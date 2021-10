Berlin - Mehr als eineinhalb Jahre, mehr als 19 Monate, genau 587 Tage sind vergangen, seit sich unser aller Leben schlagartig verändert hat. Die Pandemie brachte existenzielle Verluste mit sich, beeinflusste aber auch die Haltung zu vermeintlich Trivialem, das plötzlich nicht mehr stattfand: die Geburtstagsfeier, das ausgiebige Weihnachtsessen mit der ganzen Verwandtschaft, Kino- oder Kneipenbesuche. Und dann sind da noch die unzähligen Abschlussfeiern von Schülern und Studentinnen, die während dieser Zeit ihre Ausbildung beendeten.

Auch die 35 Künstlerinnen und Künstler, die im Sommer 2020 und Winter 2020/2021 ihren Abschluss an der Universität der Künste Berlin gemacht haben, konnten ihre Arbeiten nicht wie die Prä-587-Tage-Jahrgänge bei dem üblichen Ausstellungsrundgang präsentieren. Aus diesem Verlust ist nun aber etwas Neues erwachsen: Zum ersten Mal findet die Abschlussausstellung nicht in den Räumen der UdK, sondern an einem externen Ort, dem Kühlhaus Berlin, statt und wurde von externen Kuratorinnen und Kuratoren organisiert. „it’s only the end“, verantwortet von Philipp Lange und Klara Hülskamp, ist eben gerade kein Ende, sondern ein Anfang, der aus dem Ende einer anderen, nicht mehr wiederzubringenden Zeit erwachsen ist.

Die Botschaft: Keine Panik!

Mitten im Keller des alten Industriegebäudes, in dem die Ausstellung stattfindet, ist eine weiße Tür in eine ebenso weiße Wand eingebaut. Sie steht verloren auf dem rauen Betonboden des Kühlhauses Berlin. Öffnet man sie, folgt gleich die nächste weiße Tür, auch sie vor einer weißen Wand. Auf dieses Wand-Tür-Set folgt ein weiteres. Und darauf das nächste? Die Installation „Don’t panic“ (2021) von Jay Lee evoziert das Gefühl einer redundanten Ewigkeit. Man scheint auf der Suche zu sein, ohne eigentlich zu wissen, wonach oder was diese Suche ausgelöst hat. Ein Gefühl, dem sicherlich auch die meisten Studentinnen und Absolventen der UdK in ihrer Praxis ausgesetzt sind. Das kann dann schon mal zu Experimenten mit der Berliner Späti- und Fast-Food-Kultur in Form eines Stapels geöffneter YumYum-Instantnudeln führen.

Annkathrin Kluss hat höhere Ziele, sie erforscht in ihrer Installation, bestehend aus Skulptur und Video, die Besiedlung des Weltraums. Eine Lampe und ein Stuhl sind in ihrer Arbeit in einem pastösen Weiß gestrichen und werden von massigen Tentakeln voller Dornen durchzogen. Somit verhandelt Kluss in „Amnesia Skies, Silence so Blue“ (2021) nicht nur Fragen, die das Morgen betreffen, sondern auch solche nach der Vergangenheit und Gegenwart, indem sie sich mit Einrichtungsobjekten wie dem Stuhl beschäftigt, einem der wichtigsten Objekte in der Geschichte des Möbeldesigns.

Verlust als Chance

Auf der Suche nach dem perfekten Blau befindet sich Guiselt Thaiz. Die Künstlerin zeigt in „Forest at night“ (2021) verschiedene Keramikskulpturen, die an abstrahierte Bäume, Pilze oder andere Waldfunde erinnern, vor einer royalblauen Wand, die Assoziationen an Yves Klein oder Derek Jarman wecken. Bisher hat sie ihr perfektes Blau noch nicht gefunden, meint Thaiz. Vielleicht existiert es aber auch schon und sie öffnet nur die falschen Türen.

In der dritten von insgesamt vier Etagen, auf denen der Kunstnachwuchs Malerei, Installation, Video, Skulptur und Performance zeigt, befindet sich eine martialische Holzskulptur von Felix Becker. Für seine Arbeit, die an ein dreidimensionales Kreuz erinnert, dekonstruierte der Künstler Holzkisten und setzte diese dann trotz herausragender Splitter und Unreinheiten zu einem fertigen Werk zusammen. Er zerlegt, um Neues zu schaffen, und stört sich damit nicht an vermeintlichen Verlusten.

Die vergangenen 19 Monate haben viele Menschen zu Melancholikern werden lassen, doch die Künstlerinnen und Künstler im Kühlhaus beweisen, dass in diesem Gefühl auch ein enormes schöpferisches Potenzial steckt.

it’s only the end, Kühlhaus Berlin, 29.Oktober bis 3. November, 18 bis 23 Uhr.

