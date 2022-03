Die russischen Streitkräfte haben bei ihrem Angriffkrieg kürzlich mit Cherson die erste ukrainische Stadt eingenommen, Mariupol wird derzeit belagert, um Kiew bildet sich ein Belagerungsring. Der Kommandeur des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, Oberst Dr. Sven Lange, erklärt, was die Belagerung von Großstädten für Militär und Zivilbevölkerung bedeutet.

Herr Oberst Lange, nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine herrscht Krieg in Europa. Viele Bürger des Kontinents kommen dadurch zum ersten Mal mit einem solchen Konflikt in ihrer Nachbarschaft in Berührung. Neben der politischen Dimension tauchen dabei auch immer wieder praktische, militärische Fragen auf. Zum Beispiel: Was passiert eigentlich bei Kämpfen in urbanen Gebieten bei der Invasion eines Landes? Wie muss man sich die Belagerung einer Stadt im 21. Jahrhundert vorstellen?

In einem urbanen, also bebauten Gelände verliert der technisch Überlegene diesen Vorteil rapide. Er ist gezwungen, sich dem Gegner auf eine Distanz zu nähern, die es auch dem Verteidiger erlaubt, sich wirkungsvoll zu verteidigen. Panzer beispielsweise können in engen Straßen viel leichter an ihren verwundbaren Stellen angegriffen werden. Während moderne Kampfpanzer vorne und an den Seiten gut geschützt sind, trifft das von hinten und für die Ober- und Unterseite weniger zu. Diese sind auf dem freien Feld schwieriger, in einer Häuserschlucht leichter zu treffen.

Und wie gehen Armeen bei der Eroberung von Städten vor?

Für den Häuserkampf braucht man sehr viele Soldaten. Deshalb ist das Belagern von Großstädten schon aus Mangel an Kräften oft eine taktische Notwendigkeit. Den Angreifern kommt dabei zu Hilfe, dass moderne Großstädte nicht mit Burgen oder Städten mit Mauern im Mittelalter verglichen werden können. Die konnten nämlich häufig längere Zeit ohne Versorgung von außen überleben, hatten Brunnen, Tiere und sogar Landwirtschaft. Vor allem waren die Bevölkerungen in Städten viel kleiner. Jede moderne Großstadt aber lebt davon, dass sie jeden Tag mit etlichen Tonnen Versorgungsgütern und Energie versorgt wird. Ohne diese Versorgung bricht das System rasch zusammen. Man muss die Stadt also nicht lückenlos umzingeln, sondern nur von ihrer Versorgung abschneiden und sie dadurch aushungern.

Katharina Junge/Bundeswehr Zur Person Sven Lange (* 1967 in Bonn) ist ein deutscher Offizier (Oberst) und Militärhistoriker. Seit Juli 2021 ist er Kommandeur des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw).

Wäre es da nicht ratsam, eine Stadt, die kurz vor der Belagerung steht, zu verlassen?

Städte bieten einen gewissen Schutz vor technisch überlegenen Gegnern, aber vor allem sind sie Verwaltungszentren. Sie können ein Gebiet letztlich nicht halten, ohne dessen Verwaltungszentren zu kontrollieren. Wenn sie Städte aufgeben, geben sie also auch die Umgebung und irgendwann das Land auf. Der Verteidiger muss das bedenken. Der Angreifer muss abwägen: Geht er das Risiko ein, schwere Verluste zu erleiden, hat er die Zeit und Manpower, reicht die Moral der Truppe? Außerdem muss heute immer die Macht der öffentlichen Meinung mitgedacht werden: Wie reagiert die Weltöffentlichkeit, wie reagiert die eigene Bevölkerung, wenn eine Stadt mit Millionen Zivilisten belagert wird, die Menschen Hunger leiden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein westlicher Staat, der Krieg führt, sich das leisten könnte oder wollte.

Und wie besetzt man ein ganzes Land, ein Land, dessen Bevölkerung erbitterten Widerstand leistet?

Immer dann, wenn sie sich an das Völkerrecht halten und dem Schutz der Nicht-Kombattanten, also der Zivilisten, verpflichtet fühlen, wird eine dauerhafte Besetzung eines Landes gegen Widerstand der Bevölkerung schwierig bis unmöglich. Prinzipiell wollen sie ja Unbeteiligte nicht in Mitleidenschaft ziehen und Kollateralschaden vermeiden.

Und wenn das einem angreifenden Land gleichgültig wäre?

Dann gibt es auch eine militärische Lösung für den Konflikt, wenn auch eine grausame. Wenn sie auf die Unterscheidung zwischen Kämpfern und Zivilbevölkerung verzichten, können sie auf alles schießen, was sich bewegt. Und dann setzen sie sich schließlich auch durch. Aber dann dürfen sie eben auch vor Völkermord nicht zurückschrecken.

Dennoch ist eine Besetzung auch in der jüngeren Geschichte immer wieder versucht worden, zum Beispiel in Afghanistan.

Die Russen und auch wir haben in Afghanistan gelernt: Dauerhaft ein Land gegen große Teile der Bevölkerung halten zu wollen – selbst, wenn sie beste Absichten haben –, ist unmöglich. Streitkräfte können Zeit erkaufen, um den Aufbau staatlicher Strukturen zu ermöglichen, also Polizei, Gerichte, Gesundheitsversorgung, Schulen und so weiter, aber sie können diese nicht ersetzen. Vor allen Dingen, wenn sie den Einsatz militärischer Gewalt an Recht und Gesetz binden, dann wird es auch für den militärisch Überlegenen schwierig. Wenn Ihnen das jedoch egal ist, sieht es anders aus.

