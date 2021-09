Berlin - Es hätte alles so spannend sein können, in dieser neuen ZDFneo-Serie „Trigonometry“, die der öffentlich-rechtliche Sender irritierend als Romantic-Dramedy ankündigt. Auch nach acht Folgen bleibt den Zuschauern und Zuschauerinnen die eigentliche Seriengattung fremd – vielleicht auch, weil man irgendwie nur mit einem halben Auge hinguckt. Richtig mitreißend ist die Dreiergeschichte in „Trigonometry“ nämlich nicht.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 11./12. September 2021 im Blatt:

Wo warst Du? 20 Jahre nach 9/11: Unsere Leserinnen und Leser erinnern sich



Street-Style bei der Fashion Week: Das trägt Berlins Mode-Avantgarde wirklich



Auto oder Fahrrad, Christian Lindner? „Taxi.“ Das Interview mit dem FDP-Chef



Hinkelsteine und Pflanzenkübel: Der Bergmannkiez kämpft gegen Autolärm – und seine Anwohner?



Wo knutscht es sich diskret? Unsere Autoren kennen Berlins beste Orte fürs Date



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Dabei verspricht der Plot eine spannende polyamouröse Beziehungsgeschichte: Das langjährige Paar Gemma (Thalissa Teixeira) und Kieran (Gary Carr) lebt in London, ist jung, unabhängig und noch immer schwer verknallt. Gemma hat gerade ihr eigenes Café eröffnet, das Geld ist jetzt noch knapper, und die beiden beschließen, ihr Gästezimmer unterzuvermieten. Die ehemalige Leistungssportlerin Ray (Ariane Labed) will in der britischen Hauptstadt einen Neuanfang wagen und zieht ein. Das Trio findet sich schnell so attraktiv, dass aus der Paarbeziehung zwischen Gemma und Kieran schon nach kurzer Zeit eine Ménage-à-trois wird.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Für die wohl größtenteils unpolyamoren Guckenden könnte sich jetzt ein interessanter Einblick in eine eher unbekannte Liebeswelt eröffnen. Wie kann das funktionieren, zwei Leute gleichzeitig und gleichwertig zu lieben? „Trigonometry“ bleibt hinter diesen Erwartungen zurück, die Folgen sind mitunter so langweilig-langsam, dass Urlaubsfotos fremder Paare (oder Trios) spannender anzugucken sind. Denn viel passiert anfangs nicht in dieser Noch-nicht-Liebes-WG, bis dann plötzlich alle ganz schwer ineinander verknallt sind. Warum Ray, die Fremde, so einfach in eine bestehende Beziehung einmarschieren kann und sich selbiges Paar auch noch Hals über Kopf in sie verliebt – das erschließt sich für das Publikum nicht, dabei wäre gerade das interessant gewesen. Und gleichwertig, wie das Drehbuch uns einreden möchte, ist die Dreier-Beziehung auch nicht. Gemma zeigt deutlich mehr Interesse an der neuen Partnerin als Kieran, Ray liebt beide gleichermaßen, stellt sich dabei aber so naiv-ungelenk an, dass man beschämt wieder die fremden Urlaubsbilder zur Hand nehmen möchte. Nur empfehlenswert für Beziehungsunerfahrene oder Pandemiegelangweilte.

Wertung: 2 von 5 Punkten

Trigonometry, Serie, 8 Folgen, ZDFneo/ZDF

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.