Berlin - Wir befinden uns im Winter – und zwar mittendrin. Der Frühling ist noch nicht in Sicht, und die meisten Gärten sehen (auch wegen des frühen und alles erdrückenden Schnees) nicht besonders attraktiv aus. Etwas dagegen zu tun, ein bisschen draußen zu arbeiten, ist im Moment auch nicht gerade verlockend. Also lasse ich meine Gedanken schweifen zu dem, was ich aktuell so sehr vermisse. Und überraschenderweise ist dies, neben der heißen und sonnigen Witterung, vor allem der Schatten.

Allerdings nicht der schwarze, kalte Schatten, den hohe Gebäude auf die Straßen oder buschige Koniferen auf die Wege werfen. Es ist der warme Schatten, der mir fehlt. Jener, der unter lichten, kleinblättrigen Bäumen entsteht – oder unter einer mit Wein bewachsenen Pergola. Dieser Schatten, der von Sonnenstrahlen durchrissen ist, in dem die kleinen Lichtflecken tanzen, und der trotzdem kühlt und erfrischt. Schatten, der auch gern mal etwas feuchter und dunkler ausfallen darf, wenn die Tage immer heißer werden.

Diesen Schatten gibt es erst wieder, wenn die Pflanzen ausgetrieben und grün sind, wenn unzählige Blätter die Nordhalbkugel unseres Planeten bedecken. Dann ist der Frühling da und der Sommer nicht mehr fern. Die Zeit des kühlen, erfrischenden Schattens eben, der viel mehr ist als ein kleines Glück an glühend heißen Tagen. Er ist eine ganze Philosophie. Oder Kultur. Oder auch beides.

Die favorisierten Pflanzen eines Landes erzählen viel über dessen Kultur

Ich sage immer: Wer sich für die Kunst(-geschichte) eines Volkes interessiert, braucht sich nur die Pflanzen anzuschauen, die in diesem Kulturkreis wichtige Rollen spielen. Mexikanische Dahlien, die kaiserlichen Pfingstrosen Chinas, die Präriepflanzen in Nordamerika oder die Geophyten Vorderasiens – sie alle erzählen von Kunst und Kultur des Landes. Und ähnlich ist es bei dem Schatten und der Bedeutung, die er für Japan hat.

So richtig verstanden habe ich das erst seit der Lektüre des Buches „Lob des Schattens“ von Tanizaki Jun’ichirō. Der japanische Autor lebte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, zu jener Zeit also, in der sich die japanische Kultur dem Westen gegenüber zu öffnen begann. In seinem literarischen Loblied erklärt Tanizaki Jun’ichirō, warum der Schatten eine so große Rolle spielt im Leben der Japaner.

Im traditionellen Japan liegt selbst das Klo oft an einem schönen Schattenplatz

Ein prägnantes Beispiel dafür ist die Gestaltung der Toiletten. Der Autor fragt, ob ein solcher Ort wirklich (wie im Westen üblich) mit kalten und glatten Oberflächen gestaltet werden sollte, sachlich und steril. Oder ob es nicht viel angemessener wäre, ihn (wie im traditionellen Japan üblich) ein Stück vom Haupthaus entfernt im schattigen Halblicht anzulegen, aus alten Holzwänden und mit Blick auf Moos und Laubwerk.

„Ich liebe es, auf einem solchen Örtchen dem sanften Rieseln des Regens zu lauschen“, schreibt Tanizaki Jun’ichirō. „In der Tat, es gibt keinen geeigneteren Ort, um das Zirpen der Insekten, den Gesang der Vögel, eine Mondnacht, überhaupt die vergängliche Schönheit der Dinge zu jeder der vier Jahreszeiten auf sich wirken zu lassen …“

Imago Gartenarbeit im Schatten: Unser Autor freut sich drauf.

Tatsächlich sind auch Schattenpflanzen schon immer eine große Leidenschaft von mir. Gut also, dass wir einen Erlenbruch mit vielen hohen Bäumen auf unserem Grundstück haben. Dort finden die großblättrigen Pflanzen im Sommer einen kühlen Unterschlupf, Tafelblatt (Astilboides tabularis) und Schaublatt (Rodgersia) etwa, oder Gräser wie die Riesensegge (Carex pendula). Letztere bildet mitunter zwei Meter breite Horste und samt sich radikal aus.

Das stört mich aber nicht weiter, weil ich genug Platz im Garten habe – auch für den ebenso invasiven Europäischen Straußenfarn (Matteuccia struthiopteris) oder den Königsfarn (Osmunda regalis), die an der gleichen Stelle wuchern. Und nicht nur ich mag sie – früher sind die Leute an freien Frühlingstagen statt zum „Shoppen“ in die City lieber in den Wald gefahren, um dort den Neuaustrieb der großen Wedel zu bewundern.

Viele Farne und Gräser fühlen sich an kühlen, dunklen Orten besonders wohl

Besondere Lieblinge sind auch alle immergrünen und alle buntlaubigen Farne. Zur ersten Gruppe gehört etwa der Weiche Schildfarn (Polystichum setiferum), zur zweiten der Japanische Regenbogenfarn (Athyrium niponicum „Metallicum“) – und als eine Art Schnittstelle zwischen beiden gibt es den Rotschleierfarn (Dryopteris erythrosora). Wenn’s nach mir ginge, dann gehörten zwischen solche Farne im Garten die Herzblättrige Schaumblüte (Tiarella cordifolia) oder der Lerchensporn (Corydalis), besonders jener, der hübsch bläulich blüht. Fehlen dürfen im Schatten auch die gefleckten Blätter des Echten Lungenkrauts (Pulmonaria officinalis) nicht.

Der schattige Boden wäre damit abgedeckt – aber auch im Vertikalen gibt es interessante Pflanzen, die es kühl und dunkel mögen. Ich setze zum Beispiel gerne Silberkerzen (Cimicifuga), allen voran die Lanzen-Silberkerze (Cimicifuga racemosa var. Cordifolia) und die August-Silberkerze (Cimicifuga dahurica), meine beiden Favoritinnen. Es gibt sie mit unterschiedlichen Blütezeiten zwischen Juli und Oktober, sodass es sich lohnt, mehrere Arten und Sorten ins Beet zu holen.

Und wer einen leicht feuchten, vielleicht sogar sauren Boden hat, sollte unbedingt über zwei Gehölze nachdenken: das japanische Schattenglöckchen (Pieris japonica), auch Lavendelheide genannt, und die ihrem Namen alle Ehre machende Prachtglocke (Enkianthus campanulatus). Auch auf sie freue ich mich, genau wie auf die heißen Tage – an denen ich endlich wieder den kühlen und erfrischenden Schatten genießen kann.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo