmannstraße, wohnten die Besserbetuchten, die das nie hinbekommen würden. Glaubten wir jedenfalls, die wir rund um den Oranienplatz wohnten.