Berlin/Uckermark - Am Freitag der vorletzten Woche verbrachte ich die erste Nacht nach meinem Aufenthalt im Sanatorium, wo ich eine Rückenverletzung kurierte, wieder in meinem Haus im Garten. In jener Nacht stürmte es heftig, die Sirenen der freiwilligen Feuerwehr heulten, und es rumste und krachte von überall her. Am nächsten Morgen erwachte ich in einer gänzlich neuen (Garten)Welt.