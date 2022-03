Lichtenberg ist, was Lebensqualität angeht, ein oftmals und vollkommen zu Unrecht unterschätzter Bezirk, das kann ich als persönlich betroffener Bewohner bestätigen. Andererseits ist Lichtenberg ein Bezirk, in dem die Polizei viel zu tun hat. Allein in dieser Woche in Lichtenberg sprengten Unbekannte zwei Mal einen Geldausgabeautomaten in die Luft (Montag), wurde ein Paar von einer Jugendgruppe angegriffen (Montag), wurde eine Radfahrerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt (Donnerstag), dazu meldete die Polizei noch zwei Wohnungseinbrüche am Dienstag und Mittwoch.

Den letzteren Fall kann ich als persönlich betroffener Nachbar ein wenig schildern, zunächst aber die Polizeimeldung: „Gegen 19 Uhr meldete eine Zeugin einen Einbruch in eine Wohnung … Polizeikräfte, die kurz zuvor zwei Männer beobachtet hatten, die das Haus betreten und wenig später mit einer Tasche herausgekommen waren, überprüften die Tatverdächtigen daraufhin und fanden bei ihnen unter anderem Einbruchwerkzeug, elektronische Geräte und Schmuck … Die beiden 34 und 37 Jahre alten Männer wurden festgenommen und für das weiterermittelnde Einbruchskommissariat eingeliefert.“ Klingt jetzt nicht besonders spektakulär, oder? Scheinen auch keine Profis gewesen zu sein, nicht wahr?

Bald war wieder Ruhe

In Wahrheit war nicht nur die via WhatsApp vernetzte Nachbarschaft in erhöhter Alarmbereitschaft („Weiß jemand etwas über einen Polizeieinsatz?“, „Die ganze Wohnung ist voll mit Polizisten“), sondern auch die Polizei, die gleich mit mehreren Fahrzeugen anrückte und die Nachbarschaft mit Zivilbeamten flutete, als wäre der flüchtige Wirecard-Betrüger Jan Marsalek in Lichtenberg gesichtet worden.

Über den Flurfunk meldete jedenfalls ein hörbar erregter Nachbar: „Die haben da Leute festgenommen, aber so richtig festgenommen, mit den Gesichtern auf den Boden und so!“ In der Nachbarschaftsgruppe wurden auch Bilder geteilt und gleich die ersten Theorien zu Täter, Tat und Tatmotiv, einer brachte Drogen ins Spiel, ein anderer fragte: „Kennen wir nicht jemanden, der jemanden bei der Polizei kennt?“ Als ich dann doch noch mal den Müll rausbrachte, war der Einsatz vorbei und Lichtenberg lebensqualitativ wieder in Ordnung.

