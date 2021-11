Er verschlingt Blumen, Haare und Geldscheine, er turnt krakeelend durch Katakomben und über Grabanlagen. Als Touristen und Trauernde ihn bemerken, stieben sie entsetzt auseinander. Denn der Mann sieht wahrlich furchterregend aus. In seinem zerschossenen, schmutzstarrenden grünen Anzug, mit grauen Zahnstummeln, mit strähnigem Haar und Bart und langen schwarzgrauen Finger- und Fußnägeln wirkt er wie ein Abgesandter aus dem Jenseits. Der französische Schauspieler Denis Lavant spielt die Figur namens „Monsieur Merde“ mit ungeahnter Verve. Dieses in den Katakomben von Paris hausende Scheusal wird von ihm im Wortsinne „verkörpert“. Trotz allen Ekels weckt er für diesen modernen Quasimodo doch Sympathien.

Carax war als unberechenbarer Geschäftspartner bekannt

Die Rolle ist nur eine von insgesamt elf Wandlungen, die Denis Lavant in „Holy Motors“ (2012) durchläuft. Der Episodenfilm ist mein Favorit innerhalb der jetzt im Arsenal gezeigten Werkschau von Leos Carax. In ihm sind noch einmal die Pulsschläge seiner beiden frühen Werke „Boy meets Girl“ (1983) und „Die Nacht ist jung“ (1986) deutlich zu vernehmen, nicht nur wegen Lavant in der Hauptrolle. „Holy Motors“ verdichtet sich zu einer aberwitzigen Collage, berstend vor Ideen und Bildeinfällen, dabei von lässig-künstlerischer Souveränität.

Der 1960 geborene Carax wurde Anfang der Achtziger weltweit als Wunderkind gefeiert. Bislang konnte er lediglich sechs Spielfilme realisieren. Er hat sich nicht nur nie an den Mainstream verkauft – mehrfach katapultierte er sich selbst aus den Mechanismen des Marktes. „Die Liebenden von Pont-Neuf“ war 1991 sein größter Triumph und gleichzeitig Anstoß für seine Stigmatisierung als unberechenbarer Geschäftspartner. Drehzeit und Produktionskosten wurden von ihm um ein Vielfaches überzogen. Dem mit Juliette Binoche und Lavant besetzten Obdachlosendrama wurde später auch moralisches Versagen vorgeworfen. Ist es legitim, mit einem Budget von 30 Millionen Franc (circa fünf Millionen Euro) einen Film im Milieu bitterer Armut zu inszenieren? Wäre es nicht besser, dieses Geld den Betroffenen karitativ zu spenden? Plötzlich war Carax zum Paria geworden.

„Pola X“ hat eine Wiederentdeckung verdient

Es dauerte weitere acht Jahre, bis mit „Pola X“ sein nächster Film ins Kino gelangte. Und dann fiel die Empörung bei Presse und Publikum einhellig aus. Kaum jemand wollte sich zweieinhalb Stunden lang diese auf einem Roman von Herman Melville basierenden „Doppeldeutigkeiten“ anschauen – und dies, obwohl der verzweifelnde Held vom damals schon todkranken Guillaume Depardieu und seine Mutter von der gottgleichen Catherine Deneuve gespielt wurde. Die Musik stammt übrigens von Scott Walker, in seiner Filmband stehen Christoph Schneider und Till Lindemann von Rammstein auf der Bühne. Doch nicht deshalb ist „Pola X“ eine Wiederentdeckung wert. Das zappendustere Requiem über unlösbare Abhängigkeiten (Geld, Familie, Liebe, Staat) muss zwar ohne den sonst bissigen, mehrfach in sich verdrehten Humor von Carax auskommen. Doch es lohnt, sich darauf einzulassen.

Werkschau Leos Carax, Kino Arsenal, 27. November bis 1. Dezember

