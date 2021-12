Anfang der Neunziger in einem Moskauer Apartment: eine Gruppe von Intellektuellen beim Feiern. Die Archäologin Laura ist nicht ganz bei der Sache. Kein Wunder – am nächsten Morgen will sie sich auf den weiten Weg nach Murmansk machen, um dort nach prähistorischen Steinritzungen zu suchen. Die Reise wird für sie zum transzendentalen Trip, und zwar nicht wegen der Begegnung mit der Frühgeschichte. Sie begreift, dass die größten Abenteuer in der Gegenwart liegen und meistens etwas versteckt sind.

„Compartment No. 6“ von Juho Kuosmanen erhielt in Cannes den Großen Preis der Jury, bildet jetzt den Abschluss von „Around the World in 14 Films“. Die Botschaft des Railroad-Movies steht programmatisch für das zum 16. Mal stattfindende Weltkinofestival. Befreit von den Zwängen eines Wettbewerbs mit gewichtigen Preisen, können hier Werke entdeckt werden, die sonst kaum das Licht hiesiger Leinwände erblicken. Obwohl mit Pedro Almodóvar, Zhang Yimou oder Gaspar Noé auch große Namen vertreten sind, liegt doch der Fokus auf Neuentdeckungen, auf scheinbar peripheren Schauplätzen mit unerwarteten Perspektiven.

Freiheitspamphlete aus dem Tschad und vom Balkan

So wie das Abtreibungsdrama „Lingui“ von Mahamat-Saleh Haroun aus dem Tschad. Als eine schwer arbeitende, alleinerziehende Mutter von der Schwangerschaft ihrer erst 15-jährigen Tochter erfährt, lehnt sie sich gegen die allumfassende Bigotterie auf. Sie tut dies derart vehement, dass ein kleines Wunder geschieht: Plötzlich flicht sich ein feines Band der Solidarität zwischen den unterdrückten Frauen. Die Stärke der Schwachen fügt der scheinbar unerschütterlichen Macht der Männer erste Risse zu.

Auch in „Murina“ geht es um Selbstbestimmung. Die kroatische Regisseurin Antoneta Alamat Kusijanović nutzt die geschlossene Atmosphäre einer Adria-Insel, um hier eine komplexe Tochter-Vater-Beziehung als Parabel auf patriarchalische Herrschaftsansprüche zu inszenieren. Mit „Luaneshat e kodrës“ (Berglöwinnen) von Luàna Bajrami gibt es ein weiteres Freiheitspamphlet vom Balkan. Drei Freundinnen schwören einander, der Enge ihrer kosovarischen Heimat zu entfliehen. Trotz erheblicher Tiefschläge rappelt sich das Trio immer wieder auf.

Ein besonderer Höhepunkt auch: „El Gran Movimiento“ von Kiro Russo. Er entführt uns in das flirrende, alles andere als friedliche Gewusel von La Paz, Hauptstadt von Bolivien. Eigentlich war der Bergarbeiter namens Elder angereist, um hier gegen die katastrophalen Bedingungen in den Minen viel weiter südlich im Land zu protestieren. In der Metropole überkommt ihn jedoch eine seltsame Schwäche, er droht zu kollabieren. Eine greise Verwandte nimmt sich des jungen Mannes an, ruft den auf einer Müllkippe hausenden Schamanen Max zu Hilfe. Der Film zeigt die Heilung des Kranken als innere Reise. Vor seinen und unseren Augen tut sich ein Labyrinth von nie gesehenen Bildern auf. Ritualisierte Szenen, dokumentarische Stadtbilder und Videoclip-artige Einschübe entfalten einen kaum zu beschreibenden Sog. Kino pur.

Weltkinofestival „Around the World in 14 Films“, Kulturbrauerei, Neues Off und delphi LUX bis zum 11. Dezember

