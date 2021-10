Berlin - In diesem kriminellen Wochenrückblick gibt es schlechte und gute Nachrichten. Ein 14-Jähriger erlitt in Karow eine schwere Alkoholvergiftung. Auf einem Spielplatz hatte er vor einer Woche mit einem gleichaltrigen und einem 13-jährigen Kumpel Schnaps getrunken, den ihnen ein 18-Jähriger besorgt hatte, gegen den nun wegen Körperverletzung ermittelt wird. Die Polizei fand den 14-Jährigen bewusstlos auf dem Boden liegend. Er kam mit drei Promille Alkohol im Blut auf eine Intensivstation.

Nun die gute Nachricht: Polizisten fassten in Weißensee einen Autobrandstifter. Ein Anwohner der Langhansstraße sah am vergangenen Wochenende einen Mann, der einen Honda anzünden wollte. Er wählte 110, hielt den Täter fest und übergab ihn den Polizisten. Der Mann hatte eine Scheibe des Autos eingeschlagen und versucht, im Innenraum trockenes Laub zu entzünden. Weniger Glück hatten in der Nacht die Besitzer anderer Autos: In Steglitz brannte ein VW-Bus aus, und in Friedrichshain standen drei Autos in Flammen.

Am Dienstag gab es aber die nächste gute Nachricht - aus Mariendorf: Die Polizei meldete, dass Beamte des Abschnitts 44 ein „diebisches Duo“ festgenommen hätten. Die beiden Männer hatten ein Fahrrad gestohlen.

Wer in der Nacht zu Mittwoch in Lichtenberg nicht schlafen konnte, lag vielleicht wegen des Knatterns des Polizei-Helikopters wach, der an einer Verfolgungsjagd teilnahm. Als Polizisten einen Rover kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und fuhr - gefolgt von Blaulicht und Martinshorn - durch Alt-Hohenschönhausen und Fennpfuhl. In der Hohenschönhauser Straße wurde er aus einer Kurve getragen und landete in einem Busch. Er war zugekifft, und am Auto waren gestohlene Kennzeichen.

In der Nacht zum Donnerstag gab es einen Einbruch in eine Tierarztpraxis in Spandau. Drei Moldauer hatten die Räume verwüstet, bevor Polizisten sie festnahmen. Was die Einbrecher in der Tierarztpraxis suchten, ist nicht klar. Vielleicht Ketamin, das in letzter Zeit öfter bei Tierärzten gestohlen wird? Das Narkosemittel wird als Partydroge benutzt. Raum und Zeit lösen sich auf, man erlebt bunte Fantasie-Welten oder – und das ist die schlechte Nachricht - einen Horror-Trip mit Atemstillstand.

