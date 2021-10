Berlin - Wenn ich die Möglichkeit hätte, für einen Moment in den Jemen zurückzukehren – Wie lange würde dieser Moment andauern?“ Die Eingangsworte aus Ibi Ibrahims Video-Essay „Departure“ bergen in sich bereits die poetische Kraft und tagespolitische Relevanz seiner Werke. Im Video sehen wir Zugvögel, die in kollektiv-kreiselnden, teils auch vereinzelt nach vorn strebenden Formationen durch die Luft gleiten. Vögel wie Sinnbilder für Migration, fürs Abfliegen und Zurückkehren – aber auch fürs Hadern, Zweifeln und für die Unsicherheit über den antizipierten Verlust der Erinnerung, der Bindung, der Familie.