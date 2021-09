Berlin - „I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.” Gibt es einen berühmteren Satz in der jüngeren US-Geschichte? Vor der versammelten Weltpresse leugnete Bill Clinton, damaliger Präsident der USA, im Januar 1998 eine sexuelle Beziehung mit Monika Lewinsky. First Lady Hillary folgte ihrem Mann anschließend klatschend aus dem Saal. Im Sommer desselben Jahres stellte sich durch Spermaspuren auf Lewinskys Kleid heraus: Der Präsident hat gelogen, es folgte ein Amtsenthebungsverfahren.