Während Fedir Kalinovskyi an Tag sieben des russischen Invasionskrieges gegen sein Heimatland über den Acker vor seinem fast fertig gebauten Eigenheim geht, bleibt bei jedem Schritt etwas Matsch an seinen Stiefeln kleben. Null oder ein Grad Celsius, gerade noch warm genug ist es, damit der Boden unter Kalinovskyi nicht gefriert.

Das Wetter interessiert Kalinovskyi dieser Tage allerdings nicht besonders, solange es nichts über die Fortbewegungsmöglichkeiten von Panzern verrät. Der 37-Jährige achtet auch nicht besonders auf die Schneeflocken, die vom Himmel fallen. Aber die Kälte, sie ist da. Sie breitet sich ganz allmählich von Fuß bis Kopf im ganzen Körper aus. Kalinovskyi, ein großgewachsener Mann mit dunklem Vollbart, trägt deshalb warme Stiefel, eine khakifarbene Multifunktionshose, eine dazu passende gesteppte Jacke und eine Weste, die mit Taschen für Granaten ausgestattet ist.

Aus der Ferne könnte man Kalinovskyi mit seinem Körperbau – er war in seiner Jugend Karatekämpfer – und in seinem Militäroutfit für den Soldaten einer modernen Armee halten. Eines der beiden Maschinengewehre, die er sich in den vergangenen Wochen von seinem Geld gekauft hat, liegt im Auto, das er am Rand des Feldes geparkt hat. Das andere, größere Kaliber mit Schalldämpfertechnik ist zuhause bei seiner Frau, die seit einigen Tagen damit das Nachladen übt.

Roman Novosolovs Blicke wirken leer

Fedir Kalinovskyi, geboren in Ternopil, zwei Söhne, elf und fünf Jahre, steht jetzt auf diesem mit Schneeflocken bepuderten Acker, etwa 200 Meter vor dem Haus mit roter Klinkerfassade, in das er einmal einziehen möchte. Und er lacht.

Neben ihm wartet ein etwas kleinerer und dünnerer Mann hier draußen in der Kälte. Er trägt Turnschuhe, einen Anorak, dessen Kapuze er sich über die Ohren gezogen hat, und auf den Schultern einen Eastpak-Rucksack, der etwa so klein wie ein Einkaufskorb aus dem Supermarkt um die Ecke ist. Darin ist alles, was er seit seiner Flucht aus Kiew noch besitzt: eine Jogginghose, zwei Unterhosen, drei T-Shirts, drei Paar Socken, sein Laptop, seine Zahnbürste und ein alter Camcorder.

Als er vor vier Tagen zusammen mit seiner Mutter zum Evakuierungszug lief, wollte er, Roman Novosolov, 21, geboren in Kiew, nicht mehr Sachen mitnehmen. Weil Putins Krieg und der Zufall ihn hierher nach Ternopil in den Westen des Landes geführt haben, steht er nun mit seinem Hab und Gut neben dem uniformierten Kalinovskyi. Die Hände des Studenten Novosolov sind in den Taschen seines Anoraks vergraben. Er schaut ohne Gesichtsausdruck durch seine schmalen jungen Augen. Sein Blick wirkt irgendwie leer, als er ihn erst übers Feld in die Ferne und dann auf den Schützengraben vor uns richtet.

Wojciech Kowalski Roman Novosolov ist aus Kiew geflüchtet. Jetzt will er im Kampf gegen Russland helfen.

Krieg kennt Roman eigentlich nur aus dem Fernsehen

Nachbarn von Kalinovskyi haben das Erdloch vor wenigen Tagen mit einem Radlader in den Acker gegraben. Auf den Boden des etwa 2,5 mal 5 Meter großen und fast 2 Meter tiefen Quaders haben sie Europaletten gelegt, nicht wegen der EU-Symbolik, sondern wegen des Modders darunter. An der einen Außenseite des Grabens haben sie weiße Sandsäcke abgelegt, jeder einzelne groß wie ein Flachbildschirmfernseher, auf der anderen Seite stehen die Überreste eines verrosteten Blechzaunes, der noch zu Sowjetzeiten errichtet wurde. Kalinovskyi lacht. Von hier habe man einen guten Überblick über den Acker und das angrenzende Wohngebiet. Von hier aus könne man sehr gut zielen, egal, ob Fallschirmjäger aus Russland, Belarus oder Tschetschenien kämen, sagt Kalinovskyi, und man fragt sich, ob es Stolz ist, den man in seiner Stimme hört.

Wojciech Kowalski Sandsäcke vor Fedir Kalinovskyis Haus

Der Student Roman Novosolov stand noch nie vor so einem Graben. Der Krieg, der vor genau acht Jahren mit der Annexion der Krim und den gesteuerten Aufständen im Südosten der Ukraine begann, war für den 21-Jährigen bis vor wenigen Tagen ein Ereignis, das er nur aus den Nachrichten kannte. Als Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer im Winter 2013/2014 den Maidan in Kiew besetzten, für Rechtstaatlichkeit, Freiheit, Demokratie demonstrierten und gegen die Korruption des damaligen Präsidenten Wiktor Janukowytsch protestierten, war Novosolov gerade 13 Jahre alt geworden. Selbstgebaute Molotowcocktails, „Bauwerke“ wie diesen Schützengraben hat er bisher nur auf Fotos oder Videos in seinem Handy oder Laptop gesehen. Und man fragt sich, ob sein Blick deshalb so leer wirkt, weil Krieg anders ist, wenn er sich nicht mehr nur auf einem Bildschirm abspielt.

Die Bilder des Krieges

In der Eigenheimsiedlung, die neben dem Acker beginnt, sitzt fast zur selben Zeit ein dritter Mann auf einem Stuhl. Er heißt Andriy Lobun und hat im frisch eingerichteten Haus seiner Eltern am Kopf des Küchentischs Platz genommen. Die Wände sind mit Holz verkleidet, Babyfotos stehen auf einer Anrichte. Im Garten liegt der Husky der Familie in seiner Hundehütte. Sie nennen ihn Zidane, wie den französischen Weltfußballer. Vor der Hundehütte haben Lobuns Eltern zwei Wegweiser aus Holz aufgestellt. „Kyiv 435 km“ haben sie auf den einen, „Berlin 1057 km“ auf den anderen geschrieben. Lobuns Schwester lebt in Berlin; er lebte in Kiew, bis die Stadt zum Hauptziel des russischen Invasionskrieges wurde.

Erst vor wenigen Jahren sind Lobuns Eltern aus ihrer Wohnung im Plattenbau in Ternopil hierher an den Stadtrand gezogen. Weil es hier ruhiger als im Gewühl der Stadt ist. Weil die Natur und die Aussicht auf den Acker hier so schön sind. Seine Mutter hat heute Kohlrouladen gekocht, Kuchen gebacken, der apfelsüß duftet, und Tee gekocht. Alles steht auf dem Tisch, Köstlichkeiten, als gäbe es etwas zu feiern.

Heute früh hat er, Andriy Lobun, 31 Jahre, geboren in Ternopil, eine Jogginghose und eine bunte Trainingsjacke angezogen. Seit er zusammen mit seiner Frau und der einjährigen Tochter, die man jetzt im Hintergrund hört, mit dem Auto aus Kiew zu seinen Eltern geflohen ist, hat er sich nicht mehr rasiert. Seine Haare sehen aus, als hätte er sie mit der Hand gekämmt.

Lobun nimmt einen Schluck Tee und zeigt auf seinem Handy zwei Videos, die ein Freund, der beim SBU, dem ukrainischen Geheimdienst arbeitet, ihm gerade geschickt hat.

Im ersten Video sieht man die Fußgängerzone von Charkiw, nach Kiew mit etwa 1,5 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Man sieht ein ausgebranntes Autowrack. Man sieht Menschen mit Feuerwehrhelmen auf dem Kopf. Man sieht, wie sie in einem Haus nach Überlebenden suchen und niemanden finden. Man sieht und hört eine Frau, die schreit. Und man sieht, dass nach einem Raketenangriff alles, was zuvor bunt war, im Grau von Asche und Schutt untergeht.

Wojciech Kowalski Auch Andriy Lobun, 31, ist in die Westukraine geflohen. Noch hat er keine Aufforderung bekommen mitzukämpfen.

Man sieht, dass einer Leiche ein Bein fehlt

Weil ein Verwandter gerade in der Nähe von Charkiw als Soldat im Einsatz sei, bedrücke ihn dieses Video besonders, sagt Andriy Lobun. Das zweite Video sei in Tschernihiw, einer 300.000-Einwohner-Stadt, fast so groß wie Ternopil und etwa 150 Kilometer nördlich von Kiew, aufgenommen worden.

Man sieht, wie jemand über einen Parkplatz geht und mit seinem Handy filmt. Man sieht ein brennendes Haus, Rauch, zerbröselte Betonwände. „Apotheke! Apotheke!“ brüllt eine männliche Stimme hinter der Kamera und meint damit offenbar das vor seinen Augen in Trümmern liegende Geschäft. Man sieht, wie er weitergeht. Man sieht, wie vor ihm drei Menschen auf dem von Schutt bedecktem Boden liegen. Man sieht, dass einer Leiche ein Bein fehlt. Man sieht, dass der anderen Leiche ein Fuß fehlt. Man sieht Blutflecken auf Asche. Man sieht, dass auch der dritte Mensch sich nicht mehr bewegt. Sein Gesicht liegt in der Asche. Man sieht ein altes Ehepaar, das den zweiten Weltkrieg noch miterlebt haben müsste, sie mit Krückstock. Man sieht, wie das Ehepaar langsam an den Toten vorbeigeht.

Der sportliche Fedir Kalinovskyi in seiner Militäruniform, der hagere Roman Novosolov und der Familienvater Andriy Lobun hatten vor einigen Wochen ein Leben, das man in Westeuropa als normal beschreiben würde. Kalinovskyi leitete als Architekt und Innendesigner seine eigene Firma in seiner Geburtsstadt Ternopil. Zweimal pro Woche fuhr er seinen Sohn zum Karatetraining. Roman Novosolov studierte, wie man Computer programmiert. Er wohnte mit seiner Mutter in einer Einraumwohnung. Am liebsten radelte er nach den Vorlesungen mit seinem Fahrrad durch Kiew und filmte mit dem Camcorder Lagerfeuer am Ufer des Dnepr. Andriy Lobun spielte regelmäßig Tennis und arbeitete – wenn er sich nicht um sein einjähriges Baby kümmerte – als Online-Händler. Mit seiner Frau verreiste er gerne: nach Berlin, nach Indonesien oder zum Skifahren in die Berge. Fast immer, wenn Apple das neue Modell einer Smartwatch auf den Markt brachte, kaufte er es sich.

Das normale Leben ist vorbei

Seit einer Woche, seitdem jeden Tag Raketen auf Städte gefeuert, Menschen getötet und die Weltöffentlichkeit von Wladimir Putin belogen wird, seitdem die Sirenengeräusche zur Warnung vor neuen Luftangriffen, die nächtlichen Ausgangssperren und die Straßenbarrikaden mit Panzersperren zum Alltag in fast jeder ukrainischen Stadt gehören, denkt keiner der drei Männer mehr an sein altes Leben.

Als Reaktion auf den Einmarsch der russischen Truppen von Norden, Osten und Süden der Ukraine dürfen laut Gesetz Männer mit ukrainischem Pass im Alter von 18 bis 60 Jahren, die weniger als drei Kinder haben, ihr Land nicht mehr verlassen. An den Grenzübergängen zu den westlichen Nachbarländern Polen, Ungarn, Slowakei, Rumänien und der Republik Moldau werden deshalb Züge und Autos angehalten, Mütter, Ehefrauen, Kinder befragt, Männer rausgeholt und zurück ins Land geschickt.

Der 21-jährige Roman Novosolov ist einer von diesen Männern. An Tag drei des Krieges, als er gemeinsam mit seiner Mutter zum Bahnhof in Kiew gefahren war, hatte er einen Plan. Mutter und Sohn wollten zusammen von Kiew nach Warschau reisen. Novosolov spricht Polnisch und kennt sich im Land aus, da er vor seinem Informatikstudium eineinhalb Jahre in der polnischen Stadt Lublin studiert hat. Doch als er die überfüllten Waggons, die vielen Frauen und Kinder sah, drängte er sich nicht ins Gewühl am Bahnsteig. Seine Mutter fuhr ohne ihn ab. Sie bat ihn, es auf einem anderen Weg nach Polen zu schaffen.

Als ich für diese Reportage mit dem Auto von Polen in die Ukraine fuhr, stand Roman Novosolov am Rand der Straße M10, die von der Grenze nach Lwiw führt. Er trug seinen kleinen Eastpak-Rucksack auf dem Rücken und streckte seinen rechten Daumen zur Fahrbahn. Mit Freunden von Freunden von Freunden seiner Mutter – eine Familie, Vater, Mutter und drei Kinder, die ihn mit ihrem Auto mitgenommen hatten – hatte er es kurz vor unserem Aufeinandertreffen nach Polen versucht. Die Familie durfte nach der Passkontrolle der ukrainischen Beamten weiterfahren. Er nicht.

Was tut man, wenn man gezwungen wird zu kämpfen?

Roman Novosolov stieg zu mir ins Auto, fuhr zurück in die Ukraine, über Lwiw bis nach Ternopil. Als er jetzt in Turnschuhen auf dem Acker neben Fedir Kalinovskyi steht und Schneeflocken auf seinem Anorak tauen, weiß er nicht, was er als nächstes tun soll. Er ist unbeabsichtigt per Anhalter in diese Reportage geraten, so unbeabsichtigt er mit seinen 21 Jahren in diesen Krieg geraten ist. Aber ihm, Fedir Kalinovsky und Andriy Lobun muss ich eine Frage stellen, vor deren Beantwortung ich mich fürchte: Wie reagiert man, wenn der Krieg im eigenen Land auf allen Ebenen ausbricht?

Andriy Lobun: „Während meines Studiums vor zehn Jahren habe ich einmal pro Woche im Verteidigungsministerium gelernt, wie eine Artilleriebrigade agiert. Das ist ewig her. Bis jetzt habe ich keine Aufforderung bekommen, mich zum Kampf zu melden. Meine Tochter ist ein Jahr alt. Ich denke daran, wie es wäre, wenn sie ohne Vater aufwächst. Ich habe keine Übung im Kämpfen. Viele wissen nicht, was Krieg ist. Mit Freunden haben wir in Belgien einen Produzenten von kugelsicheren Westen gefunden. Wir sind mit dem Chef der Firma im Gespräch. Eine erste Lieferung kommt hoffentlich bald an. Ich versuche auch, Powerbanks, Helme und Jacken für unsere Soldaten zu besorgen. Ich habe meine Frau gefragt. Sie wollte nicht gehen. Wir sind beide in Ternopil geboren. Warum nach Polen? Was sind die Gründe, zu leben, wenn du keine Freunde, kein Zuhause hast? Warum?“

Roman Novosolov sagt nichts.

Fedir Kalinovsky: „Wir müssen uns verteidigen. Das ist jetzt der beste Weg, meine Familie zu schützen. Die erste Waffe habe ich mir schon vor zwei Jahren gekauft. Jeden Samstag bin ich damit zum Schießtraining gegangen. Oft habe ich meinen Elfjährigen mitgenommen. Jetzt gehe ich jede Nacht auf Streife in Ternopil und helfe, russische Saboteure zu finden. An Tag eins der Invasion habe ich meine Frau gefragt, ob sie mit den Kindern zu meiner Schwester nach Polen reisen will. Ihre Antwort war eine Frage: Sie wollte wissen, wie man das große Maschinengewehr nachlädt. Schau mal den Acker hinunter zur Wohnsiedlung. Vor gut zwei Jahren haben wir mit dem Bau dieses Haus begonnen. Ich habe noch nie jemanden in meinem Leben getötet. Aber wenn sie mit Hubschraubern oder Panzern hier zum Acker nach Ternopil kommen, werde ich auf dem Balkon stehen und schießen. Ich habe keine Angst. Wenn die Jagdsaison startet, werden wir keine Menschen umbringen. Wir werden Bestien killen.“

Wojciech Kowalski Eine Kriegszeichnung der Kinder von Fedir Kalinovskyi.

Kalinovsky sagt all das mit einem lächelnden Gesicht. Er erzählt noch, wie die Brüder seiner Oma im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Dann zeigt er auf seinem Handy ein Bild. Man sieht eine Kriegsszene in Schwarzweiß mit einem Panzer, der über ein Auto fährt. Sie ist von Kinderhand gezeichnet. Kalinovskys Sohn hat sie vor ein paar Tagen gemalt.

Zwei Tage nach dem Treffen auf dem Acker sagt Roman Novosolov, er habe sich gegen den Wunsch seiner Mutter entschieden. Er wolle nun in der Ukraine bleiben und irgendwie beim Kampf mithelfen.

