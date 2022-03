Berlin - In der zweiten Woche des Krieges las ich die Nachricht einer Frau, die an die Berliner Zeitung geschrieben hatte, weil sie in ihrer Verzweiflung nichts anderes wusste, als die Medien zu alarmieren. Eine Berlinerin, deren Mutter in Mariupol lebt. Dort spiele sich eine humanitäre Katastrophe ab, schrieb sie. Sie habe mit ihrer Mutter am 1. März zum letzten Mal gesprochen, am 2. März eine letzte Textnachricht von ihr erhalten. Seitdem: nichts mehr, kein Kontakt. Das war sieben Tage her. Ich konnte der Frau nicht helfen, nicht einmal über die Lage in Mariupol berichten, weil man dazu mit Menschen sprechen müsste, die in Mariupol sind, das war nicht möglich.

Mariupol. Der Name der Stadt ist seitdem zum Symbol für den schlimmsten Horror des Kriegs in der Ukraine geworden. Die Hafenstadt im Südosten und die Menschen in dieser Stadt werden zerstört, so hört man es, wenn man etwas von dort hört.

Mariupol ist vom Rest der Welt fast abgeschnitten. Seit Wochen gibt es keinen Strom in der Stadt oder Teilen der Stadt, keine Fernwärme in den Häusern, kaum noch Nahrung, kein Wasser. Dafür täglich, oft stündlich, Bombenangriffe. Ich habe gelesen, dass Menschen Schnee geschmolzen haben, um zu trinken. Dass in einem Krankenhaus hunderte Menschen von der russischen Armee als Geiseln gehalten werden oder wurden. Ich weiß nicht, ob das stimmt, und das ist Teil des Horrors. Für mich, aber vor allem für die Menschen in Mariupol, über deren Leid gesagt werden kann und auch gesagt wird: Wer weiß, was da wirklich los ist?

Ein Satz, auf den folgen könnte: Ich will das auch gar nicht so genau wissen, es ist alles so schrecklich.

Man soll ja an sich selbst denken, die eigene seelische Gesundheit, und nicht zu viele Bilder aus dem Krieg betrachten. Das lese ich, seitdem der russische Angriff auf die gesamte Ukraine begonnen hat. Man solle nur zweimal am Tag Nachrichten schauen, vielleicht sogar nur einmal.

Es ist wichtig, zu wissen, was man wissen kann

Ich schaue ständig Nachrichten, auch, wenn ich nachts aufwache und nicht wieder einschlafen kann. Ich will es genau wissen. Es wird viel über den Krieg geredet in Deutschland. Nein, eigentlich nicht über den Krieg, sondern darüber, was er für uns bedeuten könnte. Ob Putin das mit den Atomwaffen ernst meint. Was mit dem Benzinpreisen wird. Und mit dem sozialen Frieden hier bei uns, wenn die Benzinpreise weiter steigen.

Das sind wichtige Fragen, das verstehe ich. Aber wichtiger ist es, jetzt über den Krieg selbst zu sprechen, finde ich. Über das, was in der Ukraine passiert, in den Städten, den Dörfern, mit den Menschen. Es sich anzusehen, darüber zu lesen. Zu wissen, was man wissen kann.

In Mariupol sind noch zwei Reporter, die für AP arbeiten, die Nachrichtenagentur. Sie berichten über Massengräber, in denen Kinder liegen, über den Angriff auf die Geburtsstation eines Krankenhauses, den sie auch mit Fotos dokumentiert haben. In Mariupol sollen schon 2400 Tote identifiziert worden sein. Zivilisten. Menschen, die keine Waffen trugen. Man habe aber den Überblick verloren, heißt es aus der Stadt, vielleicht sind schon viel mehr Menschen gestorben.

Es ist einfacher, über den Benzinpreis zu reden. Die Bilder aus Mariupol gehen nicht aus meinem Kopf. Auch die, die ich gar nicht gesehen habe. Der geschmolzene Schnee. Aber warum sollten sie mir auch aus dem Kopf gehen? In der taz hat die Autorin Jagoda Marinic geschrieben, es sei, als habe das Grauen, das das Leben eben auch sein kann, keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft, ohne dass man die Gefühle, die es in einem auslöst, „sofort pathologisieren oder wegberaten“ müsste.

2100 Kilometer sind es von Berlin bis Mariupol. Die Stadt ist ein bisschen näher als Madrid. Es geht nicht darum, ob die Bilder aus dem Krieg uns gut tun. Natürlich tun sie das nicht. Ob uns das zu viel wird. Natürlich ist es zu viel. Aber wie soll man begreifen, was Europa im März 2022 für ein Ort ist, wenn man nicht nach Mariupol sieht?

Oder nach Irpin, Sumy, Kiew, Charkiw. Für einen Artikel habe ich mit einem Arzt in Charkiw gechattet, dort gibt es trotz täglicher Bombardierungen noch Internet. Er schrieb mir von einer Frau, die in seinen Armen verblutete am Straßenrand, schickte ein Video, er wollte Beweise vorlegen, nannte Datum und Bezirk. Er lud mich ein, dem Telegram-Kanal der Stadt Charkiw zu folgen. Ich folge jetzt dem Kanal, in dem Luftalarm nach Luftalarm gemeldet wird. Fotos von Feuern, von zerstörten Häusern, die Menge kaum zu überblicken. Die Nutzer kommentieren alles mit Emojis. Wütende rote Gesichter, gehobene Daumen im Krieg, der jetzt ihre Realität ist. Man kann wissen, was bei uns passiert, hatte der Arzt gesagt. Ich habe beschlossen, dass ich das will.

