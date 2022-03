Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine bestimmt seit Wochen nicht nur die Schlagzeilen, sondern für viele Menschen auch in Deutschland den Alltag. Mit dem Krieg nur tausend Kilometer entfernt wird die Weltlage täglich unsicherer, allein in Berlin kommen jeden Tag tausende Geflüchtete und Schutzsuchende aus der Ukraine an. Dazu die ungeschönten Bilder, die Kriege entstehen lassen. Schwangere, die sich in Kiewer Kellern verstecken; von Bomben zerstörte Städte; Männer, die unfreiwillig zum Kampf verpflichtet werden. Nicht ohne Grund sprach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) von einer Zeitenwende.

Die eigene Hilf- und Machtlosigkeit wird uns auch in Deutschland immer bewusster. Freundinnen und Freunde erzählen mir, wie sie mit ihren Kindern immer häufiger über die Ereignisse in der Ukraine sprechen müssen, wie diese Fragen stellen, für die sie auf dem Schulhof keine Antworten mehr finden. Der Krieg wird auch für vom Krieg eigentlich Unbetroffene zu einer enormen psychischen Belastung. Angst und Ohnmacht breiten sich aus.

Dass wir auch in Deutschland mit den Frauen, Männern und Kindern in der Ukraine mitfühlen, ist menschlich. Dennoch: Abschalten, auch mal nicht an den Krieg zu denken, muss bei all den Hiobsbotschaften auch erlaubt sein. Niemandem, am wenigsten den Betroffenen in den Kriegsgebieten, ist geholfen, wenn auch bei uns Angst zum einzigen Lebensinhalt wird. Oder anders gesagt: Es ist grausam, was aktuell nicht weit von uns passiert, wir müssen uns aber immer wieder klar machen, dass es eben nicht das Einzige ist, was aktuell in unserem Leben geschieht. Verfallen auch wir in Panik, fällt auch das System der Hilfsbereitschaft hier in Deutschland in sich zusammen. Abschalten in Kriegszeiten ist ein Luxusgut, noch können wir es uns leisten.

Selbstfürsorge ist auch in Kriegszeiten nicht egoistisch

Das heißt nicht, dass wir die eigenen Sorgen oder Ängste ausblenden müssen. Gefühle und Gedanken sind da, man kann sie – leider – nicht einfach abstellen. Wir müssen aber lernen, sie richtig zu platzieren. Doomscrolling, das exzessive Lesen von negativen Nachrichten, ist zwar ein natürliches Verhalten in Krisen, bleibt aber ungesund. Studien belegen, dass unser Gehirn negative Wörter zwar schneller und besser verarbeiten kann, dadurch aber auch in eine Art Rausch verfällt, immer schneller immer mehr will.

Genau weil wir aber schlechte Nachrichten so stark wahrnehmen, stressen sie uns auch ungleich stärker als positive. Der heroische Gedanke, sich besonders intensiv mit dem Krieg auseinanderzusetzen, gut informiert zu sein, auch aus Schuldgefühlen, funktioniert letztlich eben doch nicht, weil wir uns und unser Gehirn überfordern. Aus einer Überinformiertheit folgt – übrigens ähnlich wie bei einer Unterinformiertheit – nur Passivität. Und gerade das wollen wir doch verhindern.

Mit dem ständige Lesen schrecklicher Nachrichten manipulieren wir uns selbst; glauben, dass auch wir mitten im Krieg sind und übersehen, dass wir eigentlich noch sicher auf dem Sofa sitzen. Viele plagt vielleicht auch deshalb ein schlechtes Gewissen beim kontrollierten Abschalten. Der Gedanke, dass wir in relativ wohliger Geborgenheit einen Krieg verfolgen, der in den vergangenen Jahrzehnten selten näher an Berlin war, während unser eigenes Leben aber mehr oder weniger normal weiterläuft. Allein aus Schuldgefühlen müssen wir uns aber nicht mental herunterwirtschaften. Wem hilft es, wenn es uns hier auch schlecht geht? Selbstfürsorge, auch in Kriegszeiten, ist eben gerade nicht egoistisch.

Wenn wir also wirklich helfen wollen – sei es, weil wir politisch informiert bleiben oder am Wochenende Geflüchtete am Hauptbahnhof willkommen heißen möchten – müssen wir Bewältigungsstrategien finden. Einigen von uns helfen Achtsamkeitsbücher, anderen das Feierabendbier in der Kneipe. Krisenbewältigung ist eine extrem individuelle Sache; am Ende ist es völlig egal, wie wir abschalten. Wichtig ist nur, dass wir es tun.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.